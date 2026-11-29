JawaPos.com - PSBS Biak akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Persipura Jayapura dalam lanjutan Championship 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu dalam laga bertajuk Derbi Papua di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Minggu (29/11).

Pertandingan ini memiliki arti tersendiri bagi Persipura. Pasalnya, laga tersebut menjadi momen kembalinya Mutiara Hitam bermain di hadapan pendukung sendiri setelah menjalani sanksi pertandingan tanpa penonton sepanjang putaran pertama kompetisi.

Dukungan suporter tentu menjadi tambahan motivasi bagi Persipura untuk meraih hasil maksimal. Terlebih, tim tuan rumah membutuhkan kemenangan demi memperbaiki posisi di klasemen sementara Grup B.

Pelatih PSBS Biak, Miskardi Hamin, menyadari pertandingan melawan Persipura tidak akan berjalan mudah. Ia memperkirakan tuan rumah bakal tampil dengan motivasi tinggi, terlebih setelah kembali mendapatkan dukungan langsung dari suporter.

Meski demikian, Miskardi tetap optimistis anak asuhnya mampu memberikan perlawanan. Ia juga sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kondisi pemain agar bisa tampil maksimal sepanjang pertandingan.

"Pertandingan di Papua nanti sangat kita nantikan. Jadi kita optimis untuk tampil bagus menghadapi Persipura," ujar Miskardi.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengatur menit bermain sejumlah pemain ketika PSBS menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kedua I.League Cup 2026/27, Selasa (24/11).

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo tersebut, PSBS harus menerima kekalahan telak 0-6. Namun, Miskardi tetap memanfaatkan laga itu untuk menjaga kebugaran pemain sekaligus mengantisipasi kondisi tim menjelang Derby Papua.

Ia bahkan menarik keluar Moses Elias Madjar dan Rayshal Keanu Zidan pada menit ke-80. Keputusan tersebut diambil karena keduanya sudah mengantongi dua kartu kuning.

"Pada menit 80, kita mengganti Moses Elias Madjar dan Rayshal Keanu Zidan. Mereka sudah mengantongi dua kartu kuning. Jadi itu kita pikirkan untuk laga selanjutnya," jelasnya.

Kabar baik juga datang dari kondisi skuad Badai Pasifik. Kapten tim Patrias Rumere dipastikan sudah bisa kembali bermain. Sementara itu, Syathir Alwansyah yang sempat kolaps ketika menghadapi Persiba Balikpapan juga telah kembali mengikuti latihan.

"Kapten tim juga sudah bisa main. Lalu pemain yang kolaps lawan Persiba Balikpapan sudah latihan. Jadi, setidaknya pas kita berangkat ke Papua, tim sudah siap," imbuh mantan pelatih Pekanbaru FC tersebut.

PSBS membutuhkan hasil positif dalam pertandingan ini. Mereka masih belum mendapatkan poin dari 10 kekalahan yang sudah dialami di Pegadaian Championship musim ini. Bahkan, Badai Pasifik harus menempati posisi terbawah Grup B dengan koleksi minus empat poin.

Namun, tugas PSBS dipastikan tidak ringan. Pada pertemuan pertama, mereka sudah kalah telak 1-6 dari Persipura di Stadion Sriwedari, Solo, 17 Oktober lalu.