JawaPos.com - Kendal Tornado FC memiliki modal kuat untuk meraih tiga poin saat menjamu Persiba Balikpapan pada pekan ke-11 Championship 2026/2027.

Laskar Badai Pantura sedang berada dalam tren positif setelah mencatatkan kemenangan besar pada pertandingan sebelumnya.

Duel Kendal Tornado FC vs Persiba Balikpapan akan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (29/11/2026) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen sekaligus memperpanjang catatan positif atas Beruang Madu.

Kendal Tornado FC datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah membantai PSBS Biak dengan skor 6-0. Hasil tersebut memperlihatkan ketajaman lini serang tim besutan Stefan Keeltjes yang mampu memanfaatkan peluang dengan baik.

Kemenangan itu juga memperpanjang catatan tidak terkalahkan Kendal Tornado FC dalam 10 pertandingan beruntun di berbagai kompetisi. Konsistensi tersebut menjadi salah satu modal penting menghadapi Persiba Balikpapan.

Di klasemen sementara Grup B, Kendal Tornado FC masih menempati posisi teratas dengan koleksi 21 poin dari 10 pertandingan. Mereka mencatatkan enam kemenangan dan empat hasil imbang.

Selain performa yang sedang stabil, Kendal Tornado FC juga memiliki catatan pertemuan yang cukup meyakinkan. Dalam empat duel terakhir melawan Persiba Balikpapan, mereka selalu berhasil meraih kemenangan.

Pada pertemuan terakhir, 16 Oktober 2026, Kendal Tornado FC menang telak 3-0 saat bertandang ke markas Persiba. Sebelumnya, Laskar Badai Pantura juga meraih kemenangan dengan skor 3-0, 3-1, dan 2-0 dalam tiga pertemuan lainnya.

Secara keseluruhan, Kendal Tornado FC mencetak sembilan gol dan hanya kebobolan satu kali dalam empat pertandingan tersebut. Statistik ini menunjukkan bahwa Persiba masih kesulitan menemukan cara untuk menghentikan permainan Badai Pantura.

Sementara itu, Persiba Balikpapan datang dengan situasi yang tidak sepenuhnya menguntungkan. Beruang Madu baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Barito Putera. Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim tamu, terutama dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir.

Meski demikian, Persiba tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan. Kemenangan 2-1 atas Persis Solo dan 3-1 melawan PSBS Biak dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi untuk merepotkan tuan rumah.

Dalam laga ini, Kendal Tornado FC diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-4-2. Rafi Pamungkas dan Akbar Firmansyah berpeluang menjadi bagian penting dalam lini serang, didukung Patrick Cruz dan Irpan Siregar.

Di kubu Persiba, formasi serupa kemungkinan digunakan dengan Takumu Nishihara dan Fabio Royyan Fadhilah Agustiansyah sebagai tumpuan di lini depan.

Melihat perbedaan performa kedua tim, Kendal Tornado FC lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Dukungan tren positif, posisi klasemen, serta rekor pertemuan menjadi keuntungan tersendiri bagi tuan rumah.