JawaPos.com — Pembina Gerakan Civil Society untuk Sepak Bola Egaliter (GASPOL), Effendi Gazali, mempertanyakan penggunaan dana APBN yang diterima PSSI, termasuk alokasi sekitar Rp 20 miliar untuk kantor FIFA di Indonesia.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI, Kamis (26/11/2026), setelah Effendi mengungkap penerimaan anggaran PSSI mencapai Rp199 miliar pada 2025.

Pernyataan Effendi Gazali membuka kembali pembahasan mengenai transparansi penggunaan anggaran negara dalam pengelolaan sepak bola nasional.

Terlebih, dana yang disebut berasal dari APBN tersebut memiliki nilai cukup besar dan penggunaannya dinilai perlu diketahui masyarakat.

Dalam forum bersama anggota DPR RI, Effendi memaparkan data mengenai dukungan anggaran pemerintah kepada federasi sepak bola Indonesia.

Menurutnya, PSSI telah menerima alokasi dana negara secara rutin sejak 2023 dengan nilai yang berbeda setiap tahunnya.

"Kami tahu bahwa setiap tahun PSSI mendapatkan APBN. Setidaknya, angkanya sekitar Rp70 miliar. Berdasarkan data kami, sejak 2023 PSSI setiap tahun menerima APBN. Pada 2025 saja, jumlahnya mencapai Rp199 miliar," ujar Effendi dalam RDPU tersebut.

Angka Rp199 miliar menjadi perhatian karena jauh melampaui kisaran bantuan tahunan yang disebut Effendi dalam pemaparannya.

Namun, persoalan yang disorot GASPOL bukan sekadar besarnya anggaran, melainkan juga bagaimana dana tersebut digunakan dan dipertanggungjawabkan.

Mengapa Effendi Gazali Mempertanyakan Rp20 Miliar untuk Kantor FIFA?

Effendi Gazali secara khusus mempertanyakan alokasi sekitar Rp20 miliar yang menurut data dan keterangannya digunakan untuk membayar kantor FIFA di Indonesia.

Ia menilai penggunaan uang negara untuk kebutuhan kantor organisasi sepak bola internasional tersebut perlu mendapatkan perhatian publik.

"Jadi, jangan sampai kita bayangkan FIFA yang bantu kita. Kantornya dia itu kita yang bayar. Rp20 miliar pakai uang APBN, uang rakyat," kata Effendi.

Pernyataan tersebut sekaligus menyoroti persepsi mengenai hubungan antara PSSI, pemerintah Indonesia, dan FIFA dalam pengembangan sepak bola nasional.

Effendi ingin masyarakat mengetahui bagaimana pembiayaan fasilitas organisasi internasional itu dilakukan apabila memang menggunakan anggaran negara.

Meski demikian, angka Rp20 miliar tersebut masih merupakan klaim yang disampaikan Effendi dalam RDPU bersama Komisi X DPR RI.

Informasi yang tersedia belum memuat penjelasan resmi PSSI maupun FIFA mengenai rincian pembayaran, dasar pengalokasian, serta periode penggunaan anggaran tersebut.

Pertanyaan mengenai penggunaan dana publik menjadi relevan karena setiap pengeluaran APBN memiliki konsekuensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Penjelasan mengenai tujuan dan mekanisme pembiayaan diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai penggunaan anggaran tersebut.

Bagaimana GASPOL Menyoroti Transparansi Pengelolaan PSSI?

GASPOL membawa persoalan penggunaan APBN ke Komisi X DPR RI sebagai bagian dari perhatian mereka terhadap tata kelola sepak bola Indonesia.

Organisasi tersebut juga menyampaikan sejumlah keberatan mengenai mekanisme pemilihan pengurus PSSI usai kongres yang dijadwalkan berlangsung pada 28 November 2026.

Pembahasan mengenai anggaran dan pemilihan pengurus memiliki keterkaitan dalam konteks transparansi kelembagaan federasi.

Keduanya menyangkut bagaimana keputusan penting dibuat, siapa yang memiliki kewenangan, serta bagaimana proses tersebut dapat diketahui oleh publik.

Dalam RDPU pada 26 November 2026, Effendi tidak hanya mengangkat persoalan bantuan negara yang menurutnya mencapai Rp199 miliar pada 2025.

Ia juga mempertanyakan perubahan ketentuan pencalonan anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI yang dinilai berpotensi memengaruhi keterbukaan proses pemilihan.

GASPOL menegaskan organisasi mereka tidak memiliki kepentingan untuk memenangkan atau mendukung kandidat tertentu dalam Kongres PSSI.

Mereka justru meminta seluruh pihak memperoleh kesempatan yang setara melalui mekanisme pemilihan yang transparan dan terbuka.

Sikap tersebut menjadi bagian dari aspirasi masyarakat sipil yang disampaikan langsung kepada lembaga legislatif.

Melalui RDPU, GASPOL berharap persoalan pengelolaan federasi mendapatkan perhatian sebelum keputusan penting diambil dalam kongres.

Mengapa Syarat 35 Dukungan Calon Exco PSSI Dipersoalkan?

Effendi Gazali turut mengkritik rencana perubahan Kode Pemilihan PSSI yang mensyaratkan calon anggota Exco mengantongi 35 surat dukungan.

Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan ketentuan sebelumnya yang menurut Effendi hanya membutuhkan satu dukungan tertulis.

Dalam rancangan yang dipersoalkan GASPOL, sebanyak 20 dukungan harus berasal dari klub sepak bola. Sementara itu, 15 dukungan lainnya berasal dari Asosiasi Provinsi atau asosiasi anggota PSSI.

Perubahan tersebut dinilai Effendi tidak sejalan dengan kesepakatan yang sebelumnya telah dibahas pada Agustus 2026.

Ia juga menyebut kesepakatan terdahulu sudah disampaikan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan FIFA.

Sebagai perbandingan, Effendi menyinggung mekanisme pencalonan Presiden FIFA yang menurutnya hanya membutuhkan lima dukungan dari 211 anggota federasi.

Perbandingan itu digunakan untuk mempertanyakan alasan penambahan persyaratan dukungan dalam proses pemilihan pengurus PSSI.

Bagi GASPOL, persoalan tersebut berkaitan dengan kesempatan setiap kandidat untuk mengikuti proses pemilihan secara setara.

Persyaratan dukungan yang semakin banyak menjadi salah satu aspek yang mereka minta untuk diperhatikan usai pelaksanaan kongres.

Apa Respons Komisi X DPR RI terhadap Aspirasi GASPOL?

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfandi, memberikan respons terhadap sejumlah persoalan yang disampaikan GASPOL dalam RDPU.

Ia mengapresiasi aspirasi tersebut dan menyatakan masukan yang diterima akan dibahas bersama pimpinan serta anggota Komisi X.

Pembahasan internal itu diperlukan sebelum Komisi X menentukan langkah berikutnya terkait persoalan yang disampaikan dalam pertemuan.

Dengan demikian, belum terdapat keputusan lanjutan yang dijelaskan dalam informasi hasil RDPU tersebut.

Sorotan Effendi mengenai dana APBN sebesar Rp199 miliar dan dugaan alokasi Rp20 miliar untuk kantor FIFA kini menjadi bagian dari pembahasan akuntabilitas federasi.

Di sisi lain, persoalan persyaratan 35 dukungan calon Exco menambah daftar isu tata kelola yang disampaikan GASPOL.

Usai Kongres PSSI pada 28 November 2026, GASPOL berharap mekanisme pemilihan dapat berlangsung secara terbuka tanpa menguntungkan kandidat tertentu.