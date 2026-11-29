JawaPos.com — Matheus Lagoa diprediksi menjadi starter Persebaya Surabaya saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Prediksi susunan pemain versi Bonek melalui akun Instagram @onlinepersebaya menempatkan pemain asal Brasil tersebut di lini depan bersama Alex Martins dan Malik Risaldi.

Pilihan tersebut menarik perhatian karena Persebaya Surabaya membutuhkan komposisi terbaik untuk menghadapi rival abadinya dalam Derbi Jawa Timur.

Pelatih Bernardo Tavares pun menegaskan pentingnya menjaga organisasi pertahanan sekaligus meningkatkan akurasi permainan demi memperbesar peluang Green Force membawa pulang tiga poin.

Matheus Lagoa Diprediksi Starter, Siapa Saja Pilihan Bonek?

Prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya versi @onlinepersebaya menampilkan kombinasi pemain berpengalaman dan tenaga muda untuk menghadapi Arema FC.

Dalam komposisi tersebut, Matheus Lagoa dipercaya mengisi sektor penyerangan bersama Alex Martins dan Malik Risaldi.

Ketiganya diproyeksikan menjadi tumpuan Green Force untuk membongkar pertahanan Singo Edan dalam pertandingan penuh gengsi tersebut.

Kehadiran Lagoa sejak menit pertama juga menjadi salah satu pilihan menarik dalam prediksi yang disampaikan melalui kanal Instagram komunitas Bonek itu.

Untuk posisi penjaga gawang, Lutfi Masrohan diprediksi kembali mendapatkan kepercayaan mengawal gawang Persebaya Surabaya.

Pilihan tersebut menempatkan kiper muda itu sebagai benteng terakhir ketika menghadapi serangan para pemain Arema FC.

Sementara itu, empat pemain diprediksi mengisi sektor pertahanan, yakni Walber Mota, Risto Mitrevski, Yuran Fernandes, dan Jefferson Silva.

Komposisi tersebut diharapkan mampu memberikan keseimbangan sekaligus menjaga organisasi pertahanan Green Force sepanjang pertandingan.

Di lini tengah, Toni Firmansyah, Francisco Rivera, dan Rachmat Irianto menjadi tiga nama yang masuk dalam prediksi.

Ketiganya memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan permainan, mengatur tempo, serta menghubungkan sektor pertahanan dengan lini serang.

Meski demikian, susunan pemain tersebut masih sebatas prediksi dari Bonek dan bukan keputusan resmi tim pelatih Persebaya Surabaya.

Bernardo Tavares tetap memiliki kewenangan menentukan sebelas pemain utama berdasarkan kesiapan fisik, kebutuhan taktik, dan kondisi terakhir skuad.

Bernardo Tavares Ingatkan Persebaya Surabaya soal Kekuatan Arema FC

Bernardo Tavares menyadari pertandingan melawan Arema FC tidak akan berjalan mudah meskipun Persebaya Surabaya memiliki catatan pertemuan yang positif.

Pelatih asal Portugal itu menilai motivasi lawan menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi sejak awal pertandingan.

Apalagi, Arema FC datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat Tavares meminta seluruh pemain Green Force menunjukkan motivasi serupa untuk mendapatkan hasil maksimal.

"Saya pikir ini pertandingan yang sangat penting bagi kami. Arema FC datang dengan motivasi tinggi setelah meraih kemenangan. Kami juga memiliki motivasi yang sama untuk mendapatkan hasil positif," ujar Tavares dalam konferensi pers, Sabtu (28/11/2026).

Menurut Tavares, rivalitas panjang kedua klub menjadikan Derbi Jawa Timur selalu menghadirkan tekanan dan tantangan tersendiri. Karena itu, setiap pemain dituntut menjaga konsentrasi tanpa terpengaruh hasil pertemuan sebelumnya.

Green Force memang memiliki catatan tidak terkalahkan saat menghadapi Arema FC sejak 2019 berdasarkan data yang disampaikan menjelang pertandingan.

Namun, Tavares tidak ingin rekor tersebut membuat anak asuhnya merasa lebih unggul sebelum pertandingan dimulai.

"Arema FC selalu menjadi lawan yang sulit. Setiap kali menghadapi mereka, kami selalu menemui tantangan. Saya kira pertandingan besok juga tidak akan berbeda," jelasnya.

Organisasi Pertahanan dan Akurasi Jadi Kunci Derbi Jawa Timur

Organisasi pertahanan menjadi salah satu perhatian utama Bernardo Tavares menjelang pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya.

Ia menilai kemampuan menjaga struktur permainan harus dipertahankan agar Green Force tidak mudah memberikan peluang kepada lawan.

Dalam prediksi versi Bonek, kehadiran Walber Mota, Risto Mitrevski, Yuran Fernandes, dan Jefferson Silva diharapkan memperkuat sektor belakang.

Sementara itu, Rachmat Irianto dapat menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan permainan dari lini tengah.

Tavares juga meminta para pemain meningkatkan akurasi ketika menguasai bola maupun menyelesaikan peluang di depan gawang.

Menurutnya, organisasi pertahanan yang baik harus diimbangi efektivitas serangan agar Persebaya Surabaya mampu mengamankan kemenangan.

"Kami termasuk salah satu tim dengan organisasi pertahanan terbaik di liga. Kami harus bisa mempertahankan hal-hal positif tersebut, sekaligus memperbaiki beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, termasuk akurasi permainan," tuturnya.

Pernyataan tersebut menjadi relevan dengan prediksi kehadiran Matheus Lagoa, Alex Martins, dan Malik Risaldi sebagai trio penyerang.

Ketiganya diharapkan mampu memberikan ancaman sekaligus memanfaatkan setiap kesempatan yang tercipta sepanjang pertandingan.

Di sisi lain, Francisco Rivera diprediksi menjadi pengatur serangan yang menghubungkan lini tengah dengan ketiga penyerang tersebut.

Kreativitas Rivera akan menjadi salah satu faktor penting apabila Green Force ingin menciptakan peluang lebih banyak.

Prediksi Starting XI Persebaya Surabaya Versi Bonek

Akun Instagram @onlinepersebaya memprediksi Persebaya Surabaya menggunakan komposisi 4-3-3 ketika menghadapi Arema FC di Gianyar.

Formasi tersebut menempatkan empat bek, tiga gelandang, dan tiga penyerang untuk menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan.

Tavares tetap menekankan pentingnya perjuangan seluruh pemain, siapa pun yang nantinya dipercaya tampil sejak menit pertama. Ia berharap komitmen dan kerja sama tim menjadi modal utama untuk mengatasi tekanan pertandingan.

"Mereka akan berusaha memberikan kemampuan terbaik. Bagi kami, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah berjuang untuk meraih kemenangan," tandasnya.

Dengan komposisi tersebut, prediksi versi Bonek menawarkan perpaduan kreativitas lini tengah dan ketajaman tiga pemain depan.