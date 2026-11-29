JawaPos.com - Arema FC mendapat tantangan tersendiri menjelang menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Pelatih Arema FC, Andre Caldas, menaruh perhatian khusus terhadap kesiapan mental para pemain sebelum menjalani pertandingan bertajuk Derbi Jatim tersebut.

Duel Arema FC melawan Persebaya akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11). Pertandingan ini dipastikan berjalan tanpa kehadiran suporter. Situasi tersebut menjadi perhatian Andre Caldas karena absennya penonton diperkirakan akan mengubah atmosfer pertandingan.

Terlebih, pertemuan Arema FC dan Persebaya bukan sekadar pertandingan biasa. Rivalitas panjang kedua tim membuat Derbi Jatim selalu memiliki arti tersendiri bagi pemain maupun pendukung masing-masing klub.

Andre Caldas mengaku kurang menyukai situasi pertandingan tanpa kehadiran suporter. Menurutnya, laga sebesar Arema FC melawan Persebaya seharusnya bisa dinikmati dengan atmosfer tribun yang meriah.

"Saya tidak suka bermain tanpa kehadiran suporter, terutama dalam laga Arema melawan Persebaya. Saya bukan berasal dari Malang, namun saya sudah memahami rivalitas ini," kata pelatih asal Brasil tersebut.

Dia menilai Derbi Jatim merupakan salah satu pertandingan besar dalam sepak bola Indonesia. Karena itu, bermain tanpa dukungan langsung dari tribun menjadi pengalaman yang berbeda bagi kedua kesebelasan.

"Bukan alasan, tetapi bagi para pemain dari kedua belah pihak, situasinya terasa berbeda. Karena tidak ada suporter, semua suara terdengar jelas dan atmosfernya pun menjadi lain," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat Andre Caldas tidak hanya fokus mempersiapkan taktik dan kebugaran pemain. Dia juga ingin memastikan seluruh anak asuhnya memiliki kesiapan psikologis yang baik agar tetap tampil maksimal sepanjang pertandingan.

Pelatih berusia 39 tahun itu meminta para pemain tidak bergantung pada dukungan suporter untuk membangkitkan semangat. Mereka harus mampu menjaga motivasi secara mandiri sejak pertandingan dimulai.

"Para pemain harus memahami sejak sebelum laga dimulai bahwa tidak akan ada suporter yang hadir. Tidak ada pihak yang akan mendorong semangat kami dari tribun. Oleh karena itu, kami harus mampu memotivasi diri sendiri, menyadari betapa besarnya laga ini, dan mengerahkan segalanya," sambungnya.

Meski Aremania tidak bisa hadir langsung di stadion, Andre Caldas memahami besarnya harapan pendukung Arema FC terhadap pertandingan ini. Kemenangan atas rival asal Surabaya tersebut menjadi target yang sangat diinginkan suporter.

Dia memastikan seluruh elemen tim menyadari tanggung jawab tersebut. Para pemain diharapkan mampu menjawab harapan Aremania melalui penampilan terbaik di lapangan.

"Suporter kami sangat menginginkan kemenangan ini, mereka begitu mendambakannya. Sebagai sebuah tim, baik pemain maupun seluruh anggota tim, kami sadar akan tanggung jawab ini dan bertekad untuk memberikan yang terbaik," tegasnya.

Andre Caldas pun menegaskan absennya suporter tidak boleh mengurangi keseriusan Arema FC dalam menghadapi Persebaya. Baginya, arti penting Derby Jatim tetap sama, terlepas dari kondisi stadion yang tanpa penonton.

"Terlepas dari ada atau tidaknya suporter, kami sangat paham betapa pentingnya pertandingan ini, dan kami akan mengerahkan segalanya," pungkasnya.