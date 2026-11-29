JawaPos.com - PSIS Semarang menghadapi PSGC Ciamis dengan situasi yang sedikit berbeda pada pekan ke-11 Championship 2026/2027.

Mahesa Jenar memang memiliki modal positif berupa dua kemenangan beruntun, tetapi harus menjalani pertandingan ini setelah ditinggal mundur pelatih kepala Widodo Cahyono Putro beserta staf kepelatihannya.

Pertandingan PSIS Semarang vs PSGC Ciamis dijadwalkan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (29/11/2026) pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren kemenangan sekaligus menjaga persaingan di klasemen Grup Timur.

PSIS sebelumnya berhasil meraih dua kemenangan penting di kompetisi liga. Setelah mengalahkan Sumsel United dengan skor 4-1 pada 7 November 2026, Mahesa Jenar kembali mengamankan tiga poin ketika menundukkan Semen Padang 1-0 pada 21 November 2026.

Dua hasil tersebut menjadi modal berharga bagi PSIS menjelang pertandingan kandang. Apalagi, mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri yang diharapkan bisa memberikan tambahan motivasi kepada para pemain.

Namun, mundurnya Widodo Cahyono Putro menjadi persoalan tersendiri. Kepergian pelatih yang sebelumnya menangani tim bersama stafnya membuat PSIS harus beradaptasi dengan situasi baru menjelang pertandingan penting.

Belum adanya kepastian mengenai sosok pengganti maupun komposisi tim pelatih yang akan memimpin pertandingan membuat persiapan Mahesa Jenar menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan.

Di sisi lain, PSGC Ciamis datang dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Laskar Singacala sedang mengalami periode sulit setelah menelan lima kekalahan beruntun di berbagai kompetisi.

Pada pertandingan terakhir, PSGC harus mengakui keunggulan Persiku Kudus dengan skor 1-2 pada 21 November 2026. Sebelumnya, mereka juga kalah 1-2 dari PSPS Pekanbaru dan dibantai PSS Sleman dengan skor 0-6 pada ajang I.League Cup.

Catatan tersebut memperlihatkan masih adanya persoalan di sektor pertahanan PSGC. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka sudah kebobolan sembilan gol di kompetisi liga dan turnamen.

Meski demikian, PSIS tetap tidak boleh menganggap remeh lawannya. Terlebih, pertemuan pertama kedua tim pada 17 Oktober 2026 berakhir imbang tanpa gol.

Hasil tersebut menunjukkan PSGC pernah memberikan perlawanan kepada Mahesa Jenar. Kali ini, keuntungan bermain di Stadion Jatidiri bisa menjadi pembeda bagi PSIS untuk mendapatkan hasil lebih baik.

Dari sisi materi pemain, PSIS memiliki sejumlah nama yang bisa diandalkan, seperti Jonathan Bustos, Deri Corfe, Felipe Cadenazzi, Miftahul Hamdi, dan Fitra Ridwan. Kombinasi pemain tersebut diharapkan mampu memberikan ancaman bagi pertahanan tim tamu.

Sementara itu, PSGC masih memiliki Yandi Sofyan Munawar yang bisa menjadi tumpuan di lini depan. Dukungan Ferdiansyah dan Aldi Imron Rosadi juga berpotensi memberikan variasi serangan bagi Laskar Singacala.

Melihat performa kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir, PSIS masih lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Namun, situasi setelah kepergian Widodo Cahyono Putro membuat laga ini tidak sepenuhnya mudah bagi tuan rumah.

PSIS diprediksi akan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan, sedangkan PSGC kemungkinan lebih berhati-hati sambil mencari kesempatan melalui serangan balik.