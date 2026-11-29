JawaPos.com - Arema FC bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Duel bertajuk Derbi Jatim tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11) sore.

Pertandingan ini memiliki arti penting bagi Singo Edan. Selain menjadi kesempatan untuk menjaga momentum kemenangan, Arema FC juga berambisi mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan atas rival abadinya tersebut.

Kemenangan terakhir Arema FC atas Persebaya di kompetisi liga terjadi pada 15 Agustus 2019. Saat itu, Singo Edan berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 4-0. Namun, sejak pertandingan tersebut, Arema belum mampu kembali mengalahkan Green Force dalam laga liga.

Pelatih Arema FC, Andre Caldas, memahami betul besarnya arti pertandingan ini bagi klub maupun para pendukungnya. Dia menyadari Aremania sudah lama menantikan kemenangan atas Persebaya dan berharap para pemain bisa menjawab keinginan tersebut melalui penampilan terbaik.

"Ya kami memahami betapa besarnya arti pertandingan ini bagi Arema, dan khususnya bagi para penggemar, Aremania. Kami tahu mereka sangat mendambakan kemenangan ini, momen ini," kata Andre Caldas.

Menurutnya, dukungan yang terus diberikan Aremania harus menjadi motivasi tambahan bagi seluruh pemain. Dia meminta anak asuhnya memiliki semangat dan komitmen yang sejalan dengan harapan para pendukung.

"Tugas dan tanggung jawab kami adalah memastikan semua orang memiliki motivasi yang sama tingginya dengan harapan para penggemar. Mereka terus berkomunikasi dengan kami dan memberikan dukungan penuh," imbuhnya.

Meski demikian, Andre Caldas tidak menutup mata terhadap tantangan yang akan dihadapi timnya. Persebaya dipastikan bukan lawan mudah, terlebih Derbi Jatim selalu menghadirkan persaingan ketat di atas lapangan.

Karena itu, dia meminta pemain Arema FC mempersiapkan diri dengan maksimal dan tidak kehilangan fokus sepanjang pertandingan. Menurutnya, seluruh elemen tim harus memberikan usaha lebih untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

"Oleh karena itu, kami harus memberikan hal yang sama atau bahkan lebih untuk memenangkan pertandingan ini, karena ini akan menjadi laga yang sangat berat dan sulit," ujarnya.

Arema FC sebenarnya datang dengan modal cukup meyakinkan. Dalam dua pertandingan terakhir, Singo Edan berhasil mengamankan kemenangan beruntun setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-0 dan Isenmulang Kalteng FC 4-1.

Dua hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Arema FC sebelum menghadapi Persebaya. Andre Caldas berharap performa positif itu bisa berlanjut dalam pertandingan yang memiliki gengsi tersendiri bagi kedua tim.

Dia menegaskan, para pemain harus menunjukkan komitmen penuh sejak awal hingga pertandingan berakhir. Baginya, kemenangan hanya bisa diraih apabila seluruh pemain bekerja keras dan memiliki tujuan yang sama.

"Kami paham betapa pentingnya laga ini, dan kami akan berjuang dengan segala cara untuk memenangkan pertandingan tersebut," pungkas Andre Caldas.