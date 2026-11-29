JawaPos.com - Persita Tangerang akan menantang Persib Bandung dalam pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027. Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi berpeluang mengejutkan sang juara bertahan.

Sesuai jadwal, Persita akan menjamu Persib di Banten International Stadium, Serang, Banten, Minggu (29/11/2026) pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi tantangan tersendiri bagi tuan rumah karena mereka baru menjalani laga tandang melawan Borneo FC pada Kamis (26/11) lalu.

Persita sukses mencuri poin penuh dengan menumbangkan Borneo FC 3-2. Kemenangan tersebut mempertahankan tren kemenangan Pendekar Cisadane setelah sebelumnya mengalahkan Dewa United dengan skor tipis 1-0.

Catatan dua kemenangan beruntun tersebut menjadi bekal positif Persita jelang menantang Persib. Pendekar Cisadane pastinya akan memanfaatkan statusnya sebagai tuan rumah untuk mengamankan poin penuh dari laga tersebut.

Di sisi lain, Persib juga datang dengan kepercayaan diri tinggi. Skuad berjuluk Pangeran Biru itu belum terkalahkan dalam tiga laga terakhir di semua kompetisi.

Teranyar, Persib menumbangkan FC Seoul dengan skor 3-1 dalam lanjutan Grup E AFC Champions League Two 2026/2027. Kemenangan tersebut memastikan Pangeran Biru lolos ke babak gugur dengan status juara grup.

Sementara pada pertandingan terakhir Super League, Persib berhasil menang comeback melawan Bali United. Kemenangan tersebut sangat penting bagi Persib karena di laga sebelumnya Pangeran Biru menelan kekalahan 1-2 dari Java United.

Selain berbekal tiga kemenangan beruntun, Persib memiliki produktivitas yang luar biasa. Pangeran Biru mencetak 11 gol dan hanya dua kali kebobolan dalam tiga laga terakhir. Catatan ini menjadi alarm bagi Persita.

Sementara itu, pertandingan ini menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan. Persita dan Persib wajib mengunci poin penuh jika ingin memanaskan persaingan papan atas klasemen sementara Super League 2026/2027.

Persita saat ini menempati posisi keempat dengan 21 poin, terpaut empat angka dari Persija Jakarta yang memimpin klasemen sementara Super League. Tambahan tiga poin akan membawa mereka melesat ke posisi kedua, menempel ketat Persija.

Persib saat ini menghuni peringkat keenam dengan mengoleksi 19 poin. Tambahan tiga poin akan membawa Pangeran Biru naik ke urutan keempat dengan menggusur Persita.

Prediksi Persita Vs Persib

Persita memang memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Namun, Persib juga akan mendapatkan energi tambahan dengan kehadiran Bobotoh dalam pertandingan tandang tersebut.

Pertandingan tersebut diprediksi akan berjalan sengit sejak menit awal. Pasalnya, kedua tim memiliki misi yang sama, yakni kemenangan, untuk memperbaiki posisinya di papan klasemen sementara.

Persita dan Persib sama-sama mampu mencetak gol. Tetapi, Pendekar Cisadane berpotensi membuat kejutan dengan mencetak gol di masa injury time.

Prediksi skor: Persita 2-1 Persib

Prediksi Susunan Pemain Persita Vs Persib

Persita: Igor Rodrigues; Mario Jardel, Javlon Gusyenov, Dion Markx, Aep Nursofyan; Wahyudi Hamisi, Pablo Ganet; Luquinhas, Tyronne del Pino, Rayco Rodriguez; Alexandre Ramalingom.

Pelatih: Carlos Pena.

Persib: Taja Paku Alam; Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Julio Cesar, Ikhwan Tanamal; Luciano Guaycochea, Marc Klok, Gakuto Notsuda; Beckham Putra, Uilliam Barros, Luka Menalo.