JawaPos.com — Persebaya Surabaya dipastikan kehilangan empat pemain penting saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11/2026).

Diogo Ramalho dan Miguel Pereira menyusul dua penjaga gawang, Ernando Ari Sutaryadi serta Reza Arya Pratama, yang harus absen akibat cedera.

Kondisi tersebut menjadi pukulan bagi Green Force menjelang pertandingan penuh gengsi bertajuk Derbi Jawa Timur.

Apalagi, dua pemain tambahan yang masuk daftar cedera mengalami masalah fisik ketika menjalani persiapan terakhir sebelum pertandingan.

Chief Medical Officer Persebaya Surabaya, dr. Pratama Wicaksana Wijaya Sp.KO, mengungkapkan perkembangan kondisi keempat pemain tersebut.

Dokter yang akrab disapa Tommy itu memastikan seluruh pemain masih membutuhkan penanganan medis sebelum kembali mengikuti pertandingan kompetitif.

Bagaimana Diogo Ramalho dan Miguel Pereira Mengalami Cedera? Diogo Ramalho mengalami cedera bahu kanan setelah terjatuh dalam sesi latihan Persebaya Surabaya pada Kamis (26/11/2026).

Benturan dengan permukaan lapangan membuat gelandang berusia 27 tahun tersebut harus menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut.

“Diogo mengalami cedera pada bahu kanan saat sesi latihan terakhir, kemarin. Berawal dari benturan yang membuatnya terjatuh dengan posisi bahu kanan lebih dulu membentur lapangan,” jelas dr. Tommy.

Setelah insiden tersebut, Diogo langsung mendapatkan pemeriksaan di Mayapada Hospital untuk memastikan tingkat keparahan cedera.

Tim medis melakukan pemeriksaan rontgen dan MRI serta berkonsultasi dengan dokter spesialis ortopedi konsultan bahu.

Hasil pemeriksaan menunjukkan cedera Diogo tidak termasuk kategori berat sehingga peluang pemulihannya tetap terbuka.

Namun, pemain asal Portugal tersebut masih membutuhkan rehabilitasi lanjutan, khususnya untuk mengembalikan fungsi persendian bahu kanan.

Masalah berbeda dialami Miguel Pereira yang merasakan gangguan otot setelah menyelesaikan sesi latihan bersama tim.

Winger asal Portugal itu mengeluhkan sensasi tarikan pada otot paha bagian dalam sehingga harus menjalani pemeriksaan MRI.

“Cedera Miguel juga terjadi kemarin setelah sesi latihan. Dia merasakan tarikan atau gangguan pada otot paha bagian dalam. Untuk penanganannya, Miguel akan menjalani proses rehabilitasi melalui fisioterapi. Kami akan terus memantau respons tubuhnya terhadap proses pemulihan tersebut,” imbuh dr. Tommy.

Berapa Lama Diogo Ramalho dan Miguel Pereira Harus Menepi? Diogo Ramalho dan Miguel Pereira diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan selama beberapa pekan setelah mengalami cedera dalam latihan.

Meski demikian, tim medis Persebaya Surabaya belum menetapkan tanggal pasti keduanya dapat kembali memperkuat Green Force.

Program rehabilitasi akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi fisik dan respons masing-masing pemain terhadap penanganan medis.

Pendekatan tersebut diperlukan agar proses pemulihan berlangsung optimal tanpa meningkatkan risiko cedera berulang ketika mereka kembali berlatih.

“Untuk sementara kami memperkirakan keduanya membutuhkan waktu pemulihan beberapa minggu ke depan. Namun, durasi tersebut masih bergantung pada perkembangan kondisi masing-masing pemain dan respons mereka selama menjalani rehabilitasi,” tandasnya.

Absennya kedua pemain membuat pilihan pelatih Eduardo Tavares semakin terbatas ketika menghadapi Arema FC.

Kehilangan Diogo memengaruhi kedalaman lini tengah, sedangkan cedera Miguel mengurangi alternatif serangan Persebaya Surabaya dari sektor sayap.

Situasi ini semakin menantang mengingat Green Force membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki konsistensi penampilan di Super League.

Tim pelatih harus mencari komposisi terbaik dengan mempertimbangkan kesiapan pemain yang tersedia serta keseimbangan permainan sepanjang pertandingan.

Mengapa Ernando Ari dan Reza Arya Belum Bisa Bermain? Ernando Ari Sutaryadi dan Reza Arya Pratama juga dipastikan belum dapat memperkuat Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC.

Kedua penjaga gawang tersebut masih menjalani pemulihan cedera meskipun kondisi Ernando menunjukkan perkembangan menggembirakan.

Ernando sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki ketika mengikuti latihan menjelang pertandingan melawan Java United.

Cedera tersebut membuat penjaga gawang berusia 24 tahun itu harus menjalani rehabilitasi dan melewatkan sejumlah agenda pertandingan.

“Perkembangan pemulihan cedera pergelangan kaki (ankle) menunjukkan progres yang sangat baik. Namun, berdasarkan hasil evaluasi tim medis hingga hari ini serta hasil diskusi dengan pelatih kiper, Ernando dinilai belum cukup siap untuk kembali merumput pada pertandingan pekan ini,” kata dr. Tommy.

Keputusan tersebut memperlihatkan kehati-hatian Persebaya Surabaya dalam menentukan kesiapan pemain setelah mengalami cedera.

Perkembangan positif belum otomatis membuat Ernando memperoleh izin bermain apabila kondisi fisiknya dinilai belum memenuhi kebutuhan pertandingan.

Sementara itu, Reza Arya masih mendapatkan penanganan untuk keluhan pada bagian leher dan bahu.

Tim rehabilitasi medis bersama dokter ortopedi terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan tahapan pemulihan berikutnya.

“Kondisi Reza masih dalam penanganan bersama tim rehabilitasi medis dan ortopedi, khususnya subspesialis tulang belakang. Perlu evaluasi dalam beberapa minggu ke depan, terutama untuk mengembalikan kekuatan dari otot sekitar bahu,” jelas dr. Tommy.

Siapa Pengganti Ernando Ari dan Reza Arya Menghadapi Arema FC? Lutfi Masrohan berpeluang kembali menjadi pilihan Persebaya Surabaya untuk mengawal gawang saat menghadapi Arema FC.

Penjaga gawang asal Lumajang tersebut sebelumnya sudah mendapatkan kesempatan tampil ketika dua kiper utama Green Force mengalami cedera.

Lutfi mencatatkan debut bersama Persebaya Surabaya dalam pertandingan menghadapi Java United pada pekan sebelumnya.

Kesempatan itu menjadi pengalaman penting bagi sang penjaga gawang untuk beradaptasi dengan tekanan pertandingan kompetitif bersama tim utama.

Kepercayaan terhadap Lutfi kemudian berlanjut ketika Persebaya Surabaya menghadapi PSBS Biak dalam ajang I.League Cup 2026/2027.

Green Force berhasil meraih kemenangan telak 5-0 sekaligus mencatatkan nirbobol dalam pertandingan tersebut.

Catatan positif tersebut menjadi modal bagi Lutfi apabila kembali dipercaya menghadapi Arema FC dalam Derbi Jawa Timur.

Namun, tantangan kali ini berbeda karena Persebaya Surabaya harus menghadapi rival dengan tekanan pertandingan yang jauh lebih besar.

Dengan empat pemain dipastikan absen, Eduardo Tavares menghadapi pekerjaan berat untuk menjaga keseimbangan tim di berbagai sektor.