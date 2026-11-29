JawaPos.com - Arema FC akan menghadapi pertandingan penting saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Duel bertajuk Derbi Jawa Timur tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11/2026), mulai pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini diprediksi berjalan menarik karena kedua tim sama-sama memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan. Arema FC ingin melanjutkan tren positif sekaligus mengakhiri catatan buruk ketika berhadapan dengan rival abadinya. Sementara itu, Persebaya berusaha mempertahankan dominasi dalam beberapa pertemuan terakhir.

Arema FC datang dengan modal cukup bagus. Tim berjuluk Singo Edan tersebut berhasil meraih dua kemenangan beruntun dalam pertandingan sebelumnya. Mereka mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-0, kemudian melanjutkan hasil positif melalui kemenangan telak 4-1 atas Isenmulang FC.

Dua hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Andre Caldas. Produktivitas lini depan Arema juga mulai menunjukkan perkembangan. Mereka mampu mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan terakhir.

Kondisi ini tentu menjadi modal penting menjelang pertandingan melawan Persebaya. Terlebih, Arema memiliki kesempatan untuk memperbaiki catatan pertemuan dengan Green Force yang selama beberapa tahun terakhir belum berpihak kepada mereka.

Di sisi lain, Persebaya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim asuhan Bernardo Tavares baru saja meraih kemenangan besar dengan mengalahkan PSBS Biak 5-0 pada 24 November 2026.

Kemenangan tersebut menjadi hasil penting setelah Persebaya sempat melewati empat pertandingan beruntun tanpa kemenangan. Tambahan tiga poin juga diharapkan mampu mengangkat kembali kepercayaan diri para pemain sebelum menghadapi Arema.

Meski demikian, Persebaya masih memiliki pekerjaan rumah, terutama di sektor pertahanan. Sebelum mencatatkan clean sheet ketika menghadapi PSBS, mereka sempat menjalani tujuh pertandingan berturut-turut tanpa mampu menjaga gawangnya dari kebobolan.

Celah tersebut berpotensi dimanfaatkan Arema yang sedang berada dalam tren produktif. Apabila mampu menjaga konsistensi permainan, Singo Edan memiliki peluang untuk memberikan tekanan kepada pertahanan Persebaya sejak awal pertandingan.

Namun, Green Force mempunyai modal historis yang cukup kuat. Persebaya tidak terkalahkan dari Arema dalam pertandingan liga sejak 2019. Rekor tersebut tentu menjadi motivasi tersendiri bagi tim asal Surabaya untuk kembali mendapatkan hasil positif.

Dalam lima pertemuan terakhir, Persebaya juga lebih unggul. Mereka berhasil meraih kemenangan 1-0 pada Agustus 2026 dan menang telak 4-0 ketika bertandang ke markas Arema pada April 2026. Tiga pertandingan lainnya berakhir dengan dua hasil imbang dan satu kemenangan Persebaya.

Untuk pertandingan kali ini, Arema diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3. Sahrul Trisna berpeluang mengisi posisi penjaga gawang, dengan Achmad Maulana, Diego Landis, Wallison Maia, dan Leo Guntara mengisi lini pertahanan.

Sektor tengah kemungkinan dipercayakan kepada Betinho, Arkhan Fikri, dan Matheus Blade. Sementara itu, Marcos Vinicius, Samuel Otusanya, serta Gabriel Silva diprediksi menjadi andalan di lini depan.

Arema harus kehilangan Julian Guevara dan Alfeandra Dewangga akibat sanksi kartu merah. Gustavo Henrique juga belum bisa dimainkan karena masih mengalami cedera.

Sementara itu, Persebaya diperkirakan menurunkan Reza Arya di bawah mistar gawang. Lini belakang akan diisi Arief Catur, Walber Mota, Yuran Fernandes, dan Jefferson Silva.

Gledson Paixiao, Toni Firmansyah, serta Francisco Rivera berpeluang mengisi lini tengah. Adapun Saddil Ramdani, Alex Martins, dan Miguel Pereira diprediksi menjadi pilihan di lini serang.

Kondisi Ernando Ari, Reza Arya, Yuran Fernandes, dan Ramadhan Sananta masih perlu dipantau karena berkaitan dengan pemulihan cedera. Situasi tersebut bisa memengaruhi pilihan Bernardo Tavares dalam menentukan komposisi pemain.

Melihat performa kedua tim, Arema memiliki modal yang cukup untuk memberikan perlawanan serius. Keuntungan lainnya adalah produktivitas lini depan yang sedang meningkat. Namun, Persebaya tetap mempunyai pengalaman dan catatan pertemuan yang bisa menjadi pembeda.