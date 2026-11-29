JawaPos.com - PSIS Semarang menghadapi tantangan berbeda saat menjamu PSGC Ciamis pada pekan ke-11 Championship 2026/2027. Mahesa Jenar harus menjalani pertandingan tanpa didampingi pelatih kepala Widodo C Putro yang telah meninggalkan tim setelah putaran pertama kompetisi berakhir.

Pertandingan PSIS Semarang melawan PSGC Ciamis dijadwalkan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (29/11/2026). Laga ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan hasil positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Kepergian Widodo menjadi perhatian tersendiri menjelang pertandingan tersebut. Pasalnya, pelatih berpengalaman itu sebelumnya masih memimpin PSIS ketika menghadapi Semen Padang FC pada pekan ke-10.

Dalam pertandingan tersebut, PSIS berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Kabau Sirah. Hasil itu menjadi modal penting bagi Mahesa Jenar untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Namun, kemenangan tersebut ternyata tidak membuat Widodo bertahan lebih lama di kursi pelatih PSIS. Manajemen kemudian menunjuk asisten pelatih Anang Dwita sebagai caretaker untuk sementara waktu.

Catatan PSIS sepanjang putaran pertama juga menunjukkan hasil yang cukup berimbang. Dari 10 pertandingan, Mahesa Jenar berhasil meraih lima kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan.

Kini, Anang mendapatkan tugas untuk menjaga konsistensi permainan tim di tengah perubahan posisi pelatih. Pertandingan melawan PSGC sekaligus menjadi pengalaman pertamanya memimpin PSIS setelah Widodo meninggalkan tim.

Anang memastikan persiapan pemain telah dilakukan melalui sejumlah sesi latihan. Tim pelatih juga sudah menyampaikan rencana permainan yang akan diterapkan untuk menghadapi wakil Ciamis tersebut.

Ia berharap para pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik sehingga PSIS bisa kembali mengamankan tiga poin. Kemenangan atas Semen Padang diharapkan menjadi awal dari tren positif yang berlanjut.

Dari sisi pemain, Fitra Ridwan juga memiliki harapan besar terhadap pertandingan ini. Gelandang PSIS tersebut menilai laga kandang melawan PSGC sangat penting untuk menjaga posisi tim di papan atas klasemen.

Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, PSIS tidak ingin meremehkan kekuatan tim tamu. PSGC diperkirakan datang dengan motivasi tinggi dan berusaha memberikan perlawanan maksimal demi mendapatkan hasil positif.

Karena itu, Mahesa Jenar dituntut tetap menjaga fokus sepanjang pertandingan. Perubahan di kursi kepelatihan tidak boleh mengganggu persiapan maupun konsentrasi para pemain.