JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Persita Tangerang pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Minggu (29/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Maung Bandung tidak ingin menganggap remeh kekuatan tuan rumah. Apalagi, Persita sedang menunjukkan performa positif dan berhasil menembus posisi empat besar klasemen sementara. Di bawah arahan Carlos Pena, Pendekar Cisadane dinilai berkembang menjadi tim dengan organisasi permainan yang solid.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengakui Persita memiliki sejumlah keunggulan yang patut diwaspadai. Pelatih asal Kroasia itu menilai calon lawannya mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik, baik ketika membangun serangan maupun saat bertahan.

Menurut Tolic, posisi Persita di papan atas bukan sebuah kebetulan. Konsistensi dalam mengumpulkan poin menjadi gambaran bagaimana tim berjuluk Pendekar Cisadane tersebut mampu menjaga performanya sepanjang kompetisi.

"Jadi, lawan yang sangat bagus, tim yang sangat terorganisir dengan baik. Kalian bisa lihat di setiap pergerakan bahwa mereka mengikuti pelatih. Jadi, tim yang sangat terorganisir dengan baik bersama pelatih yang bagus. Momentum yang bagus, banyak mendapatkan poin, dan ini akan menjadi pertandingan yang benar-benar menantang untuk melawan mereka," ujar Igor Tolic.

Selain menilai kekuatan Persita secara keseluruhan, Tolic juga memberikan perhatian terhadap pola permainan yang diterapkan Carlos Pena. Persita dianggap memiliki kedisiplinan tinggi ketika membangun pertahanan sehingga tidak mudah ditembus oleh lawan.

Namun, ancaman Pendekar Cisadane bukan hanya terletak pada kemampuan bertahan. Kecepatan dalam melakukan transisi dari bertahan ke menyerang juga menjadi salah satu kekuatan yang harus diantisipasi Persib.

Terutama melalui sektor sayap, Persita dinilai memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan balik dengan cepat. Situasi tersebut berpotensi merepotkan barisan pertahanan Maung Bandung apabila kehilangan konsentrasi ketika menyerang.

"Mereka bertahan dengan sangat terorganisir, sulit ditebak saat menyerang, terutama di sayap, menyerang dengan serangan balik tersebut. Jadi ya, ini akan menjadi pertandingan yang menantang," tutur Tolic.

Di luar persoalan taktik, Tolic juga menyinggung jadwal pertandingan yang berlangsung pada sore hari. Menurutnya, waktu sepak mula pukul 15.30 WIB berpotensi memengaruhi kualitas permainan kedua tim karena kondisi cuaca.

Ia memperkirakan suhu udara pada waktu tersebut bisa membuat intensitas pertandingan tidak berjalan maksimal. Meski demikian, Tolic menegaskan bahwa Persib harus menerima situasi tersebut dan tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin.

"Kami akan bermain pada pukul 15.30 yang mana tidak cukup bagus untuk kedua tim karena level permainan akan lebih rendah karena cuaca. Tetapi ya beginilah adanya dan kami harus menerima jadwal tersebut," paparnya.