JawaPos.com — Persib Bandung membidik kemenangan keempat secara beruntun saat menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Internasional Banten, Minggu (29/11/2026), pukul 15.30 WIB.

Namun, ambisi Maung Bandung terancam oleh kebangkitan Pendekar Cisadane yang sedang menunjukkan ketajaman lini depan dan bertekad memperbaiki catatan pertandingan kandangnya.

Pertandingan Persita vs Persib Bandung diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan.

Persita baru saja mengalahkan Borneo FC dengan skor 3-2, sedangkan Persib tampil impresif setelah menundukkan FC Seoul 3-1.

Persib Bandung memang lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, Persita memiliki sejumlah senjata yang berpotensi menyulitkan pertahanan tim asuhan Igor Tolic.

Persita Sedang Bangkit, Empat Pemain Jadi Ancaman Persib Bandung

Persita Tangerang menunjukkan perkembangan menjanjikan setelah berhasil mengamankan dua kemenangan beruntun di Super League 2026/2027.

Tim asuhan Carlos Pena mengalahkan Dewa United 1-0 sebelum mencuri kemenangan dramatis 3-2 atas Borneo FC.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Pendekar Cisadane untuk bersaing menghadapi lawan dengan kualitas pemain mumpuni.

Terlebih, kemenangan atas Borneo FC menjadi tambahan kepercayaan diri menjelang pertandingan melawan Persib Bandung.

Ketajaman lini serang menjadi salah satu kekuatan utama Persita dalam beberapa pertandingan terakhir.

Alexandre Ramalingom, Luquinhas, Pablo Ganet, dan Rayco Rodriguez memiliki peran penting dalam membangun serangan sekaligus menciptakan peluang.

Ramalingom diperkirakan kembali menjadi ujung tombak dalam formasi 4-2-3-1 yang diterapkan Carlos Pena.

Sementara itu, Luquinhas dan Rayco Rodriguez berpotensi memberikan ancaman melalui pergerakan dari kedua sisi lapangan.

Kehadiran Pablo Ganet di lini tengah juga memberikan keseimbangan permainan Persita. Kemampuannya mengatur distribusi bola akan menjadi faktor penting ketika menghadapi tekanan gelandang Persib Bandung.

Meski demikian, Persita masih memiliki persoalan ketika tampil di hadapan pendukung sendiri.

Pendekar Cisadane gagal memenangi dua pertandingan kandang terakhir setelah bermain imbang melawan Bali United dan kalah 0-1 dari Isenmulang FC.

Persib Bandung Cetak 11 Gol dalam Tiga Pertandingan, Igor Tolic Tetap Waspada

Persib Bandung datang ke Banten dengan modal tiga kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Maung Bandung mencetak 11 gol dan hanya kebobolan dua kali dalam periode tersebut.

Produktivitas tersebut terlihat ketika Persib menghancurkan Shan United dengan skor 6-0 pada 19 November 2026.

Tiga hari berselang, mereka mengalahkan Bali United 2-1 sebelum menundukkan FC Seoul 3-1 pada 25 November.

Rangkaian hasil positif tersebut menunjukkan perkembangan permainan Persib di bawah arahan Igor Tolic.

Selain produktif mencetak gol, Maung Bandung mampu menjaga efektivitas serangan ketika menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.

Meski sedang berada dalam tren positif, Tolic tidak ingin anak asuhnya meremehkan Persita Tangerang.

Pelatih Persib tersebut menilai Pendekar Cisadane memiliki organisasi permainan yang solid dan kekuatan serangan dari sektor sayap.

"(Persita) tim yang sangat terorganisir dengan baik. Setiap pergerakan mereka mengikuti instruksi pelatih. Jadi, tim yang sangat terorganisir dengan baik dengan pelatih yang bagus, momentum bagus, banyak poin, dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat menantang untuk dihadapi," kata Igor Tolic.

Pernyataan tersebut memperlihatkan kewaspadaan Persib terhadap kekuatan kolektif tim asuhan Carlos Pena. Terlebih, Persita memiliki sejumlah pemain dengan kualitas individu yang mampu mengubah jalannya pertandingan.

Persib diperkirakan mengandalkan formasi 4-3-3 dengan Luciano Guaycochea, Marc Klok, dan Gakuto Notsuda sebagai penggerak lini tengah.

Sementara itu, Beckham Putra, Uilliam Barros, dan Luka Menalo berpeluang menjadi pilihan utama di lini depan.

Head to Head Persita vs Persib Bandung, Siapa Lebih Unggul?

Persib Bandung memiliki catatan sedikit lebih baik dalam lima pertemuan terakhir menghadapi Persita Tangerang.

Maung Bandung mengoleksi dua kemenangan, sedangkan Pendekar Cisadane meraih satu kemenangan dan dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Pada pertemuan terakhir, 22 Februari 2026, Persib berhasil mengalahkan Persita dengan skor tipis 1-0. Namun, Persita pernah memberikan kejutan dengan menundukkan Maung Bandung 2-1 pada 27 September 2025.

Catatan tersebut menunjukkan Persita bukan lawan yang selalu mudah dihadapi Persib Bandung. Bahkan, tiga dari lima pertemuan terakhir kedua kesebelasan menghasilkan sedikitnya tiga gol.

Berikut catatan lima pertemuan terakhir kedua tim:

22/02/2026 | Persib vs Persita | 1-0

27/09/2025 | Persita vs Persib | 2-1

16/05/2025 | Persita vs Persib | 2-2

22/12/2024 | Persib vs Persita | 3-1

15/04/2024 | Persita vs Persib | 3-3

Prediksi Skor Persita vs Persib Bandung: Maung Bandung Menang Tipis?

Persib Bandung sedikit lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan meskipun harus menghadapi Persita di kandangnya.

Konsistensi permainan dan produktivitas 11 gol dalam tiga pertandingan terakhir menjadi modal penting bagi Maung Bandung.

Namun, Persib menghadapi persoalan terkait ketersediaan pemain setelah Mariano Peralta mendapatkan kartu merah ketika menghadapi Bali United.

Absennya Peralta berpotensi mengurangi pilihan Igor Tolic dalam menyusun strategi menyerang.

Sebaliknya, Carlos Pena memiliki keuntungan karena dapat mempersiapkan komposisi terbaik Persita Tangerang. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Pendekar Cisadane untuk memberikan perlawanan sejak menit pertama.

Pertandingan kemungkinan berlangsung terbuka dengan kedua tim saling mengandalkan kecepatan serangan. Persita berpotensi mencetak gol, tetapi efektivitas penyelesaian akhir Persib menjadi faktor pembeda.

Perkiraan Susunan Pemain

Persita Tangerang (4-2-3-1): Igor Rodrigues; Mario Jardel, Javlon Gusyenov, Dion Markx, Aep Nursofyan; Wahyudi Hamisi, Pablo Ganet; Luquinhas, Tyronne del Pino, Rayco Rodriguez; Alexandre Ramalingom.

Pelatih: Carlos Pena.

Persib Bandung (4-3-3): Taja Paku Alam; Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Julio Cesar, Ikhwan Tanamal; Luciano Guaycochea, Marc Klok, Gakuto Notsuda; Beckham Putra, Uilliam Barros, Luka Menalo.

Pelatih: Igor Tolic.