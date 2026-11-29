JawaPos.com - Dewa United Banten FC berhasil membawa pulang tiga poin penting dari markas PSM Makassar pada pekan ke-11 Super League 2026/27. Bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (28/11) sore, Banten Warriors tampil meyakinkan dengan kemenangan telak 3-0.

Hasil tersebut menjadi respons positif Dewa United setelah sebelumnya menelan kekalahan dari Persita Tangerang. Kemenangan di Parepare sekaligus mengembalikan kepercayaan diri tim untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Taisei Marukawa membuka keunggulan Dewa United pada menit ke-18. Pemain asal Jepang itu kemudian kembali berperan dalam terciptanya gol kedua tim tamu yang dicetak Pedro Carvalho pada menit ke-31.

Taisei memperlihatkan kualitas individunya dengan melewati pemain bertahan PSM sebelum melepaskan umpan matang. Pedro yang berada dalam posisi tepat berhasil menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Dewa United unggul 2-0.

Situasi PSM semakin sulit setelah Resky Fandi menerima kartu merah pada menit ke-38. Ia harus meninggalkan lapangan lebih awal akibat pelanggaran terhadap Alta Ballah. Unggul jumlah pemain membuat Dewa United semakin leluasa mengembangkan permainan.

Tim tamu akhirnya memastikan kemenangan melalui gol Alfharezzi Buffon pada menit ke-57. Ia berhasil memanfaatkan bola muntah setelah kiper PSM melakukan tepisan. Skor 3-0 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Bek kiri Dewa United, Alta Ballah, mengaku bersyukur dengan hasil yang diraih timnya. Menurutnya, kemenangan tersebut sangat berarti setelah Dewa United kehilangan poin ketika bermain di kandang sendiri melawan Persita.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas hasil hari ini setelah kemarin kami kalah di kandang menghadapi Persita, dan hari ini kami meraih kemenangan dengan tiga poin. Tim juga sudah bekerja keras untuk meraih hasil tiga poin tersebut," ujar Alta.

Ia juga mengapresiasi kerja keras rekan-rekannya yang mampu menjalankan strategi pelatih. Kartu merah yang diterima PSM turut memberikan keuntungan bagi Dewa United dalam mengontrol jalannya pertandingan.

Meski begitu, Alta menegaskan bahwa keberhasilan membawa pulang tiga poin merupakan hasil kerja sama seluruh pemain.

Di balik kemenangan tersebut, Alta juga memiliki pencapaian pribadi yang patut disyukuri. Sebelumnya, ia telah mencatatkan 100 penampilan bersama Dewa United ketika menghadapi Persiraja di ajang Piala Liga.

Bagi Alta, mencapai angka tersebut bukan perkara mudah. Konsistensi serta kepercayaan yang diberikan klub menjadi bagian penting dari perjalanannya hingga bisa mengoleksi 100 pertandingan.

Ia pun berharap pencapaian tersebut menjadi tambahan motivasi untuk terus memberikan kontribusi terbaik. Terlebih, Alta merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan Dewa United yang masih tergolong klub muda.

"Saya sangat bersyukur dapat menjadi salah satu bagian dari sejarah Dewa United, terlebih klub ini juga terbilang belum lama berdiri. Saya senang, dan hal ini juga menjadi motivasi saya untuk tampil baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya bersama Dewa United," tutupnya.