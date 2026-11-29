JawaPos.com - PSIS Semarang membidik kemenangan saat menjamu PSGC Ciamis pada pekan ke-11 Championship 2026/2027.

Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (29/11) sore, menjadi kesempatan penting bagi Mahesa Jenar untuk kembali mengamankan tiga poin sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Laga ini juga menjadi awal baru bagi PSIS setelah tidak lagi dipimpin oleh Widodo Cahyono Putro. Pertandingan melawan PSGC merupakan kesempatan pertama tim berjuluk Mahesa Jenar tersebut tampil tanpa sosok pelatih yang akrab disapa WCP itu.

Hingga menjelang pertandingan, belum ada keterangan resmi dari manajemen PSIS mengenai status pasti Widodo Cahyono Putro. Sebagai langkah sementara, klub telah menunjuk Anang Dwita untuk mengisi posisi caretaker dan memimpin tim menghadapi PSGC.

Meski berada dalam situasi pergantian kepemimpinan, persiapan PSIS diklaim berjalan dengan baik. Anang Dwita memastikan para pemain sudah menjalani persiapan dan memiliki gambaran strategi untuk menghadapi pertandingan penting tersebut.

Menurutnya, tim pelatih telah menyiapkan game plan yang diharapkan bisa diterapkan para pemain di lapangan. Targetnya tidak lain adalah memaksimalkan keuntungan bermain di kandang untuk mendapatkan hasil terbaik.

"Persiapan sudah kami jalani dengan cukup baik. Juga sudah kita siapkan game plan yang mudah-mudahan bisa dijalankan sesuai yang kita inginkan dan bisa raih tiga poin," kata Anang Dwita.

Caretaker PSIS itu juga berharap tren positif yang didapat pada pertandingan sebelumnya dapat berlanjut. Kemenangan atas Semen Padang FC pada pekan ke-10 menjadi modal penting bagi Mahesa Jenar untuk menghadapi tantangan PSGC.

"Harapannya tentu saja semoga hasil positif melawan Kabau Sirah berlanjut lawan PSGC," ucapnya.

Optimisme serupa disampaikan pemain PSIS, Fitra Ridwan. Ia menilai pertandingan kandang kali ini memiliki arti penting bagi tim, terutama untuk menjaga posisi di papan atas klasemen sementara Championship 2026/2027.

Fitra memastikan seluruh pemain memiliki kesiapan untuk menghadapi PSGC. Dukungan bermain di Stadion Jatidiri diharapkan bisa menjadi tambahan motivasi bagi Mahesa Jenar untuk tampil maksimal.

"Kita sudah siap untuk pertandingan lawan PSGC. Kita main di home dan ini sangat penting untuk kita terus menjaga posisi di papan atas," ujar Fitra.

Meski demikian, PSIS tidak ingin menganggap remeh kekuatan tim tamu. Fitra mengingatkan rekan-rekannya agar tetap waspada karena PSGC dipastikan datang dengan motivasi untuk bangkit setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

"Tetap wajib mewaspadai PSGC, karena mereka juga akan bermain all out," pungkasnya.