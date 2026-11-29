JawaPos.com — Link live streaming Borneo FC vs Persik Kediri pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 dapat diakses melalui Vidio, Minggu (29/11/2026), mulai pukul 19.00 WIB.

Pertandingan di Stadion Segiri, Samarinda, tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki performa sekaligus mengamankan tiga poin penting demi mendongkrak posisi di klasemen.

Borneo FC dan Persik Kediri sama-sama menghadapi persoalan konsistensi sepanjang musim ini.

Kedua tim belum mampu menunjukkan performa meyakinkan meskipun memiliki sejumlah pemain berkualitas di berbagai sektor.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi Pesut Etam.

Namun, Persik Kediri datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak pada ajang League Cup.

Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung sengit mengingat kebutuhan mereka terhadap tambahan tiga poin.

Apalagi, Borneo FC dan Persik Kediri sama-sama memiliki pekerjaan rumah dalam meningkatkan efektivitas permainan di lini depan.

Borneo FC Masih Kesulitan Menemukan Konsistensi Borneo FC menatap pertandingan kontra Persik Kediri dengan situasi yang belum sepenuhnya ideal.

Pesut Etam masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Super League 2026/2027 dengan koleksi 11 poin dari 10 pertandingan.

Perjalanan Borneo FC musim ini bahkan diwarnai dua kali pergantian pelatih.

Joaquin Gomez kini mengemban tanggung jawab untuk mengembalikan performa tim asal Samarinda tersebut ke jalur kemenangan.

Sayangnya, hasil pertandingan dalam beberapa pekan terakhir belum memperlihatkan perkembangan yang konsisten.

Borneo FC hanya mampu meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Kemenangan tersebut diperoleh ketika menghadapi Manila Digger dengan skor 1-0 pada 18 November 2026.

Selebihnya, Pesut Etam mencatatkan dua hasil imbang dan dua kekalahan.

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Pada pertandingan terakhir, Borneo FC harus mengakui keunggulan Persita Tangerang dengan skor 2-3.

Sebelumnya, mereka juga gagal mencetak gol ketika bermain imbang tanpa gol menghadapi Isenmulang FC.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan Joaquin Gomez.

Juan Villa masih menjadi tumpuan dalam membangun serangan, sementara para penyerang Borneo FC belum mampu mencetak gol secara konsisten.

Meski demikian, kesempatan menurunkan kekuatan terbaik memberikan keuntungan bagi tuan rumah.

Dukungan publik Stadion Segiri juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi para pemain untuk mengakhiri periode sulit tersebut.

Persik Kediri Datang dengan Modal Kemenangan Telak Persik Kediri membawa modal positif menjelang lawatan ke markas Borneo FC setelah mengalahkan Deltras FC dengan skor 3-0 pada fase Grup I League Cup.

Kemenangan tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Marcos Reina.

Macan Putih sebelumnya mengalami periode yang cukup sulit dalam menjaga kestabilan permainan.

Mereka bahkan menelan kekalahan telak 1-5 dari Persita Tangerang dan 0-3 ketika menghadapi Bali United.

Dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, Persik Kediri mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Catatan tersebut memperlihatkan performa Macan Putih masih mengalami pasang surut.

Organisasi pertahanan menjadi salah satu aspek yang membutuhkan perhatian serius dari Marcos Reina.

Persik Kediri sudah kebobolan 16 gol dalam 10 pertandingan Super League musim ini.

Artinya, Macan Putih rata-rata kebobolan 1,6 gol setiap pertandingan.

Kondisi tersebut berpotensi menjadi celah yang dapat dimanfaatkan Borneo FC untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.

Persik Kediri juga menghadapi persoalan ketajaman di sektor penyerangan.

Jose Enrique belum mampu mencetak gol dalam sembilan pertandingan terakhir, sedangkan Sergio Castel belum menunjukkan performa yang konsisten.

Marcos Reina perlu menemukan solusi agar timnya tidak terlalu bergantung kepada pemain tertentu dalam menciptakan peluang.

Kemenangan atas Deltras FC diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki produktivitas sekaligus efektivitas permainan Macan Putih.

Head to Head dan Prediksi Skor Borneo FC vs Persik Kediri Borneo FC memiliki catatan pertemuan yang lebih meyakinkan dibandingkan Persik Kediri.

Pesut Etam berhasil memenangkan empat dari lima pertemuan terakhir melawan Macan Putih.

Dalam pertemuan terakhir pada 29 April 2026, Borneo FC sukses membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Persik Kediri.

Sebelumnya, mereka juga mencatatkan kemenangan 2-0 dan 2-1 atas lawan yang sama.

Satu-satunya kekalahan Borneo FC dalam lima pertemuan tersebut terjadi pada 27 Desember 2024.

Ketika itu, Persik Kediri secara mengejutkan mampu mempermalukan Pesut Etam dengan skor telak 4-0.

Secara keseluruhan, Borneo FC mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertemuan terakhir.

Dominasi tersebut menjadi modal psikologis bagi skuad Joaquin Gomez menjelang pertandingan di Stadion Segiri.

Borneo FC diperkirakan mengandalkan formasi 4-3-3 dengan Kadu Monteiro sebagai penjaga gawang.

Amar Brkic, Iago Mendonca, Christian, dan Reva Adi Utama berpeluang mengisi sektor pertahanan.

Marcos Astina, Juan Villa, dan Aditya Warman diprediksi menjadi penggerak permainan di lini tengah.

Sementara itu, Asgal Habib, Rubio, dan Hugo Samir akan menjadi pilihan untuk membongkar pertahanan lawan.

Persik Kediri diperkirakan menggunakan formasi 3-4-3 dengan Andhika Ramadani sebagai penjaga gawang.

Kiko Carneiro, Park Jun-heong, dan Marcelo Djalo berpeluang menjadi trio pemain bertahan.

Rendi Sanjaya, Immanol Garcia, Zanadin Fariz, dan Dzaky Asraf diprediksi mengisi sektor tengah.

Adapun Ernesto Gomez, Jose Enrique, dan Eduardo Barbosa akan menjadi andalan di lini depan.

Keuntungan bermain di kandang dan dominasi dalam catatan pertemuan membuat Borneo FC sedikit lebih diunggulkan.

Namun, kemenangan telak Persik Kediri pada pertandingan sebelumnya membuat Pesut Etam tidak boleh meremehkan kekuatan tim tamu.

Prediksi skor: Borneo FC 2-1 Persik Kediri.

Jadwal dan Link Live Streaming Borneo FC vs Persik Kediri Pertandingan Borneo FC melawan Persik Kediri pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 akan berlangsung di Stadion Segiri, Minggu (29/11/2026).

Duel tersebut dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Para pencinta sepak bola Indonesia dapat menyaksikan pertandingan tersebut melalui layanan live streaming Vidio.

Berikut informasi lengkap mengenai jadwal pertandingan dan platform penyiarannya.