JawaPos.com - PSS Sleman kembali gagal meraih hasil positif dalam lanjutan Super League 2026/2027. Bertandang ke markas Isenmulang Kalteng FC pada pekan ke-11, Super Elang Jawa harus pulang dengan tangan kosong setelah kalah 2-4 di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Sabtu (28/11).

Kekalahan ini semakin memperberat langkah PSS untuk keluar dari papan bawah klasemen. Mereka belum mampu menemukan konsistensi permainan di tengah persaingan kompetisi yang semakin ketat.

Isenmulang FC langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Tuan rumah berhasil membuka keunggulan melalui Adilson Silva pada menit ke-24. Hanya berselang tujuh menit, Rafael Ribeiro menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

PSS sempat memberikan respons melalui gol Moussa Bagayoko pada menit ke-33. Gol tersebut membuat tim tamu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 dan membuka peluang untuk kembali bersaing.

Namun, harapan PSS untuk menutup babak pertama dengan skor tipis harus pupus. Modou Manneh mencetak gol pada menit 45+4 sekaligus membawa Isenmulang FC unggul 3-1 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, tuan rumah kembali menunjukkan efektivitas serangan. Modou Manneh mencetak gol keduanya pada menit ke-61 untuk memperlebar jarak menjadi 4-1.

PSS tidak tinggal diam. Empat menit berselang, Matheus Fornazari berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut mengubah kedudukan menjadi 4-2. Meski masih berusaha mengejar ketertinggalan, PSS tidak mampu menambah gol hingga pertandingan berakhir.

Caretaker PSS Sleman, Demerson Bruno, mengakui hasil tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi timnya. Dia menilai para pemain perlu meningkatkan kekompakan jika ingin segera kembali ke jalur kemenangan.

Menurut Demerson, situasi yang sedang dihadapi PSS memang tidak mudah. Namun, dia meminta seluruh pemain tetap bekerja keras dan memperbaiki kekurangan yang terlihat sepanjang pertandingan.

"Kita harus coba untuk lebih kompak lagi. Semua tahu ini situasi sulit. Tapi tidak ada banyak kata. Kita harus kerja keras," ujar Demerson setelah pertandingan.

Kekalahan tersebut membuat posisi PSS semakin mengkhawatirkan. Mereka kini menempati peringkat ke-17 dari 18 peserta dengan koleksi lima poin. PSS tertinggal empat poin dari PSIM Yogyakarta yang berada di posisi ke-16 setelah mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1.

Sementara itu, Persijap semakin terpuruk di dasar klasemen dengan raihan dua poin.

Demerson menegaskan timnya tidak boleh kehilangan kepercayaan diri meski sedang berada dalam tekanan. Dia yakin PSS masih memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi jika seluruh elemen tim terus berjuang.

Hal senada disampaikan Riko Simanjuntak. Pemain PSS tersebut berharap rekan-rekannya segera bangkit dan tidak terlalu larut dalam kekecewaan.