JawaPos.com - Persijap Jepara belum berhasil keluar dari tren negatif di BRI Super League 2026/27.

Laskar Kalinyamat kembali menelan kekalahan setelah takluk 1-2 dari PSIM Yogyakarta pada pekan ke-11 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (28/11).

Hasil tersebut memperpanjang catatan buruk Persijap yang hingga kini masih kesulitan meraih kemenangan.

Meski sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan, tim asal Jepara itu akhirnya harus pulang tanpa membawa poin.

Persijap sebenarnya mencoba memberikan perlawanan sejak awal pertandingan. Namun, sejumlah peluang yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol.

Kekalahan ini menjadi yang kesembilan bagi Persijap dari total 11 pertandingan yang sudah dijalani.

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Mereka baru mengumpulkan dua poin dari dua hasil imbang dan belum sekalipun merasakan kemenangan.

Situasi tersebut membuat Persijap masih tertahan di dasar klasemen sementara BRI Super League 2026/27.

Posisi juru kunci menjadi pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan Juan Cortes bersama anak asuhnya.

Pelatih Persijap Juan Cortes mengakui timnya kembali mengalami persoalan yang sama, terutama dalam memaksimalkan peluang.

Menurut dia, Persijap sebenarnya mampu menciptakan beberapa kesempatan pada babak pertama, tetapi gagal menghasilkan gol.

“Terulang lagi untuk kesekian kalinya. Di babak pertama kita punya beberapa peluang tapi tidak bisa mencetak gol. Sedangkan lawan, punya satu kesempatan dan bisa menghasilkan gol,” kata Juan Cortes setelah pertandingan.

Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa penyelesaian akhir masih menjadi salah satu aspek utama yang harus dibenahi.

Dia meminta para pemain meningkatkan akurasi agar peluang yang tercipta bisa berbuah gol.

Juan juga menjelaskan bahwa dirinya sudah melakukan perubahan pendekatan taktik.

Persijap yang sebelumnya menggunakan formasi 3-5-2 kini mencoba bermain dengan skema 4-3-3.

Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, tetapi belum memberikan hasil sesuai harapan.

Meski kembali menelan kekalahan, Juan memastikan Persijap tidak akan menyerah. Timnya akan terus berusaha memperbaiki kekurangan dan berjuang mendapatkan hasil yang lebih baik.

Penjaga gawang Persijap, Raka Surya, juga mengakui timnya belum tampil maksimal.

Dia menilai PSIM mampu menunjukkan permainan lebih baik, meskipun Persijap sempat bangkit dan menyamakan kedudukan pada babak kedua.

Kini, Persijap harus segera melakukan evaluasi agar rentetan hasil buruk tidak semakin panjang.