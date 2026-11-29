JawaPos.com — Pelatih Arema FC, Andre Caldas, memastikan timnya siap menghadapi Persebaya Surabaya meski harus menjalani jadwal pertandingan padat dalam dua kompetisi berbeda.

Singo Edan telah menyiapkan strategi rotasi dan pemulihan pemain menjelang Derbi Jawa Timur pada pekan ke-11 Super League 2026/27 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11/2026) sore.

Pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya menjadi ujian berikutnya bagi Arema FC setelah melewati rangkaian laga dengan waktu pemulihan terbatas.

Namun, Andre Caldas menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi anak asuhnya untuk gagal menampilkan permainan terbaik.

Pelatih asal Brasil itu mengungkapkan persiapan menghadapi jadwal padat sebenarnya sudah dirancang jauh sebelum timnya bertandang ke Sleman.

Perencanaan tersebut mencakup pembagian menit bermain, pengaturan intensitas latihan, hingga pemulihan kondisi fisik setiap pemain.

Andre Caldas Sudah Antisipasi Jadwal Padat Arema FC

Andre Caldas menjelaskan Arema FC telah menyusun program khusus untuk menghadapi tiga pertandingan berdekatan melawan PSS Sleman, Isenmulang FC, dan Persebaya Surabaya.

Langkah tersebut dilakukan agar seluruh pemain tetap berada dalam kondisi kompetitif meskipun harus menjalani perjalanan dan pertandingan secara beruntun.

"Seperti yang telah saya sampaikan dalam wawancara lain saya sempat membahas ini kemarin atau dua hari lalu kami sudah merencanakan rangkaian pertandingan ini sejak sebelum laga di Sleman, karena kami tahu jadwalnya akan sangat padat," ujar pelatih asal Brasil itu.

Menurut Andre Caldas, keputusan menyusun program lebih awal sangat penting karena Arema FC tidak hanya berkompetisi di Super League 2026/2027.

Tim berjuluk Singo Edan juga harus menyesuaikan kebutuhan pemain dengan regulasi kompetisi lainnya.

"Kami memutuskan untuk menjalani rangkaian pertandingan di Sleman, Isenmulang, dan melawan Persebaya, mengingat adanya tuntutan yang berbeda untuk dua turnamen yang kami ikuti dua kompetisi yang berbeda dengan regulasi yang juga berbeda," imbuhnya.

Situasi tersebut membuat tim pelatih tidak bisa menerapkan pendekatan yang sama untuk setiap pertandingan.

Mereka harus memperhitungkan kondisi kebugaran sekaligus menentukan komposisi pemain sesuai kebutuhan masing-masing kompetisi.

Bagi Andre Caldas, pengelolaan jadwal menjadi bagian penting dari persiapan menghadapi Persebaya Surabaya yang memiliki rivalitas panjang dengan Arema FC.

Karena itu, setiap keputusan terkait rotasi pemain harus dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu keseimbangan tim.

Perbedaan Kuota Pemain Asing Jadi Tantangan Tersendiri

Salah satu persoalan yang harus dihadapi Andre Caldas adalah perbedaan regulasi penggunaan pemain asing dalam dua kompetisi.

Kondisi tersebut memaksanya menyiapkan strategi khusus agar pembagian kesempatan bermain tetap berjalan efektif.

"Di liga, kami bisa menurunkan tujuh pemain asing ditambah dua lagi di bangku cadangan, jadi total sembilan. Sementara di kompetisi lainnya, hanya boleh tiga pemain, dan itu pun pemain yang berbeda," tutur Andre Caldas.

Perbedaan kuota tersebut membuat Arema FC harus lebih cermat dalam menentukan pemain yang diturunkan pada setiap pertandingan.

Selain mempertimbangkan kualitas individu, tim pelatih juga memperhatikan kebutuhan pemulihan dan kesiapan fisik pemain.

Andre Caldas menyadari pengaturan tersebut tidak mungkin berjalan optimal tanpa koordinasi seluruh anggota staf kepelatihan.

Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada pelatih fisik dan para asistennya yang membantu menyusun program selama periode pertandingan padat.

"Jika hal ini tidak dikelola dengan sangat baik dan itulah sebabnya saya ingin memberikan apresiasi kepada staf, pelatih fisik, serta para asisten saya maka segalanya tidak akan berjalan lancar. Kami berhasil membagi porsi ini dengan sangat baik sehingga tim bisa dipersiapkan secara optimal," sambungnya.

Keberhasilan membagi beban pertandingan menjadi modal penting bagi Arema FC menjelang pertemuan dengan Persebaya Surabaya. Terlebih, pertandingan bertajuk Derbi Jawa Timur selalu menghadirkan tuntutan besar terhadap kesiapan fisik maupun mental para pemain.

Pemulihan Pemain Arema FC Berjalan Sesuai Rencana

Andre Caldas memastikan program pemulihan pemain Arema FC berjalan sesuai rencana menjelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya.

Para pemain yang sebelumnya membutuhkan waktu istirahat kini telah kembali mengikuti aktivitas latihan bersama tim.

"Para pemain yang membutuhkan pemulihan setelah pertandingan sebelumnya telah pulih, namun mereka tetap bisa berkontribusi dalam sesi latihan. Sementara pemain lainnya, yang dalam kondisi bugar, menjalani latihan penuh dan melakukan semua yang kami harapkan," kata pelatih berusia 39 tahun itu.

Penjelasan tersebut menunjukkan Arema FC menerapkan pendekatan latihan berbeda berdasarkan kondisi masing-masing pemain.

Mereka yang membutuhkan pemulihan tidak dipaksakan menjalani seluruh program, sedangkan pemain bugar tetap mendapatkan porsi latihan penuh.

Pengaturan seperti ini menjadi penting karena pertandingan melawan Persebaya Surabaya membutuhkan intensitas permainan tinggi sepanjang laga.

Tim pelatih tentu ingin memastikan para pemain mampu menjalankan instruksi tanpa terganggu kelelahan akibat jadwal sebelumnya.

Andre Caldas juga terlihat puas dengan respons pemain selama menjalani rangkaian persiapan tersebut.

Menurutnya, seluruh program yang telah dirancang mampu membantu tim menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.

Tak Mau Jadikan Jadwal Padat sebagai Alasan

Andre Caldas menegaskan Arema FC tidak akan menggunakan jadwal padat sebagai pembenaran apabila gagal tampil maksimal melawan Persebaya Surabaya.

Pelatih berusia 39 tahun itu merasa seluruh persoalan terkait kebugaran dan pembagian pemain sudah ditangani dengan baik.

"Kami sudah mengatasinya dengan baik dan kami siap untuk pertandingan ini," pungkasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan keyakinan Andre Caldas terhadap kesiapan timnya menjelang Derbi Jawa Timur.

Meski harus menghadapi tuntutan dua kompetisi dengan regulasi berbeda, Singo Edan tetap berusaha menjaga standar persiapan pertandingan.

Kini perhatian Arema FC sepenuhnya tertuju pada duel menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027 itu menjadi kesempatan bagi Andre Caldas untuk membuktikan efektivitas strategi rotasi dan pemulihan yang telah disiapkannya.

Bagi Arema FC, keberhasilan mengelola jadwal padat baru akan benar-benar teruji ketika para pemain memasuki lapangan menghadapi Green Force.