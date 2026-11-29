JawaPos.com - Marko Dugandzic terus menunjukkan ketajamannya setelah membawa Bali United mengalahkan Bhayangkara FC di pekan ke-11 Super League.

Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (28/11).

Bermain sebagai starter, Marko Dugandzic langsung menunjukkan ketajaman. Dia berhasil mencetak gol pembuka pada menit ke-27.

Ketajamannya terus berlanjut di babak kedua. Marko Dugandzic mencetak gol keduanya pada menit ke-69 yang juga menjadi gol penutup Bali United ke gawang Bhayangkara FC.

Secara statistik permainan, Dugandzic memang terus menebar ancaman untuk lini belakang Bhayangkara FC.

Melansir laman I League, penyerang 32 tahun tersebut melepaskan tiga tendangan ke gawang yang dua di antaranya menjadi gol.

Tidak hanya ketajamannya, Dugandzic juga menunjukkan kreativitasnya. Selama bermain 71 menit, dia membuat dua kreasi peluang.

Setelah mencetak brace, Dugandzic merasa senang bisa membantu Bali United meraih kemenangan. Dia menilai timnya juga bermain sangat mendominasi.

"Saya pikir kami mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Kami benar-benar menguasai permainan dengan baik. Mencetak dua gol tentu menyenangkan dan bisa membantu tim. Pada akhirnya, memang itulah tugas saya," kata Marko Dugandzic yang dikutip laman resmi I League, Minggu (29/11).

Lima gol sudah diciptakan Marko Dugandzic bersama tim barunya. Pemain bertinggi 1,90 meter itu tidak memiliki target berapa gol yang bakal dicetaknya musim ini.