JawaPos.com - Persib Bandung bertekad melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Persita Tangerang pada pekan ke-11 Super League 2026/2027.

Kapten Maung Bandung, Marc Klok, menegaskan timnya datang dengan target meraih tiga poin dalam pertandingan yang berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Minggu (29/11).

Persib memiliki modal bagus untuk menghadapi tuan rumah. Tim asuhan Igor Tolic tersebut baru saja melewati tiga pertandingan dengan hasil kemenangan di berbagai kompetisi. Catatan itu membuat kepercayaan diri para pemain meningkat menjelang lawatan ke Tangerang.

Dalam sepekan terakhir, Persib tampil produktif dengan membungkam Shan United 6-0 di ASEAN Club Championship. Setelah itu, Maung Bandung mengalahkan Bali United 2-1 dalam lanjutan Super League 2026/2027.

Persib kemudian melengkapi catatan positif tersebut dengan kemenangan atas FC Seoul di ajang AFC Champions League Two (ACL 2).

Rentetan hasil tersebut menjadi bekal penting bagi Persib untuk kembali meraih kemenangan di kompetisi domestik. Meski demikian, Klok menyadari pertandingan melawan Persita tidak akan berjalan mudah.

Pendekar Cisadane saat ini menjadi salah satu tim yang mampu bersaing di papan atas klasemen sementara. Menurut Klok, Persita memiliki materi pemain berkualitas sehingga Persib harus tetap waspada sepanjang pertandingan.

"Kita tahu Persita di atas klasemen sekarang, karena mereka punya kualitas dan mereka punya pemain baik. Kita sudah main tiga kali pada minggu lalu. Kita di dalam momentum yang baik di liga juga. Dan kita mau lanjutkan tren positif ini," ujar Marc Klok.

Bagi gelandang bernomor punggung 23 tersebut, pertandingan ini juga memiliki arti penting dalam persaingan papan atas. Persib membutuhkan tambahan tiga poin agar bisa memperbesar peluang naik ke posisi pertama klasemen sementara BRI Super League 2026/27.

Klok pun tidak menutupi ambisi timnya untuk membawa pulang kemenangan dari markas Persita. Walaupun menyadari tantangan yang akan dihadapi cukup berat, ia tetap optimistis dengan peluang Maung Bandung.

"Kita butuh tiga poin untuk naik ke nomor satu di liga juga. Kita tahu ini pertandingan sulit, tapi kita optimis," tegasnya.

Selain kualitas lawan, Klok juga memberikan perhatian terhadap kondisi cuaca di Tangerang. Pertandingan yang digelar pada sore hari diperkirakan menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pemain, terutama karena suhu panas dan kelembapan udara.

Namun, kondisi tersebut bukan sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh Persib. Klok memastikan timnya sudah mempersiapkan diri agar bisa tampil maksimal selama pertandingan berlangsung.

"Kita sangat antusias untuk main nanti, walaupun sore dan panas dan lembab tapi kita tahu kondisi, kita coba persiapkan sebaik mungkin dan kasih semuanya yang maksimal," pungkasnya.