JawaPos.com - Persija Jakarta memiliki catatan bagus ketika bermain di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Meski demikian, torehan positif itu tak membuat pelatih Persija Shin Tae-yong ingin menjadikan stadion tersebut sebagai markas timnya.

Sepanjang Super League 2026/2027, Persija sudah dua kali menggunakan Stadion Patriot sebagai kandang. Hasilnya, tim berjuluk Macan Kemayoran itu selalu meraih kemenangan besar.

Teranyar, Persija melumat Garudayaksa FC dengan skor telak 5-1 pada pertandingan pekan ke-11, Sabtu (28/11/2026). Tim promosi tersebut menjadi korban kedua Macan Kemayoran, setelah sebelumnya Persija membantai Arema FC dengan skor identik.

Shin Tae-yong pun mengakui dewi fortuna selalu berpihak kepada Persija ketika bermain di Stadion Patriot. Namun, ia tetap tidak setuju apabila timnya harus memainkan laga kandang di stadion tersebut.

Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai Persija seharusnya lebih banyak melakoni laga kandang di Jakarta, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) atau Jakarta International Stadium (JIS).

“Memang kami meraih banyak hasil bagus saat bermain di Patriot, tetapi kandang kami tetap harus GBK dan JIS,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga melawan Garudayaksa FC, dikutip Minggu (29/11)

Menurutnya, bermain di Jakarta merupakan bagian dari jati diri klub. Shin Tae-yong ingin Persija memiliki identitas yang kuat sebagai tim representasi ibu kota.

“Karena menurut saya, hanya dengan begitu tim kita, Persija, memiliki kebanggaan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa stadion kandang tidak boleh sekali-kali dipindahkan,” terang Shin Tae-yong.