JawaPos.com - Persipura Jayupara berpeluang kembali ke jalur kemenangan saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-11 Championship 2026/2027. Duel Derbi Papua ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Minggu (29/11/2026) pukul 15.30 WIT.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Mutiara Hitam untuk memperbaiki hasil setelah menelan kekalahan 1-2 dari RANS Nusantara FC pada laga sebelumnya. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persipura tentu memiliki motivasi lebih untuk mengamankan tiga poin.

Saat ini, Persipura menempati peringkat keenam Grup B dengan koleksi 13 poin dari 10 pertandingan. Posisi tersebut membuat kemenangan menjadi cukup penting bagi tim tuan rumah agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan papan atas.

Di atas kertas, Persipura memiliki modal lebih baik untuk menghadapi PSBS Biak. Salah satu faktor yang bisa menjadi pembeda adalah kondisi lini pertahanan tim tamu yang belum menunjukkan konsistensi sepanjang kompetisi musim ini.

PSBS Biak masih memiliki pekerjaan rumah dalam menjaga keseimbangan permainan. Jika kembali kesulitan mengantisipasi serangan lawan, bukan tidak mungkin gawang Badai Pasifik bakal mendapatkan tekanan sepanjang pertandingan.

Persipura juga mempunyai pengalaman positif dalam pertemuan sebelumnya. Pada 17 Oktober 2026, Mutiara Hitam berhasil mengalahkan PSBS Biak dengan skor telak 6-1. Hasil tersebut tentu bisa menjadi tambahan kepercayaan diri bagi skuad tuan rumah.

Namun, Persipura tetap perlu mewaspadai potensi kejutan dari PSBS Biak. Status Derbi Papua membuat pertandingan ini memiliki gengsi tersendiri. PSBS tentu tidak ingin kembali menjadi korban pesta gol rival sekotanya dan berpeluang tampil lebih disiplin untuk memperbaiki hasil.

Dari sisi komposisi pemain, Persipura diprediksi mengandalkan Boaz Solossa dan Ramai Rumakiek untuk membangun ancaman di lini depan. Kombinasi pengalaman dan kecepatan keduanya bisa menjadi senjata penting untuk membongkar pertahanan PSBS.

Sementara itu, PSBS Biak diperkirakan bertumpu pada Thobias Solossa sebagai salah satu tumpuan serangan. Tim tamu perlu memanfaatkan setiap peluang yang didapat jika ingin memberikan perlawanan kepada Persipura.

Melihat performa kedua tim, kualitas skuad, serta keuntungan bermain di kandang, Persipura lebih layak diunggulkan. Mutiara Hitam diprediksi mampu mengontrol jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya.