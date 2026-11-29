JawaPos.com — Persib Bandung membidik kemenangan keempat secara beruntun saat menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Internasional Banten, Minggu (29/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan yang dapat disaksikan melalui live streaming Vidio ini menjadi ujian konsistensi Maung Bandung sekaligus kesempatan Pendekar Cisadane melanjutkan tren positif.

Persita Tangerang dan Persib Bandung sama-sama memiliki modal menjanjikan menjelang pertandingan tersebut.

Kedua tim sedang menikmati momentum kebangkitan setelah sempat menelan hasil mengecewakan dalam perjalanan mereka musim ini.

Pendekar Cisadane berhasil meraih dua kemenangan beruntun ketika menghadapi Dewa United dan Borneo FC.

Hasil tersebut menjadi bukti kemampuan anak asuh Carlos Pena untuk bangkit setelah sebelumnya menelan dua kekalahan beruntun.

Sementara itu, Persib Bandung datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi berkat tiga kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.

Produktivitas lini serang Maung Bandung juga sedang meningkat dengan torehan 11 gol dan hanya dua kali kebobolan dalam periode tersebut.

Persita Tangerang Punya Empat Senjata Berbahaya Persita Tangerang memiliki empat pemain yang berpotensi merepotkan pertahanan Persib Bandung, yakni Alexandre Ramalingom, Luquinhas, Pablo Ganet, dan Rayco Rodriguez.

Keempatnya menjadi bagian penting dalam skema permainan ofensif yang dikembangkan Carlos Pena.

Kemenangan 3-2 atas Borneo FC pada Kamis (26/11/2026) memperlihatkan kemampuan Pendekar Cisadane dalam menghadapi lawan tangguh.

Sebelumnya, mereka juga berhasil mencuri kemenangan tipis 1-0 ketika bertandang ke markas Dewa United.

Meski demikian, Persita Tangerang masih memiliki pekerjaan rumah terkait konsistensi permainan ketika tampil di hadapan pendukung sendiri.

Mereka gagal memenangi dua pertandingan kandang terakhir setelah ditahan imbang Bali United dan dikalahkan Isenmulang FC.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menyadari potensi ancaman yang bisa diberikan Persita Tangerang melalui serangan dari sektor sayap.

Dia juga memberikan perhatian khusus terhadap kualitas individu dan organisasi permainan calon lawannya tersebut.

"(Persita) tim yang sangat terorganisir dengan baik. Setiap pergerakan mereka mengikuti instruksi pelatih."

"Jadi, tim yang sangat terorganisir dengan baik dengan pelatih yang bagus, momentum bagus, banyak poin, dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat menantang untuk dihadapi," kata Igor Tolic.

Persib Bandung Kehilangan Mariano Peralta Persib Bandung harus menghadapi Persita Tangerang tanpa diperkuat Mariano Peralta yang menjalani hukuman akibat kartu merah.

Sang penyerang mendapatkan kartu merah ketika Maung Bandung meraih kemenangan 2-1 atas Bali United pada Minggu (22/11/2026).

Absennya Peralta menjadi kehilangan penting mengingat sang pemain sedang berada dalam performa menjanjikan.

Igor Tolic perlu menemukan komposisi terbaik untuk mempertahankan produktivitas lini depan timnya.

Persib Bandung sebelumnya berhasil menghancurkan Shan United dengan skor 6-0 sebelum menundukkan Bali United dengan skor 2-1.

Maung Bandung kemudian melanjutkan tren kemenangan ketika menghadapi klub asal Korea Selatan, FC Seoul.

Rangkaian hasil positif tersebut memperlihatkan kemampuan Persib Bandung dalam menjaga performa meski menghadapi jadwal pertandingan yang padat.

Namun, menghadapi Persita Tangerang di kandang lawan menghadirkan tantangan berbeda bagi Marc Klok dan kolega.

Igor Tolic diperkirakan mengandalkan Beckham Putra, Uilliam Barros, dan Luka Menalo sebagai trisula lini depan.

Ketiganya akan mendapatkan dukungan dari Luciano Guaycochea, Marc Klok, serta Gakuto Notsuda di sektor tengah.

Head to Head dan Prediksi Skor Persita vs Persib Persib Bandung memiliki catatan sedikit lebih baik dalam lima pertemuan terakhir melawan Persita Tangerang.

Maung Bandung mengoleksi dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam periode tersebut.

Pertemuan terakhir kedua tim pada 22 Februari 2026 berakhir dengan kemenangan tipis Persib Bandung melalui skor 1-0.

Namun, Persita Tangerang pernah menaklukkan Maung Bandung dengan skor 2-1 pada 27 September 2025.

Dua pertemuan lainnya berakhir dengan skor imbang 2-2 dan 3-3, sedangkan Persib Bandung pernah menang 3-1 pada Desember 2024.

Catatan tersebut menunjukkan duel kedua tim kerap berlangsung kompetitif dengan potensi terciptanya banyak gol.

Persita Tangerang sendiri mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Pendekar Cisadane berhasil mencetak sembilan gol, termasuk ketika menghancurkan Persik Kediri dengan skor 5-1.

Sementara itu, Persib Bandung membukukan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

Satu-satunya kekalahan tersebut terjadi ketika Maung Bandung menyerah 1-2 dari Java United pada 8 November 2026.

Persita Tangerang memiliki keuntungan dari sisi ketersediaan pemain karena Carlos Pena berpeluang menurunkan komposisi terbaiknya.

Namun, konsistensi dan ketajaman lini depan Persib Bandung membuat tim tamu sedikit lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin.

Pertandingan diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki kualitas individu yang menjanjikan di sektor penyerangan.

Persib Bandung berpeluang memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 sekaligus memperpanjang tren kemenangan menjadi empat pertandingan beruntun.

Perkiraan Susunan Pemain Persita Tangerang (4-2-3-1): Igor Rodrigues; Mario Jardel, Javlon Gusyenov, Dion Markx, Aep Nursofyan; Wahyudi Hamisi, Pablo Ganet; Luquinhas, Tyronne del Pino, Rayco Rodriguez; Alexandre Ramalingom.

Pelatih: Carlos Pena.

Persib Bandung (4-3-3): Taja Paku Alam; Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Julio Cesar, Ikhwan Tanamal; Luciano Guaycochea, Marc Klok, Gakuto Notsuda; Beckham Putra, Uilliam Barros, Luka Menalo.

Pelatih: Igor Tolic.

Jadwal dan Link Live Streaming Persita vs Persib Pertandingan Persita Tangerang melawan Persib Bandung pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 akan berlangsung di Stadion Internasional Banten, Minggu (29/11/2026).

Kick-off pertandingan dijadwalkan mulai pukul 15.30 WIB dan dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Persib Bandung untuk mempertahankan momentum positif sekaligus memperbaiki posisi mereka dalam persaingan klasemen.

Di sisi lain, Persita Tangerang berambisi mengakhiri catatan kurang maksimal dalam dua pertandingan kandang terakhir.

Berikut jadwal dan informasi link live streaming pertandingan Persita Tangerang melawan Persib Bandung.