JawaPos.com - Borneo FC berusaha kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Persik Kediri pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (29/11/2026), dengan jadwal kick-off pukul 19.00 WIB.

Pesut Etam memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin. Selain tampil di hadapan pendukung sendiri, Borneo FC juga mempunyai catatan pertemuan yang cukup baik ketika menghadapi Macan Putih.

Meski demikian, tuan rumah tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Persik Kediri datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Deltras Sidoarjo pada pertandingan sebelumnya.

Borneo FC membutuhkan hasil positif setelah gagal mendapatkan poin saat menghadapi Persita Tangerang. Dalam pertandingan yang berlangsung pada 26 November 2026, Pesut Etam harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-3.

Hasil tersebut membuat Borneo FC perlu segera melakukan evaluasi, terutama dalam menjaga keseimbangan permainan. Produktivitas lini depan sebenarnya masih bisa diandalkan, tetapi koordinasi antarlini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Dalam lima pertandingan terakhir, Borneo FC hanya mampu meraih satu kemenangan. Mereka juga mencatatkan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Situasi ini membuat pertandingan melawan Persik menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Saat ini, Borneo FC menempati peringkat ke-12 dengan koleksi 11 poin. Persik Kediri berada tepat di bawahnya dengan jumlah poin yang sama. Artinya, kemenangan akan memberikan keuntungan bagi salah satu tim untuk memperbaiki posisi sekaligus menjauh dari persaingan di papan bawah.

Dari catatan pertemuan, Borneo FC mempunyai modal yang cukup meyakinkan. Dalam lima pertandingan terakhir melawan Persik, Pesut Etam berhasil mengamankan empat kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan.

Bahkan, tiga pertemuan terakhir selalu berakhir dengan kemenangan Borneo FC. Salah satunya adalah kemenangan tipis 1-0 pada 29 April 2026. Sebelumnya, Pesut Etam juga berhasil mengalahkan Persik dengan skor 2-0 pada Oktober 2025 dan 2-1 pada Mei 2025.

Catatan tersebut tentu bisa menjadi tambahan motivasi bagi tim tuan rumah. Namun, rekor pertemuan tidak selalu menjadi jaminan, terlebih Persik juga membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi mereka.

Dari sisi komposisi pemain, Juan Villa diperkirakan kembali menjadi salah satu pemain penting di lini tengah Borneo FC. Kemampuannya dalam mengatur aliran bola diharapkan bisa membantu tuan rumah membangun serangan.

Sementara itu, Rubio berpeluang menjadi pilihan utama di posisi penyerang tengah. Ia diperkirakan mendapat dukungan dari Asgal Habib dan Hugo Samir yang bisa memberikan ancaman melalui sisi sayap.

Persik Kediri sendiri masih memiliki persoalan dalam menjaga konsistensi, khususnya di lini belakang. Dari 10 pertandingan Super League musim ini, Macan Putih sudah kebobolan 16 gol. Rata-rata mereka kemasukan 1,6 gol dalam setiap pertandingan.

Catatan tersebut menjadi salah satu kelemahan yang bisa dimanfaatkan Borneo FC. Apalagi, Persik sempat mengalami kekalahan telak 1-5 dari Persita Tangerang pada 31 Oktober dan tumbang 0-3 dari Bali United pada 8 November.

Meski begitu, Persik tidak datang tanpa modal. Kemenangan 3-0 atas Deltras Sidoarjo pada 25 November menjadi suntikan kepercayaan diri bagi tim asuhan Marcos Reina.

Dalam pertandingan tersebut, Macan Putih memperlihatkan kemampuan untuk bermain lebih efektif. Hasil positif itu diharapkan bisa menjadi bekal menghadapi tekanan suporter tuan rumah di Stadion Segiri.

Ernesto Gomez dan Eduardo Barbosa diperkirakan menjadi pemain yang diandalkan untuk membantu Jose Enrique membangun serangan. Persik juga bisa memanfaatkan kecepatan pemain depan melalui skema serangan balik.

Namun, Jose Enrique masih membutuhkan peningkatan ketajaman. Ia belum mencetak gol dalam sembilan pertandingan terakhir. Sergio Castel juga belum menunjukkan konsistensi yang diharapkan sebagai pilihan tambahan di sektor penyerangan.

Melihat kondisi kedua tim, Borneo FC memiliki sejumlah keuntungan untuk memenangkan pertandingan. Faktor kandang, rekor pertemuan, serta kelemahan pertahanan Persik menjadi alasan Pesut Etam lebih diunggulkan.

Meski demikian, Persik tetap berpeluang memberikan perlawanan jika mampu menjaga kedisiplinan lini belakang dan memaksimalkan kesempatan melalui serangan balik.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat. Borneo FC kemungkinan akan lebih banyak mengambil inisiatif serangan, sedangkan Persik berusaha menjaga pertahanan sambil mencari celah untuk mencuri gol.