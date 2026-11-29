JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, kecewa karena pertandingan melawan Garudayaksa FC hanya dihadiri sekitar 14 ribu penonton. Padahal, pertandingan tersebut sangat spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-98 klub.

Persija berhasil meraih kemenangan telak atas Garudayaksa FC dengan skor 5-1 dalam pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Sabtu (28/11/2026). Kemenangan tersebut sekaligus menyempurnakan perayaan hari jadi Macan Kemayoran - julukan Persija.

Namun, kemeriahan di atas lapangan tidak diiringi oleh tingginya jumlah penonton di tribune. Tercatat, hanya sekitar 14 ribu penonton yang datang langsung untuk memberikan dukungan kepada Persija.

Padahal, Stadion Patriot Candrabhaga memiliki kapasitas sekitar 30 ribu penonton. Sayangnya, The Jakmania tidak memadati stadion pada hari bersejarah tersebut.

“Sejujurnya, saya agak kecewa karena penonton hari ini tidak terlalu banyak,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga melawan Garudayaksa FC, dikutip Minggu (29/11/2026).

Shin Tae-yong mengaku tidak mengetahui alasan di balik sepinya kehadiran The Jakmania pada momen penting itu. Menurutnya, atmosfer pertandingan seharusnya bisa jauh lebih meriah karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun Persija.

“Kami menjalani laga kandang tepat di hari ulang tahun ke-98, tetapi yang datang hanya 14 ribu orang. Saya tidak tahu apa alasan mereka tidak datang,” sambungnya.

Shin Tae-yong berharap The Jakmania dapat terus memadati stadion, terutama ketika Persija memainkan laga kandang. Namun sayangnya, jumlah kehadiran penonton pada pertandingan melawan Garudayaksa FC tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Di hari seperti ini, saya berharap stadion penuh agar The Jakmania dan para pendukung kami bisa menikmati pertandingan yang lebih baik. Itu yang menurut saya agak disayangkan,” pungkas Shin Tae-yong.

Minimnya jumlah penonton itu disinyalir dipicu oleh seruan boikot. Sejumlah anggota The Jakmania melakukan boikot karena memprotes harga tiket sebesar Rp200 ribu di tengah momen HUT ke-98 serta absennya laga kandang di Jakarta.

Terlepas dari hal tersebut, kemenangan telak atas Garudayaksa FC tetap menjadi kado indah di hari spesial Persija. Hasil positif ini sekaligus membuat Macan Kemayoran semakin kokoh di puncak klasemen sementara Super League 2026/2027.