JawaPos.com — Borneo FC diprediksi mampu mengalahkan Persik Kediri dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (29/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Keuntungan bermain di kandang dan catatan pertemuan menjadi modal Pesut Etam untuk mengamankan tiga poin penting.

Pertandingan yang dapat disaksikan melalui live streaming Vidio ini mempertemukan dua tim yang sedang berusaha memperbaiki performa.

Borneo FC membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari papan bawah, sedangkan Persik Kediri ingin mengakhiri inkonsistensi yang mengganggu perjalanan mereka.

Situasi kedua kesebelasan memang belum sepenuhnya ideal menjelang pertandingan penting tersebut.

Borneo FC masih mencari kestabilan permainan bersama pelatih anyar Joaquin Gomez, sementara Persik Kediri menghadapi persoalan serius pada organisasi pertahanan.

Mengapa Borneo FC Lebih Diunggulkan atas Persik Kediri?

Borneo FC memiliki keuntungan bermain di Stadion Segiri sekaligus membawa catatan pertemuan yang lebih baik dibandingkan Persik Kediri.

Dari lima pertemuan terakhir, Pesut Etam berhasil meraih empat kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan.

Dominasi tersebut terlihat dalam tiga pertemuan terbaru ketika Borneo FC selalu berhasil mengalahkan Macan Putih. Pada 29 April 2026, Borneo FC menang 1-0 setelah sebelumnya mencatat kemenangan 2-0 dan 2-1.

Namun, catatan positif tersebut belum cukup untuk menjamin kemenangan tuan rumah pada pertandingan kali ini.

Borneo FC justru sedang menghadapi persoalan konsistensi setelah mengalami pergantian pelatih sebanyak dua kali sepanjang musim 2026/2027.

Di bawah arahan Joaquin Gomez, Pesut Etam masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara. Mereka baru mengumpulkan 11 poin dari 10 pertandingan, sebuah pencapaian yang belum sesuai dengan harapan klub.

Performa Borneo FC dalam lima pertandingan terakhir juga memperlihatkan kesulitan mempertahankan momentum positif. Mereka hanya mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam periode tersebut.

Kekalahan terbaru terjadi ketika Borneo FC menyerah 2-3 kepada Persita Tangerang pada 26 November 2026. Hasil tersebut menjadi peringatan bagi Joaquin Gomez untuk segera memperbaiki keseimbangan permainan timnya.

Bagaimana Kondisi Lini Serang Kedua Tim?

Produktivitas lini depan menjadi salah satu persoalan terbesar Borneo FC menjelang pertandingan menghadapi Persik Kediri.

Pesut Etam belum memiliki penyerang yang mampu mencetak gol secara konsisten meskipun mempunyai sejumlah pemain dengan kemampuan menyerang.

Juan Villa masih menjadi salah satu tumpuan utama untuk menciptakan peluang dan membantu membangun serangan. Kehadirannya di lini tengah diharapkan mampu memberikan suplai bola berkualitas kepada para pemain depan.

Dalam perkiraan susunan pemain, Joaquin Gomez berpeluang menggunakan formasi 4-3-3 dengan Rubio sebagai ujung tombak.

Asgal Habib dan Hugo Samir diproyeksikan mendampingi Rubio untuk memberikan variasi serangan melalui kedua sisi lapangan.

Persik Kediri menghadapi tantangan serupa karena penyerang andalannya belum memperlihatkan ketajaman yang diharapkan.

Jose Enrique bahkan gagal mencetak gol dalam sembilan pertandingan terakhir, sehingga efektivitas penyelesaian akhir menjadi perhatian utama.

Sergio Castel yang diharapkan mampu menghadirkan alternatif serangan juga belum menunjukkan performa konsisten.

Kondisi tersebut membuat pelatih Marcos Reina perlu mencari pendekatan berbeda agar lini depan Macan Putih lebih produktif.

Meski demikian, kemenangan 3-0 atas Deltras Sidoarjo pada fase grup I League Cup memberikan dorongan positif bagi Persik Kediri.

Hasil tersebut setidaknya menunjukkan kemampuan Macan Putih menciptakan peluang sekaligus menyelesaikannya menjadi gol.

Apakah Pertahanan Persik Kediri Bisa Menahan Serangan Borneo FC?

Pertahanan Persik Kediri menjadi titik lemah yang berpotensi dimanfaatkan Borneo FC dalam pertandingan pekan ke-11. Macan Putih sudah kebobolan 16 gol dari 10 pertandingan Super League 2026/2027.

Catatan tersebut menunjukkan Persik Kediri rata-rata kemasukan 1,6 gol setiap pertandingan di kompetisi liga.

Organisasi pertahanan dan kemampuan mengantisipasi serangan lawan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Marcos Reina.

Dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, Persik Kediri juga menunjukkan hasil yang cukup beragam.

Mereka mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dengan total delapan gol memasukkan serta sepuluh kebobolan.

Kekalahan 1-5 dari Persita Tangerang pada 31 Oktober menjadi salah satu gambaran rapuhnya pertahanan Macan Putih.

Persik Kediri kemudian kembali mengalami kekalahan telak 0-3 ketika menghadapi Bali United pada 8 November.

Namun, Persik Kediri berhasil memperlihatkan perkembangan setelah menahan PSIM Yogyakarta 2-2 dan mengalahkan Deltras Sidoarjo 3-0.

Dua hasil tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri sebelum bertandang ke Samarinda.

Borneo FC tetap perlu mewaspadai kebangkitan tim tamu karena Persik Kediri memiliki pemain yang mampu memberikan ancaman.

Ernesto Gomez dan Eduardo Barbosa berpotensi menjadi pilihan untuk membantu Jose Enrique membongkar pertahanan tuan rumah.

Prediksi Skor Borneo FC vs Persik Kediri

Pertandingan Borneo FC melawan Persik Kediri diperkirakan berlangsung ketat dengan peluang kemenangan yang tidak terlalu jauh.

Kedua tim sama-sama menghadapi persoalan konsistensi, tetapi tuan rumah mempunyai keuntungan dari dukungan kandang dan rekor pertemuan.

Joaquin Gomez kemungkinan akan mengandalkan penguasaan lini tengah untuk mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal.

Sebaliknya, Persik Kediri berpeluang memanfaatkan transisi cepat untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan pertahanan Pesut Etam.

Kemenangan tipis menjadi skenario yang cukup realistis apabila Borneo FC mampu memperbaiki efektivitas penyelesaian akhir.

Persik Kediri tetap berpotensi memberikan perlawanan, tetapi kelemahan pertahanan mereka membuat tuan rumah sedikit lebih diunggulkan.

Perkiraan Susunan Pemain

Borneo FC (4-3-3): Kadu Monteiro; Amar Brkic, Iago Mendonca, Christian, Reva Adi Utama; Marcos Astina, Juan Villa, Aditya Warman; Asgal Habib, Rubio, Hugo Samir.

Pelatih: Joaquin Gomez.

Persik Kediri (3-4-3): Andhika Ramadani; Kiko Carneiro, Park Jun-heong, Marcelo Djalo; Rendi Sanjaya, Immanol Garcia, Zanadin Fariz, Dzaky Asraf; Ernesto Gomez, Jose Enrique, Eduardo Barbosa.

Pelatih: Marcos Reina.

Head to Head Borneo FC vs Persik Kediri

29/04/2026 | Persik Kediri vs Borneo FC | 0-1

18/10/2025 | Borneo FC vs Persik Kediri | 2-0

23/05/2025 | Persik Kediri vs Borneo FC | 1-2

27/12/2024 | Borneo FC vs Persik Kediri | 0-4

02/11/2023 | Borneo FC vs Persik Kediri | 3-0

Lima Pertandingan Terakhir Borneo FC

26/11/2026 | Borneo FC vs Persita | 2-3

22/11/2026 | Isenmulang vs Borneo FC | 0-0

18/11/2026 | Borneo FC vs Manila Digger | 1-0

07/11/2026 | Borneo FC vs PSM Makassar | 1-1

01/11/2026 | PSIM Yogyakarta vs Borneo FC | 2-1

Lima Pertandingan Terakhir Persik Kediri

25/11/2026 | Deltras Sidoarjo vs Persik Kediri | 0-3

21/11/2026 | Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta | 2-2

08/11/2026 | Bali United vs Persik Kediri | 3-0

04/11/2026 | Persik Kediri vs Persis Solo | 2-0

31/10/2026 | Persik Kediri vs Persita | 1-5