JawaPos.com — Link live streaming Arema FC vs Persebaya Surabaya pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 bisa disaksikan melalui Vidio, Minggu (29/11/2026), pukul 15.30 WIB.

Pertandingan bertajuk Derbi Jawa Timur di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, tersebut menjadi kesempatan Singo Edan mengakhiri rekor buruk menghadapi rival abadinya sejak 2019.

Arema FC menatap pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil mengamankan dua kemenangan beruntun.

Sebaliknya, Persebaya Surabaya masih berusaha menemukan konsistensi permainan di bawah arahan Bernardo Tavares.

Duel kedua tim diprediksi berlangsung sengit mengingat besarnya gengsi yang dipertaruhkan.

Kemenangan bukan sekadar tambahan tiga poin, melainkan juga berkaitan dengan kebanggaan masing-masing suporter.

Arema FC Mengusung Misi Akhiri Rekor Buruk Sejak 2019 Arema FC memiliki modal impresif menjelang pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya.

Tim asuhan Andre Caldas berhasil mencetak tujuh gol dan hanya kebobolan sekali dalam dua pertandingan terakhir.

Singo Edan sebelumnya menaklukkan PSS Sleman dengan skor 3-0 pada 20 November 2026.

Lima hari berselang, Arema FC kembali memperlihatkan ketajaman lini depannya ketika menghajar Isenmulang FC dengan skor 4-1.

Produktivitas tersebut menjadi modal penting untuk membongkar pertahanan Persebaya Surabaya yang belakangan belum sepenuhnya stabil.

Andre Caldas juga berambisi memberikan kemenangan yang sudah lama dinantikan pendukung Arema FC.

Pelatih Arema FC tersebut menyadari besarnya arti Derbi Jawa Timur bagi para pemain maupun suporter.

Dia memastikan keterbatasan waktu pemulihan tidak akan menjadi alasan bagi timnya untuk tampil di bawah performa terbaik.

"Seluruh pemain akan siap untuk pertandingan tersebut. Baik mereka yang bermain meskipun dengan waktu pemulihan yang singkat semuanya akan siap. Kami tidak akan menjadikan faktor fisik atau kelelahan sebagai alasan tidak, kami sudah siap," ujar Andre Caldas.

Meski demikian, Arema FC tidak bisa menurunkan seluruh pemain terbaiknya dalam pertandingan tersebut.

Julian Guevara dan Alfeandra Dewangga harus absen akibat sanksi kartu merah, sedangkan Gustavo Henrique masih mengalami cedera.

Persebaya Surabaya Punya Modal Dominasi Head to Head Persebaya Surabaya datang dengan modal historis yang cukup meyakinkan karena tidak pernah kalah dari Arema FC dalam pertandingan liga sejak 2019.

Catatan tersebut menjadi suntikan motivasi bagi Green Force untuk mempertahankan dominasinya.

Dalam lima pertemuan terakhir di berbagai kesempatan, Persebaya Surabaya berhasil mengamankan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Green Force bahkan mencetak 10 gol dan hanya kebobolan empat kali sepanjang periode tersebut.

Kemenangan paling mencolok terjadi pada 28 April 2026 ketika Persebaya Surabaya menghancurkan Arema FC dengan skor 4-0.

Pertemuan terakhir pada 4 Agustus 2026 juga berakhir dengan kemenangan Green Force melalui skor tipis 1-0.

Namun, Bernardo Tavares masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah menjelang pertandingan kali ini.

Persebaya Surabaya sempat melewati empat pertandingan beruntun tanpa kemenangan sebelum menghajar PSBS Biak dengan skor 5-0 pada 24 November 2026.

Kemenangan telak tersebut sekaligus mengakhiri rentetan tujuh pertandingan tanpa mencatatkan nirbobol.

Meski demikian, menghadapi lini depan Arema FC yang sedang produktif tentu menjadi tantangan berbeda bagi pertahanan Green Force.

Kondisi sejumlah pemain juga masih menjadi perhatian tim pelatih Persebaya Surabaya.

Ernando Ari, Reza Arya, Yuran Fernandes, dan Ramadhan Sananta perlu dipantau kebugarannya sebelum Bernardo Tavares menentukan susunan pemain terbaik.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Arema FC vs Persebaya Surabaya Arema FC dan Persebaya Surabaya diperkirakan sama-sama menggunakan formasi 4-3-3 dalam Derbi Jawa Timur kali ini.

Pertarungan lini tengah berpotensi menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan.

Andre Caldas diprediksi mengandalkan Betinho, Arkhan Fikri, dan Matheus Blade untuk mengatur permainan Singo Edan.

Ketiganya akan berusaha memberikan suplai bola kepada Marcos Vinicius, Samuel Otusanya, dan Gabriel Silva di lini depan.

Sementara itu, Persebaya Surabaya berpotensi mengandalkan kreativitas Francisco Rivera bersama Gledson Paixiao dan Toni Firmansyah.

Kombinasi Saddil Ramdani, Alex Martins, dan Miguel Pereira juga menjadi ancaman serius bagi pertahanan Arema FC.

Arema FC (4-3-3): Sahrul Trisna; Achmad Maulana, Diego Landis, Wallison Maia, Leo Guntara; Betinho, Arkhan Fikri, Matheus Blade; Marcos Vinicius, Samuel Otusanya, Gabriel Silva.

Pelatih: Andre Caldas.

Persebaya Surabaya (4-3-3): Reza Arya; Arief Catur, Walber Mota, Yuran Fernandes, Jefferson Silva; Gledson Paixiao, Toni Firmansyah, Francisco Rivera; Saddil Ramdani, Alex Martins, Miguel Pereira.

Pelatih: Bernardo Tavares.

Berdasarkan performa terkini, Arema FC memiliki peluang cukup besar untuk mengakhiri penantian panjang menghadapi Persebaya Surabaya.

Singo Edan berhasil mencetak 12 gol dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Persebaya Surabaya mencetak sembilan gol dalam periode yang sama, dengan lima gol di antaranya tercipta ketika menghadapi PSBS Biak.

Ketidakstabilan sektor pertahanan Green Force berpotensi dimanfaatkan Arema FC untuk mengamankan kemenangan.

Meski rekor pertemuan lebih berpihak kepada Persebaya Surabaya, momentum positif membuat Arema FC layak sedikit diunggulkan.

Pertandingan diprediksi berlangsung ketat dengan selisih satu gol sebagai pembeda.

Prediksi skor: Arema FC 2-1 Persebaya Surabaya.

Jadwal, Siaran Langsung, dan Link Live Streaming Arema FC vs Persebaya Surabaya Pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya akan disiarkan langsung melalui Indosiar pada Minggu (29/11/2026), mulai pukul 15.30 WIB.

Para pencinta sepak bola Indonesia juga bisa menyaksikan pertandingan tersebut secara daring melalui platform Vidio.

Derbi Jawa Timur kali ini berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki perjalanan mereka di Super League 2026/2027 sekaligus menjaga gengsi di hadapan pendukung masing-masing.

Berikut jadwal lengkap pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya pada pekan ke-11 Super League 2026/2027.

Suporter dapat menyaksikan pertandingan melalui layanan penyiaran resmi yang tersedia.

Pertandingan: Arema FC vs Persebaya Surabaya

Kompetisi: Super League 2026/2027

Hari, tanggal: Minggu, 29 November 2026

Kick-off: 15.30 WIB

Stadion: Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali

Siaran langsung: Indosiar

Live streaming: Vidio