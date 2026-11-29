JawaPos.com — Arema FC unggul 1-0 atas Persebaya Surabaya pada babak pertama pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11/2026).

Gol Johan Ahmat Farizi pada menit ke-10 membawa Singo Edan memimpin dalam Derbi Jawa Timur yang berlangsung sengit sejak awal pertandingan.

Persebaya Surabaya berusaha memberikan perlawanan setelah tertinggal dari rival abadinya tersebut. Namun, Green Force menghadapi situasi semakin sulit setelah kehilangan dua pemain belakang, Yuran Fernandes dan Jefferson Junio, sebelum turun minum.

Pertandingan yang dimulai pukul 15.30 WIB itu langsung memperlihatkan intensitas tinggi dari kedua kesebelasan. Arema FC tampil agresif pada menit-menit awal, sementara Persebaya Surabaya mencoba mengembangkan permainan melalui kombinasi lini tengah dan serangan dari kedua sisi lapangan.

Arema FC berhasil membuka keunggulan melalui Johan Ahmat Farizi pada menit ke-10 setelah memanfaatkan peluang yang diciptakan Marcos Vinicius Silvestre Gaspar. Gol tersebut membuat Singo Edan memimpin 1-0 sekaligus memaksa Persebaya Surabaya mengubah pendekatan permainan lebih cepat.

Sebelum gol tercipta, Arema FC sudah memberikan ancaman melalui Oluwasegun Samuel Otusanya pada menit kelima. Penyerang asal Nigeria tersebut melepaskan tembakan tepat sasaran setelah menerima peluang yang dibangun Matheus da Conceição Nascimento.

Tekanan tuan rumah berlanjut pada menit kesembilan ketika Marcos Vinicius mencoba melepaskan tembakan ke arah pertahanan Persebaya Surabaya. Namun, upayanya berhasil diblok pemain belakang Green Force sehingga belum menghasilkan gol pembuka.

Satu menit kemudian, Marcos kembali mendapatkan kesempatan untuk mengancam pertahanan tim tamu melalui situasi serangan yang dibangun Arema FC. Meski percobaannya kembali diblok, tekanan beruntun tersebut akhirnya berbuah gol melalui penyelesaian Johan Ahmat Farizi.

Keunggulan cepat itu memberikan keuntungan psikologis bagi Arema FC dalam menghadapi pertandingan penuh gengsi tersebut. Sebaliknya, Persebaya Surabaya harus bekerja lebih keras untuk mengembalikan keseimbangan permainan setelah tertinggal ketika pertandingan baru berjalan sepuluh menit.

Persebaya Surabaya menghadapi persoalan serius di sektor pertahanan setelah melakukan dua pergantian pemain sebelum babak pertama berakhir. Yuran Fernandes harus meninggalkan lapangan pada menit ke-11, kemudian Jefferson Junio menyusul keluar pada menit ke-39.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, memasukkan Gledson Paixao da Silva untuk menggantikan Yuran Fernandes hanya satu menit setelah gol Arema FC. Pergantian tersebut membuat Green Force harus melakukan penyesuaian komposisi pertahanan ketika sedang berusaha mengejar ketertinggalan.

Situasi semakin menantang ketika Jefferson Junio juga ditarik keluar menjelang berakhirnya babak pertama. Yusuf Meilana Fuad Burhani kemudian masuk menggantikannya untuk menjaga keseimbangan lini belakang Persebaya Surabaya.

Dua pergantian tersebut menjadi perhatian karena Persebaya Surabaya sebelumnya sudah menghadapi persoalan ketersediaan pemain menjelang Derbi Jawa Timur. Ernando Ari Sutaryadi, Reza Arya Pratama, Diogo Ramalho, dan Miguel Pereira tidak dapat memperkuat Green Force akibat cedera. Kondisi itu membuat pilihan pemain yang tersedia bagi Bernardo Tavares semakin terbatas dalam pertandingan melawan Arema FC.

Meski demikian, penyebab pasti keluarnya Yuran Fernandes dan Jefferson Junio belum dijelaskan dalam catatan pertandingan babak pertama.

Persebaya Surabaya sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk menyamakan kedudukan setelah tertinggal melalui gol Johan Ahmat Farizi. Yann Mabella, Francisco Rivera, Toni Firmansyah, hingga Alex Martins bergantian mencoba membongkar pertahanan Arema FC sepanjang babak pertama.

Peluang pertama Green Force setelah kebobolan hadir pada menit ke-13 melalui Yann Mabella yang menerima kesempatan dari Malik Risaldi. Namun, tembakan Mabella berhasil diblok pemain bertahan Arema FC sehingga belum mengubah kedudukan.

Francisco Rivera kemudian mencoba peruntungannya pada menit ke-23 setelah mendapatkan peluang yang diciptakan Yann Mabella. Sayangnya, penyelesaian gelandang asal Meksiko tersebut masih melenceng dari sasaran dan belum mampu mengancam gawang secara langsung.

Semenit berselang, Toni Firmansyah ikut memberikan ancaman melalui tembakan yang berhasil diblok pertahanan Singo Edan. Persebaya Surabaya akhirnya mencatatkan percobaan tepat sasaran melalui Alex Martins pada menit ke-25 setelah menerima peluang dari Jefferson Junio.

Pada menit yang sama, Toni Firmansyah mendapatkan kartu kuning dari wasit sehingga harus lebih berhati-hati dalam melakukan perebutan bola. Alex Martins kembali memperoleh kesempatan pada menit ke-29 melalui kreasi Francisco Rivera, tetapi tembakannya belum menemui sasaran.

Upaya Persebaya Surabaya belum berhenti ketika Toni Firmansyah kembali mencoba melepaskan tembakan pada menit ke-33. Namun, pertahanan Arema FC masih mampu melakukan blok sehingga keunggulan satu gol tetap bertahan.

Arema FC dan Persebaya Surabaya sama-sama menciptakan peluang menjelang turun minum, tetapi tidak ada tambahan gol hingga wasit mengakhiri babak pertama. Singo Edan mempertahankan keunggulan 1-0 meskipun Green Force terus berusaha meningkatkan tekanan pada menit-menit terakhir.

Arema FC sempat mendapatkan peluang melalui Gabriel Silva Costa pada menit ke-40 setelah menerima kesempatan dari Oluwasegun Samuel Otusanya. Tembakannya mengarah tepat sasaran, tetapi belum mampu menggandakan keunggulan tim tuan rumah.

Persebaya Surabaya merespons satu menit kemudian melalui Toni Firmansyah yang melepaskan tembakan tepat sasaran setelah menerima peluang dari Rachmat Irianto. Yusuf Meilana juga mencoba mengancam pada menit ke-44, tetapi percobaannya masih melenceng dari gawang Arema FC.

Memasuki menit kedua tambahan waktu, Jose Walber Mota de Amorim memperoleh kesempatan terakhir bagi Green Force pada babak pertama. Namun, tembakannya belum menemui sasaran setelah peluang tersebut dibangun melalui kontribusi Rachmat Irianto.