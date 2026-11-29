JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyebut kondisi Marselino Ferdinan mulai menunjukkan perkembangan positif. Akan tetapi, ia memperkirakan sang pemain belum bisa menjalani debutnya bersama Macan Kemayoran - julukan Persija - dalam waktu dekat.

Marselino sendiri sudah tiba di Indonesia setelah menjalani pemulihan cedera di Spanyol. Bahkan, dia menyempatkan diri menyaksikan langsung pertandingan Persija kontra Garudayaksa FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026) malam WIB.

Dalam pertandingan yang bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-98 Persija tersebut, Marselino terlihat duduk di tribune VIP. Dia menyaksikan rekan-rekannya meraih kemenangan telak 5-1 atas Garudayaksa FC.

Kehadiran mantan pemain Persebaya Surabaya itu di stadion menjadi kabar positif di tengah proses pemulihan cedera lutut yang masih dijalaninya. Namun, Shin Tae-yong belum bisa memastikan kapan Marselino dapat kembali merumput bersama Persija.

“Kondisi Lino terlihat sudah jauh membaik ketika saya bertemu langsung dengannya,” kata Shin Tae-yong, dikutip Minggu (29/11).

“Namun, menurut perkiraan saya, dia belum bisa kembali bermain pada Desember mendatang,” sambungnya.

Shin Tae-yong menegaskan tidak ingin terburu-buru mengembalikan Marselino ke lapangan. Baginya, kondisi dan kesiapan pemain harus menjadi prioritas utama sebelum kembali menjalani pertandingan kompetitif.

“Saya tidak akan pernah memaksakan pemain untuk kembali bergabung dengan tim sebelum waktunya. Sebab, hal yang paling utama adalah memastikan pemain mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang maksimal,” tegas Shin Tae-yong.

Dengan pernyataan tersebut, peluang Marselino untuk menjalani debut bersama Persija pada Desember 2026 tampaknya cukup kecil. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu berpeluang menjalani debut bersama Macan Kemayoran pada putaran kedua kompetisi, Januari 2027.

Sebagai informasi, Persija merekrut Marselino pada September 2026. Namun, dia belum bisa langsung bergabung dengan skuad Macan Kemayoran karena harus menjalani proses pemulihan cedera lutut di Spanyol.