JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi menurunkan Lutfi Masrohan Mutohar atau Rohan sebagai penjaga gawang utama saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Green Force tampil tanpa Ernando Ari dan Reza Arya dalam daftar susunan pemain.

Keputusan pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, kembali mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Rohan menjadi salah satu sorotan menjelang Derbi Jawa Timur.

Kiper muda tersebut mendapatkan tanggung jawab besar menghadapi Arema FC yang sedang menikmati tren positif bersama pelatih Andre Caldas.

Sementara itu, Arema FC mengandalkan Muhammad Adi Satryo sebagai penjaga gawang utama dengan dukungan sejumlah pemain asing di berbagai lini.

Singo Edan juga memasang Arkhan Fikri, Matheus Blade, dan Johan Ahmat Farizi sejak menit pertama.

Rohan Jadi Starter, Ernando Ari dan Reza Arya Absen Persebaya Surabaya kembali mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Rohan setelah dua kiper utamanya, Ernando Ari dan Reza Arya, tidak masuk daftar pemain.

Situasi ini membuat pemain bernomor punggung 24 tersebut menghadapi ujian penting dalam pertandingan penuh gengsi melawan Arema FC.

Sebelumnya, kondisi kebugaran Ernando Ari dan Reza Arya memang menjadi perhatian tim pelatih menjelang pertandingan.

Bernardo Tavares bahkan masih harus memantau perkembangan keduanya hingga persiapan terakhir sebelum Derbi Jawa Timur.

Rohan bukan sosok asing dalam situasi seperti ini karena sebelumnya sudah dipercaya tampil ketika Persebaya Surabaya menghadapi Java United.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi sang penjaga gawang untuk menghadapi tekanan pertandingan melawan rival regional.

Di depan Rohan, Persebaya Surabaya memasang Yuran Fernandes, Risto Mitrevski, dan Jose Walber Mota sebagai tiga pemain yang berposisi bek tengah.

Jefferson Silva turut menjadi pilihan utama untuk menjaga sisi kiri pertahanan Green Force.

Komposisi tersebut memperlihatkan perhatian Persebaya Surabaya terhadap kekuatan lini belakang setelah beberapa pertandingan sebelumnya mengalami persoalan dalam mengantisipasi serangan lawan.

Terlebih, Arema FC datang dengan produktivitas sembilan gol dalam lima pertandingan terakhir menjelang derbi.

Rivera Pimpin Persebaya Surabaya, Alex Martins Jadi Ujung Tombak Francisco Rivera dipercaya menjadi kapten Persebaya Surabaya sekaligus pengatur permainan saat menghadapi Arema FC.

Gelandang asal Meksiko bernomor punggung tujuh tersebut diharapkan mampu menghubungkan lini tengah dengan barisan penyerang Green Force.

Persebaya Surabaya juga menurunkan Rachmat Irianto dan Toni Firmansyah sebagai dua pemain yang berposisi gelandang bertahan.

Kehadiran keduanya memberikan pilihan untuk menjaga keseimbangan permainan sekaligus membantu pertahanan ketika Arema FC melakukan serangan balik.

Di lini depan, Alex Martins Ferreira mendapatkan kepercayaan sebagai penyerang tengah sejak menit pertama.

Penyerang asal Brasil itu didukung Yann Kevin Mabella dan Malik Risaldi yang sama-sama memiliki kemampuan bermain dari sektor sayap.

Khusus Malik Risaldi, pertandingan ini memiliki arti tersendiri karena dirinya sudah berpengalaman menghadapi Arema FC dalam 11 kesempatan sebelumnya.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu modal Persebaya Surabaya untuk menghadapi atmosfer persaingan Derbi Jawa Timur.

Menariknya, Ramadhan Sananta tidak masuk susunan pemain utama dan harus memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Kondisi kebugaran Sananta sebelumnya memang menjadi perhatian karena penyerang tim nasional Indonesia tersebut belum sepenuhnya berada dalam kondisi terbaik.

Persebaya Surabaya masih memiliki Matheus Lagoa, Alfan Suaib, Ricky Pratama, dan Saddil Ramdani sebagai pilihan untuk menambah daya serang.

Keempat pemain tersebut memberikan alternatif bagi Bernardo Tavares apabila membutuhkan perubahan permainan pada babak kedua.

Arema FC Andalkan Adi Satryo dan Ketajaman Otusanya Arema FC menurunkan Muhammad Adi Satryo sebagai penjaga gawang utama untuk menghadapi Persebaya Surabaya.

Kiper bernomor punggung 30 tersebut akan mendapatkan perlindungan dari barisan pertahanan yang diperkuat Diego Landis dan Walisson Maia.

Johan Ahmat Farizi dipercaya mengenakan ban kapten sekaligus mengisi posisi bek kiri, sedangkan Achmad Maulana Syarif menempati sektor kanan pertahanan.

Komposisi tersebut menjadi fondasi Arema FC untuk menghadapi serangan yang dibangun Rivera dan rekan-rekannya.

Di sektor tengah, Arkhan Fikri menjadi salah satu pemain penting dalam susunan utama pilihan Andre Caldas.

Gelandang muda tersebut bermain bersama Matheus Blade yang bertugas sebagai gelandang bertahan dan Careca sebagai gelandang serang.

Sementara itu, Oluwasegun Samuel Otusanya dipercaya mengisi posisi penyerang tengah dengan dukungan Gabriel Silva Costa dan Marcos Vinicius.

Kombinasi tersebut menjadi ancaman bagi pertahanan Persebaya Surabaya yang dituntut tampil lebih disiplin sepanjang pertandingan.

Arema FC memiliki modal dua kemenangan beruntun setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-0 dan Isenmulang FC dengan skor 4-1.

Hasil tersebut membuat Singo Edan datang dengan kepercayaan diri tinggi untuk menghadapi rivalnya.

Daftar Lengkap Susunan Pemain Arema FC vs Persebaya Surabaya Berikut susunan pemain resmi kedua tim untuk pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027. Kedua pelatih juga telah menyiapkan 12 pemain cadangan yang dapat menjadi alternatif perubahan strategi sepanjang pertandingan.

Arema FC (Starting XI):

Muhammad Adi Satryo (30); Diego Landis (3), Walisson Maia (5), Gabriel Silva Costa (7), Arkhan Fikri (8), Achmad Maulana Syarif (19), Matheus Blade (25), Samuel Otusanya (34), Johan Ahmat Farizi (87/C), Careca (95), Marcos Vinicius (98).

Cadangan Arema FC:

Syahrul Trisna (26), Gianluca Pandeynuwu (31), Leo Guntara (4), Mauro Zijlstra (9), Gustavo Franca (10), Salim Akbar Tuharea (11), Hamzah Titofani (13), Hanif Sjahbandi (17), Robi Darwis (24), Gustavo Henrique (29), Dendi Santoso (41), Hansamu Yama (66).

Persebaya Surabaya (Starting XI):

Lutfi Masrohan Mutohar (24); Yuran Fernandes (4), Risto Mitrevski (5), Francisco Rivera (7/C), Yann Kevin Mabella (14), Jefferson Silva (17), Jose Walber Mota (34), Alex Martins (39), Rachmat Irianto (53), Toni Firmansyah (68), Malik Risaldi (77).

Cadangan Persebaya Surabaya:

Muhammad Ilham Al-Arif (1), Ramadhan Sananta (9), Matheus Lagoa (10), Alfan Suaib (12), Ricky Pratama (16), Syahrul Lasinari (22), Yusuf Meilana (31), Koko Ari (33), Gledson Paixao (40), Saddil Ramdani (42), Sadida Nugraha (55), Aleandro Alan Maulana (72).

Derbi Jawa Timur kali ini menjadi kesempatan Persebaya Surabaya untuk memperbaiki konsistensi permainan setelah sebelumnya kesulitan mengamankan kemenangan di kompetisi liga.