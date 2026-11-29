JawaPos.com - Persita Tangerang dan Persib Bandung bermain imbang 1-1 pada babak pertama pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027. Gol Beckham Putra untuk Maung Bandung pada menit ke-44 langsung dibalas Hokky Caraka tiga menit kemudian.

Duel Persita kontra Persib berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Minggu (29/11/2026) sore WIB. Kedua kesebelasan tampil agresif sejak awal pertandingan dengan saling melancarkan serangan.

Persita lebih dulu menciptakan peluang berbahaya pada menit ke-13. Rayco Rodriguez melakukan penetrasi dari sisi kanan pertahanan Persib sebelum melepaskan tendangan ke arah gawang.

Namun, peluang tersebut berhasil digagalkan Teja Paku Alam. Kiper Persib itu melakukan penyelamatan untuk menjaga gawangnya tetap aman.

Persib langsung merespons dua menit kemudian. Berawal dari umpan silang Sandy Walsh, Balsa Sekulic mendapatkan kesempatan untuk mengancam gawang Persita.

Bola kemudian mengarah kepada Luciano Guaycochea. Gelandang Persib tersebut langsung menyambar bola, tetapi tendangannya masih melenceng tipis dari sasaran.

Setelah kedua peluang tersebut, pertandingan berlangsung terbuka. Persita dan Persib bergantian membangun serangan, tetapi belum ada gol yang tercipta hingga memasuki menit ke-30.

Kebuntuan akhirnya pecah menjelang turun minum. Persib berhasil membuka keunggulan pada menit ke-44 melalui Beckham Putra.

Gol tersebut berawal dari umpan Luciano Guaycochea yang berhasil dimaksimalkan Beckham. Persib pun sempat berada di atas angin setelah unggul 1-0.

Namun, keunggulan Maung Bandung tidak bertahan lama. Persita hanya membutuhkan waktu tiga menit untuk menyamakan kedudukan.

Hokky Caraka menjadi pencetak gol bagi tuan rumah melalui tendangan first time. Dia berhasil menyelesaikan umpan Rayco Rodriguez untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Kedua tim pun menutup babak pertama dengan kedudukan sama kuat. Persita dan Persib masih memiliki peluang untuk menentukan hasil pertandingan pada babak kedua.

Susunan Pemain Persita vs Persib:

Persita: Igor Rodrigues (PG); Mario Jardel, Ryuji Utomo, Tamirlan Kozubaev, Aep Nursofyan; Javlon Guseynov, Pablo Ganet; Luquinhas, Hokky Caraka, Rayco Rodriguez; Alexandre Ramalingom.

Pelatih: Carlos Pena.

Persib: Teja Paku Alam (PG); Eliano Reijnders, Julio Cesar, Patricio Matricardi, Danijel Loncar, Sandy Walsh; Marc Klok, Luciano Guaycochea, Thom Haye; Beckham Putra, Balsa Sekulic.