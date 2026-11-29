JawaPos.com - PSSI resmi menetapkan susunan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan untuk mengawal Kongres Pemilihan periode 2027-2031. Pembentukan dua komite tersebut menjadi tahapan penting menjelang pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada Januari 2027.

Penetapan itu disahkan melalui Surat Keputusan PSSI Nomor 15/KEP/XI-2026 tentang Pengesahan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan Periode 2027-2031. Keputusan tersebut diambil dalam Kongres Biasa PSSI yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (28/11).

Surat keputusan itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Kedua komite bertugas menjalankan kewenangan masing-masing selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung.

Untuk Komite Pemilihan, PSSI menunjuk Amir Burhannudin sebagai ketua. Dia akan didampingi Eko Hendro Prasetyo sebagai wakil ketua. Tiga anggota lainnya adalah Rachmad Deswandy, Diego Saputro, dan Gunawan Suswantoro.

Sementara itu, Komite Banding Pemilihan dipimpin Supyan Lestaluhu. Posisi wakil ketua dipercayakan kepada Togi M. P. Pangaribuan, sedangkan Rifyan Ridwan Shaleh tercatat sebagai salah satu anggotanya.

Keberadaan kedua komite tersebut menjadi bagian dari persiapan PSSI untuk menentukan kepengurusan baru selama empat tahun mendatang.

Dalam Kongres Pemilihan yang direncanakan berlangsung pada Januari 2027, para pemilik suara akan menentukan sosok yang mengisi posisi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Selain itu, pemilihan juga akan menentukan susunan anggota Exco yang bertugas mengelola organisasi sepak bola nasional periode 2027-2031.

Kongres Pemilihan PSSI Dipercepat Sebelumnya, Erick Thohir telah menjelaskan alasan PSSI memajukan jadwal Kongres Pemilihan. Semula, agenda tersebut direncanakan berlangsung pada Juli 2027. Namun, federasi kemudian mempercepat pelaksanaannya menjadi Januari 2027.

Menurut Erick, perubahan jadwal itu dilakukan agar PSSI memiliki waktu lebih leluasa untuk mempersiapkan berbagai agenda tim nasional sepanjang 2027.

Kalender sepak bola Indonesia pada tahun depan akan diwarnai sejumlah agenda penting, baik di level kelompok umur maupun tim senior. Tim nasional juga harus bersiap menghadapi berbagai pertandingan internasional yang membutuhkan persiapan matang.

“Kita hanya memiliki dua jendela pertandingan (FIFA Matchday), yakni pada Maret dan Juni. Setelah itu, langsung masuk ke rangkaian kualifikasi Piala Dunia pada September, Oktober, dan November,” kata Erick seusai Kongres Biasa PSSI, Sabtu (28/11).

Di luar perubahan jadwal kongres, PSSI juga memperbarui mekanisme pencalonan dalam pemilihan kepengurusan mendatang. Federasi kini menerapkan sistem pencalonan paket yang menggantikan mekanisme sebelumnya, yakni pencalonan secara individu.

Persyaratan dukungan bagi kandidat anggota Exco juga diperketat. Jika pada pemilihan sebelumnya calon hanya membutuhkan satu dukungan, kini setiap kandidat diwajibkan mengantongi dukungan dari 20 klub dan 15 pemilik suara.

Daftar Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan PSSI 2027-2031 Komite Pemilihan:

Ketua: Amir Burhannudin, S.H., M.H.

Wakil Ketua: Eko Hendro Prasetyo, S.H., M.H.

Anggota: Rachmad Deswandy, S.H.

Anggota: Diego Saputro, S.H.

Anggota: Gunawan Suswantoro, S.H., M.Si.

Komite Banding Pemilihan:

Ketua: Supyan Lestaluhu, S.E., M.M., M.H.

Wakil Ketua: Dr. Togi M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M.