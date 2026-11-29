JawaPos.com - Sumsel United sukses mengamankan tiga poin saat menjamu Persiraja Banda Aceh dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/27.

Bermain di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (28/11), tuan rumah tampil meyakinkan dan menang telak dengan skor 3-0.

Penyerang asal Nigeria Kenneth Ngwoke menjadi sosok paling menonjol dalam pertandingan bertajuk Derby Sumatera tersebut.

Dia memborong dua gol sekaligus dinobatkan sebagai Player of the Match berkat kontribusi dalam kemenangan Sumsel United.

Kenneth membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-22.

Memanfaatkan umpan Aidil Subhi, penyerang Nigeria itu berhasil menuntaskan peluang untuk membawa Sumsel United unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir.

Memasuki paruh kedua, Persiraja berusaha memberikan perlawanan untuk mengejar ketertinggalan.

Namun, upaya tim tamu belum membuahkan hasil. Sebaliknya, Sumsel United justru mampu menambah keunggulan melalui Kenneth pada menit ke-77.

Gol tersebut menjadi koleksi kelima Kenneth sepanjang kompetisi musim ini. Dia sekaligus semakin menegaskan perannya sebagai salah satu pemain penting dalam lini serang Laskar Juaro.

Sumsel United belum berhenti sampai di situ. Pada masa injury time, Felipe Ryan mencuri perhatian lewat gol spektakuler dari sekitar setengah lapangan.

Tendangan berkelas tersebut memastikan kemenangan tuan rumah menjadi 3-0.

Hasil ini disambut positif oleh pelatih Sumsel United, M Nasuha. Dia mengaku puas dengan respons dan konsentrasi para pemain setelah sebelumnya melewati situasi yang kurang menguntungkan.

Menurut dia, kemenangan tanpa kebobolan ini juga memiliki arti penting karena menjadi clean sheet pertama Sumsel United sepanjang musim 2026/27.

Nasuha menilai para pemain mampu menjaga fokus hingga pertandingan berakhir.

Dia juga mengingatkan bahwa kehilangan konsentrasi pada menit-menit akhir bisa berakibat fatal, terutama setelah timnya beberapa kali kehilangan poin pada putaran pertama.

Di kubu lawan, pelatih Persiraja Banda Aceh, M Ridwan, tidak menutupi kekecewaannya terhadap hasil pertandingan.

Meski demikian, dia tetap memberikan apresiasi kepada para pemain yang sudah berusaha sepanjang laga.

Ridwan juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan pendukung Persiraja. Dia mengakui timnya memiliki sejumlah peluang, tetapi belum mampu memaksimalkannya menjadi gol.

Kekalahan ini membuat Persiraja gagal membawa pulang poin dari Palembang.

Sebaliknya, kemenangan tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Sumsel United untuk melanjutkan persaingan di Pegadaian Championship.

Tambahan tiga poin membuat Sumsel United tetap menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 14 poin.

Mereka kini unggul empat angka dari Persiraja Banda Aceh yang berada di posisi ketujuh dengan raihan 10 poin.