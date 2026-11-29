JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi tantangan dari Persita Tangerang pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Internasional Banten, Minggu (29/11/2026), mulai pukul 15.30 WIB.

Maung Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan sejumlah hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir.

Persib memiliki modal kuat untuk menghadapi tuan rumah. Tim asuhan Igor Tolic tersebut sedang berada dalam tren kemenangan setelah melewati tiga pertandingan terakhir dengan hasil sempurna. Produktivitas lini depan juga menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan oleh Persita.

Dalam tiga kemenangan tersebut, Persib berhasil mencetak total 11 gol dan hanya kebobolan dua kali. Catatan itu menunjukkan bahwa keseimbangan permainan Maung Bandung mulai terbentuk, baik ketika membangun serangan maupun menjaga pertahanan.

Kemenangan 3-1 atas FC Seoul pada ajang kompetisi Asia, Rabu (25/11/2026), menjadi tambahan motivasi bagi Persib. Sebelumnya, mereka juga berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 2-1 dan Shan United 6-0.

Meski demikian, Persib tidak bisa menganggap pertandingan melawan Persita sebagai laga yang mudah. Pendekar Cisadane sedang menunjukkan perkembangan positif setelah sempat melewati periode yang kurang meyakinkan.

Persita bahkan berhasil mengamankan dua kemenangan tandang secara beruntun. Mereka mengalahkan Dewa United dengan skor 1-0 pada 20 November, kemudian mencuri kemenangan dramatis 3-2 di markas Borneo FC pada 26 November.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Persita memiliki kemampuan untuk memberikan kejutan, termasuk ketika menghadapi tim yang sedang berada dalam performa bagus. Lini serang menjadi salah satu kekuatan utama mereka.

Alexandre Ramalingom, Luquinhas, Pablo Ganet, dan Rayco Rodriguez merupakan beberapa pemain yang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Persib. Keempatnya memiliki peran penting dalam membangun serangan serta menciptakan peluang.

Persib juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap permainan Persita dari sektor sayap. Kecepatan dan kualitas individu pemain tuan rumah bisa menyulitkan barisan pertahanan Maung Bandung apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Di sisi lain, Persita memiliki pekerjaan rumah ketika bermain di hadapan pendukung sendiri. Mereka belum mampu meraih kemenangan dalam dua pertandingan kandang terakhir. Setelah ditahan imbang Bali United, Persita harus menerima kekalahan 0-1 dari Isenmulang FC.

Situasi tersebut tentu ingin dimanfaatkan Persib untuk membawa pulang tiga poin. Namun, Maung Bandung juga harus menghadapi persoalan komposisi pemain karena Mariano Peralta dipastikan absen akibat kartu merah yang diterimanya ketika menghadapi Bali United.

Absennya Peralta menjadi kerugian tersendiri bagi Persib. Pemain tersebut sedang berada dalam performa bagus dan menjadi salah satu pilihan penting di sektor penyerangan. Igor Tolic harus menyiapkan alternatif agar produktivitas tim tidak mengalami penurunan.

Kendati kehilangan Peralta, Persib masih mempunyai sejumlah pemain yang bisa diandalkan. Beckham Putra, Luka Menalo, dan Uilliam Barros berpeluang menjadi tumpuan untuk membongkar pertahanan tuan rumah. Sementara itu, Marc Klok dan Luciano Guaycochea bisa berperan dalam mengatur aliran bola dari lini tengah.

Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat. Dalam lima pertemuan terakhir, Persib mengoleksi dua kemenangan, sementara Persita meraih satu kemenangan. Dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 22 Februari 2026. Saat itu, Persib berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0. Namun, Persita pernah mengalahkan Maung Bandung dengan skor 2-1 pada September 2025.

Persita tentu memiliki peluang untuk kembali menyulitkan Persib, terlebih mereka bermain di kandang sendiri. Namun, konsistensi permainan dan produktivitas yang sedang dimiliki Maung Bandung menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan ini.

Persib diprediksi akan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Sementara itu, Persita berpeluang mengandalkan serangan balik cepat dan memaksimalkan kemampuan pemain-pemain depan mereka.

Dengan melihat performa kedua tim dalam beberapa laga terakhir, Persib sedikit lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Meski demikian, Pendekar Cisadane tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit.