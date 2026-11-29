JawaPos.com - Persija Jakarta mendapatkan hadiah istimewa dalam perayaan hari jadi ke-98. Macan Kemayoran sukses meraih kemenangan meyakinkan 5-1 saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11) malam.

Hasil tersebut terasa semakin spesial karena diraih tepat pada momen ulang tahun klub. Persija tidak hanya mengamankan tiga poin, tetapi juga menunjukkan penampilan impresif di hadapan pendukungnya sendiri.

Kwon Chang-hoon menjadi pemain yang membuka pesta gol Persija. Penyerang asal Korea Selatan itu membawa tuan rumah unggul pada menit ke-15 setelah memanfaatkan umpan Arlyansyah Abdulmanan.

Kwon yang mendapatkan ruang di dalam kotak penalti langsung melepaskan tendangan keras. Bola meluncur deras ke gawang Garudayaksa FC dan tidak mampu dihentikan penjaga gawang lawan.

Persija kemudian menggandakan keunggulan melalui Alexander Jeremejeff pada menit ke-29. Keunggulan dua gol tersebut membuat Macan Kemayoran semakin percaya diri dalam mengendalikan jalannya pertandingan.

Memasuki babak kedua, Persija tidak mengendurkan tekanan. Alexander Jeremejeff kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-63 sekaligus membawa tuan rumah unggul 3-0.

Tiga menit berselang, Persija mendapatkan tambahan gol setelah Wahyu Prasetyo melakukan gol bunuh diri. Ivan Mamut kemudian melengkapi kemenangan tuan rumah melalui golnya pada menit ke-74.

Garudayaksa FC hanya mampu membalas satu gol sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan Persija Jakarta.

Usai pertandingan, Kwon Chang-hoon mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil positif tersebut. Baginya, kemenangan pada hari ulang tahun Persija menjadi momen yang membahagiakan bagi seluruh pemain dan elemen klub.

“Seperti yang disampaikan pelatih, kami bersyukur bisa meraih kemenangan penting pada momen ulang tahun ke-98 Persija,” ujar Kwon.

Pemain yang pernah memperkuat tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia dan Olimpiade itu juga memberikan apresiasi terhadap kekuatan Garudayaksa FC.

Menurutnya, tim tamu bukan lawan yang mudah dihadapi. Apalagi, Garudayaksa datang ke Bekasi dengan modal tiga kemenangan beruntun.

Namun, Persija mampu mengatasi tantangan tersebut dengan permainan yang solid. Kwon menilai energi dan kesiapan tim menjadi salah satu kunci keberhasilan Macan Kemayoran meraih kemenangan besar.

“Garudayaksa belakangan ini menunjukkan performa yang sangat baik. Namun, kami bersyukur bisa menghadapi mereka dengan tingkat energi yang lebih tinggi dan akhirnya meraih kemenangan,” ucapnya.