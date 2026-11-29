JawaPos.com - PSGC Ciamis datang ke Semarang dengan membawa misi penting. Laskar Singacala bertekad mencuri tiga poin saat menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-11 Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion Jatidiri, Minggu (29/11).

Kemenangan menjadi target utama PSGC untuk mengakhiri tren hasil yang belum memuaskan sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara Grup Barat.

Saat ini, tim besutan Heri Kiswanto tersebut masih tertahan di peringkat kesembilan dengan koleksi tujuh poin.

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Menghadapi PSIS yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri tentu bukan perkara mudah.

Terlebih, pertandingan ini juga memiliki arti penting bagi kedua tim yang sama-sama membutuhkan tambahan poin.

Meski demikian, PSGC tidak ingin pulang dengan tangan hampa.

Para pemain sudah menegaskan tekad untuk memberikan penampilan terbaik dan berusaha membawa pulang kemenangan dari Kota Semarang.

Hal tersebut disampaikan gelandang PSGC, Izmir Yandrika. Pemain berusia 20 tahun itu menegaskan bahwa timnya tidak datang hanya untuk sekadar menjalani pertandingan.

Tiga poin menjadi sasaran yang ingin mereka wujudkan.

"Kami tidak ingin hanya membawa pulang satu poin atau tanpa poin. Target kami adalah meraih tiga poin di Semarang. Karena itu, kami akan bekerja lebih keras, bermain lebih lepas, dan memberikan kemampuan terbaik,” ungkap Izmir.

Menurut dia, persiapan tim berjalan cukup baik menjelang pertandingan melawan PSIS.

Seluruh pemain telah menjalani rangkaian latihan secara maksimal, mulai dari sesi awal hingga latihan terakhir sebelum pertandingan.

Setibanya di Semarang, para pemain PSGC juga menjalani latihan ringan.

Program tersebut dilakukan untuk menjaga kebugaran setelah perjalanan sekaligus memastikan kondisi fisik tetap terjaga sebelum menghadapi laga penting.

Izmir menyebut kondisi cuaca yang mendukung selama menjalani latihan turut membantu persiapan tim. Selain itu, suasana di dalam skuad juga berada dalam keadaan kondusif.

"Kondisi cuaca yang cukup baik selama latihan turut mendukung persiapan tim. Suasana tim juga kondusif untuk mendukung permainan kita besok," ujar Izmir.

Selain mempersiapkan diri secara teknis dan fisik, Izmir juga berharap dukungan masyarakat Ciamis tetap mengalir meskipun para suporter tidak bisa datang langsung ke Stadion Jatidiri.

Dia ingin seluruh pemain membalas dukungan tersebut dengan penampilan maksimal dan hasil positif. Kemenangan atas PSIS diharapkan menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat Ciamis.

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“Kami ingin memberikan permainan terbaik untuk para suporter yang tidak bisa hadir di Semarang. Semoga besok kami bisa meraih tiga poin dan memberikan kabar terbaik bagi seluruh pendukung di Ciamis,” tutur Izmir.