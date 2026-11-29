JawaPos.com - Persita Tangerang menang tipis atas Persib Bandung dengan skor 2-1 dalam pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027.

Duel tersebut berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Minggu (29/11) sore WIB.

Hasil ini memperpanjang tren kemenangan Persita menjadi tiga kali beruntun.

Tambahan tiga poin ini sekaligus juga membawa mereka menempel ketat Persija di papan atas klasemen sementara Super League 2026/2027.

Persita naik ke posisi kedua dengan mengoleksi 24 poin, hanya tertinggal satu angka saja dari Persija. Sementara itu, Persib terkunci di posisi keenam dengan torehan 19 poin.

Persita dan Persib Berduel Sengit di Babak Pertama Kedua kesebelasan tampil agresif sejak menit awal dengan saling jual beli serangan.

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Persita menciptakan peluang emas pada menit ke-13 lewat aksi Rayco Rodriguez yang menyisir sayap kanan pertahanan Persib.

Sayangnya, peluang emas tersebut gagal terkonversi menjadi gol karena tendangan Rayco berhasil ditepis Teja Paku Alam.

Selang dua menit, giliran Persib yang mengancam gawang Persita. Ancaman Persib berawal dari umpan silang Sandy Walsh yang mengarah kepada Balsa Sekulic.

Namun Sekulic gagal memanfaatkan momentum tersebut sehingga bola berpindah haluan ke Luciano Guaycochea.

Guaycochea kemudian langsung menyambar bola, namun tendangannya melenceng tipis.

Setelah itu, situasi pertandingan berjalan kembali sengit dengan kedua tim saling balas serangan. Belum ada gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-30.

Setelah berduel sengit, Persib akhirnya berhasil merobek jaring gawang tuan rumah pada menit ke-44.

Gol keunggulan tim berjuluk Pangeran Biru itu dicetak Beckham Putra setelah memaksimalkan umpan Luciano Guaycochea.

Persita hanya butuh waktu tiga menit untuk membalas gol Persib. Tuan rumah sukses merobek jaring gawang Pangeran Biru lewat tendangan first time Hokky Caraka setelah menerima umpan dari Rayco Rodriguez.

Alhasil, kedua tim bermain imbang 1-1 di babak pertama.

Hokky Caraka Gandakan Keunggulan Persita Persita langsung tancap gas selepas turun minum. Tim berjulukan Pendekar Cisadane itu menggandakan keunggulan atas Persib pada menit ke-52 lewat gol Hokky.

Pemain berusia 22 tahun itu kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan matang dari Luquinhas.

Hokky berlari mencari ruang, lalu mengontrol bola dengan dada sebelum melepaskan tembakan ke sudut kanan bawah gawang Persib.

Dalam kondisi tertinggal, Persib bermain lebih agresif.

Namun, mereka nyaris kecolongan pada menit ke-70 ketika sepak pojok Pablo Ganet secara mengejutkan langsung mengarah ke gawang. Beruntung, Teja Paku Alam sigap menepis bola.

Di sisi lain, Persib memegang kemudi permainan. Tim asuhan Igor Tolic itu terus melakukan tekanan, tapi semua upayanya masih berhasil diredam barisan pertahanan Persita.

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Hingga laga memasuki menit ke-80, belum ada tambahan gol yang tercipta.

Memasuki menit-menit akhir, Persita bertahan dengan sangat rapat hingga menumpuk lima pemain di dalam kotak penalti.

Pada akhirnya, Pendekar Cisadane berhasil menutup laga dengan kemenangan tipis 2-1 atas Persib.

Susunan Pemain Persita Vs Persib: Persita: Igor Rodrigues (PG); Mario Jardel, Ryuji Utomo, Tamirlan Kozubaev, Aep Nursofyan; Javlon Guseynov, Pablo Ganet; Luquinhas, Hokky Caraka, Rayco Rodriguez; Alexandre Ramalingom.

Pelatih: Carlos Pena.

Persib: Teja Paku Alam (PG); Eliano Reijnders, Julio Cesar, Patricio Matricardi, Danijel Loncar, Sandy Walsh; Marc Klok, Luciano Guaycochea, Thom Haye; Beckham Putra, Balsa Sekulic.