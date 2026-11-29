JawaPos.com — Arema FC berpeluang mengakhiri dominasi Persebaya Surabaya dalam Derbi Jawa Timur pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11/2026), pukul 15.30 WIB.

Dua kemenangan beruntun menjadi modal Singo Edan untuk menantang Green Force yang belum pernah kalah dalam pertemuan liga sejak 2019.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi berbeda menjelang persaingan sengit di kompetisi domestik.

Arema FC sedang menikmati peningkatan performa, sedangkan Persebaya Surabaya masih berusaha menemukan konsistensi setelah melewati periode sulit. Tim asuhan Andre Caldas datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan kemenangan 3-0 atas PSS Sleman dan 4-1 menghadapi Isenmulang FC.

Dua hasil tersebut memperlihatkan ketajaman lini serang Singo Edan yang berhasil menghasilkan tujuh gol dalam dua pertandingan.

Sebaliknya, Persebaya Surabaya baru saja mengakhiri periode empat pertandingan tanpa kemenangan melalui keberhasilan menghancurkan PSBS Biak Numfor dengan skor 5-0.

Kemenangan di ILeague Cup tersebut menjadi suntikan moral penting bagi skuad Bernardo Tavares sebelum menghadapi rival abadinya.

Mengapa Arema FC Lebih Diunggulkan?

Arema FC memiliki modal produktivitas serangan yang menjanjikan menjelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya.

Singo Edan berhasil mencetak 11 gol dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, meskipun masih memperlihatkan inkonsistensi hasil.

Dalam periode tersebut, Arema FC mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dengan total delapan gol bersarang ke gawang mereka.

Catatan ini menunjukkan lini depan semakin produktif, tetapi keseimbangan permainan masih membutuhkan perhatian.

Andre Caldas juga harus mengelola kebugaran pemain karena timnya menjalani jadwal pertandingan yang cukup padat.

Namun, pelatih asal Brasil tersebut menegaskan seluruh pemain sudah dipersiapkan untuk menghadapi tekanan Derbi Jawa Timur.

"Seluruh pemain akan siap untuk pertandingan tersebut. Baik mereka yang bermain meskipun dengan waktu pemulihan yang singkat semuanya akan siap. Kami tidak akan menjadikan faktor fisik atau kelelahan sebagai alasan tidak, kami sudah siap," ujar Andre Caldas.

Pernyataan tersebut memperlihatkan keseriusan Arema FC untuk memaksimalkan momentum positif sekaligus memutus catatan buruk menghadapi Persebaya Surabaya.

Terlebih, kemenangan dalam pertandingan penuh rivalitas ini memiliki makna khusus bagi pendukung Singo Edan.

Bisakah Persebaya Surabaya Mempertahankan Dominasi?

Persebaya Surabaya mempunyai keunggulan historis karena belum pernah dikalahkan Arema FC dalam pertandingan liga sejak 2019.

Bahkan, dari lima pertemuan terakhir yang tersedia, Green Force berhasil mengamankan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Kemenangan terbesar terjadi pada 28 April 2026 ketika Persebaya Surabaya mempermalukan Arema FC dengan skor 4-0.

Catatan tersebut memperlihatkan Green Force memiliki pengalaman positif ketika menghadapi tekanan rivalitas Derbi Jawa Timur.

Namun, performa terbaru Persebaya Surabaya belum sepenuhnya meyakinkan karena hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

Dalam periode tersebut, tim asuhan Bernardo Tavares mencatatkan dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Masalah pertahanan menjadi perhatian setelah Persebaya Surabaya melewati tujuh pertandingan berturut-turut tanpa mencatatkan nirbobol. Catatan tersebut akhirnya terhenti ketika Green Force mengalahkan PSBS Biak Numfor dengan skor telak 5-0.

Kemenangan itu sekaligus memperlihatkan potensi serangan Persebaya Surabaya ketika para pemain mampu memanfaatkan peluang secara efektif. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan keseimbangan antara menyerang dan bertahan ketika menghadapi Arema FC yang sedang produktif.

Bagaimana Kondisi Pemain Kedua Tim?

Arema FC dipastikan kehilangan Julian Guevara dan Alfeandra Dewangga akibat sanksi kartu merah menjelang Derbi Jawa Timur. Gustavo Henrique juga belum dapat dimainkan karena masih menjalani pemulihan cedera.

Absennya sejumlah pemain tersebut membuat Andre Caldas perlu menyesuaikan komposisi tim untuk menjaga keseimbangan permainan.

Meski demikian, keberadaan Arkhan Fikri, Betinho, dan Matheus Blade tetap memberikan pilihan menarik di sektor tengah.

Sementara itu, Persebaya Surabaya tidak memiliki pemain yang harus absen akibat hukuman disiplin.

Namun, kondisi Ernando Ari, Reza Arya, Yuran Fernandes, dan Ramadhan Sananta masih membutuhkan pemantauan menjelang pertandingan.

Situasi penjaga gawang menjadi perhatian karena Ernando Ari dan Reza Arya sebelumnya mengalami masalah kebugaran.

Bernardo Tavares harus memastikan pemain yang diturunkan benar-benar siap menghadapi intensitas tinggi sepanjang pertandingan.

Di sektor serangan, Francisco Rivera berpeluang menjadi pengatur permainan yang menghubungkan lini tengah dengan para penyerang.

Kreativitas Rivera bersama pergerakan Miguel Pereira dan Alex Martins bisa menjadi senjata untuk membongkar pertahanan Arema FC.

Perkiraan Susunan Pemain Arema FC vs Persebaya Surabaya

Arema FC (4-3-3): Sahrul Trisna; Achmad Maulana, Diego Landis, Wallison Maia, Leo Guntara; Betinho, Arkhan Fikri, Matheus Blade; Marcos Vinicius, Samuel Otusanya, Gabriel Silva.

Pelatih: Andre Caldas.

Persebaya Surabaya (4-3-3): Reza Arya; Arief Catur, Walber Mota, Yuran Fernandes, Jefferson Silva; Gledson Paixiao, Toni Firmansyah, Francisco Rivera; Saddil Ramdani, Alex Martins, Miguel Pereira.

Pelatih: Bernardo Tavares.

Head to Head Arema FC vs Persebaya Surabaya

04/08/2026 | Persebaya Surabaya vs Arema FC | 1-0

28/04/2026 | Arema FC vs Persebaya Surabaya | 0-4

22/11/2025 | Persebaya Surabaya vs Arema FC | 1-1

28/04/2025 | Arema FC vs Persebaya Surabaya | 1-1

07/12/2024 | Persebaya Surabaya vs Arema FC | 3-2

Lima Pertandingan Terakhir Arema FC

25/11/2026 | Arema FC vs Isenmulang FC | 4-1

20/11/2026 | PSS Sleman vs Arema FC | 0-3

06/11/2026 | Madura United vs Arema FC | 3-0

03/11/2026 | RANS Nusantara vs Arema FC | 0-4

31/10/2026 | Arema FC vs Bali United | 1-3

Lima Pertandingan Terakhir Persebaya Surabaya

24/11/2026 | Persebaya Surabaya vs PSBS Biak Numfor | 5-0

21/11/2026 | Persebaya Surabaya vs Java United | 1-1

07/11/2026 | Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya | 1-0

03/11/2026 | Kendal Tornado vs Persebaya Surabaya | 3-2

30/10/2026 | Persebaya Surabaya vs Persijap Jepara | 1-1

Prediksi Skor Arema FC vs Persebaya Surabaya

Arema FC mempunyai peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan apabila mampu mempertahankan ketajaman serangan seperti dalam dua pertandingan terakhir.

Namun, Persebaya Surabaya tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit berkat kualitas individu pemain dan keunggulan rekor pertemuan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka dengan kedua tim berusaha mencetak gol sejak awal untuk mengendalikan permainan.

Melihat produktivitas Singo Edan dan persoalan pertahanan Green Force, tuan rumah sedikit lebih diunggulkan untuk mengakhiri dominasi rivalnya.