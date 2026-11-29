JawaPos.com — Pelatih Arema FC, Andre Caldas, meminta para pemainnya membangun motivasi sendiri saat menghadapi Persebaya Surabaya dalam Derbi Jatim pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11/2026).

Pertandingan yang berlangsung tanpa penonton tersebut menjadi tantangan mental tersendiri bagi kedua tim karena tidak ada dukungan langsung suporter dari tribun.

Andre Caldas menyadari absennya Aremania akan menghadirkan atmosfer berbeda dalam pertandingan yang sarat rivalitas tersebut.

Pelatih asal Brasil itu menilai duel Arema FC melawan Persebaya Surabaya bukan sekadar pertandingan untuk memperebutkan tiga poin, melainkan juga pertaruhan harga diri kedua klub.

Situasi ini membuat Andre Caldas memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan psikologis para pemain menjelang pertandingan.

Dia tidak ingin ketiadaan suporter membuat anak asuhnya kehilangan semangat ketika menghadapi tekanan dalam Derbi Jatim.

Andre Caldas Akui Derbi Jatim Tanpa Penonton Kehilangan Atmosfer Rivalitas

Andre Caldas secara terbuka mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap pertandingan sepak bola yang berlangsung tanpa kehadiran suporter.

Terlebih, pertandingan Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya memiliki nilai emosional tinggi bagi Aremania maupun Bonek.

"Saya tidak suka bermain tanpa kehadiran suporter, terutama dalam laga Arema melawan Persebaya. Saya bukan berasal dari Malang, namun saya sudah memahami rivalitas ini," kata pelatih asal Brasil itu.

Meski bukan berasal dari Malang, Andre Caldas mengaku sudah memahami besarnya rivalitas antara kedua klub Jawa Timur tersebut.

Pengalaman menangani Arema FC membuatnya menyadari pentingnya pertandingan ini bagi seluruh elemen klub, terutama para pendukung setia.

"Pertandingan antara kedua tim ini adalah laga yang sangat besar. Ini merupakan salah satu derby terbesar di Indonesia, dan kita harus menjalaninya tanpa suporter," imbuhnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana Andre Caldas memandang Derbi Jatim sebagai pertandingan dengan karakter berbeda dibandingkan laga lainnya.

Menurutnya, kehadiran suporter merupakan bagian penting yang biasanya membuat atmosfer pertandingan semakin hidup dan penuh tekanan.

Namun, kondisi pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta kali ini memaksa kedua kesebelasan menghadapi situasi berbeda.

Tidak ada gemuruh dukungan dari tribun yang biasanya menjadi sumber energi tambahan bagi pemain ketika pertandingan berlangsung sengit.

Tanpa Aremania di Tribun, Pemain Arema FC Harus Beradaptasi

Absennya penonton membuat Andre Caldas menuntut pemain Arema FC mampu beradaptasi dengan suasana pertandingan yang lebih sunyi.

Dia memahami perubahan atmosfer tersebut dapat memengaruhi pengalaman pemain ketika menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi.

"Bukan alasan, tetapi bagi para pemain dari kedua belah pihak, situasinya terasa berbeda. Karena tidak ada suporter, semua suara terdengar jelas dan atmosfernya pun menjadi lain," ujar Andre Caldas.

Menurut pelatih berusia 39 tahun tersebut, pertandingan tanpa penonton menciptakan pengalaman berbeda bagi pemain kedua kesebelasan.

Suara komunikasi antarpemain hingga instruksi dari pinggir lapangan akan terdengar lebih jelas dibandingkan ketika stadion dipenuhi ribuan pendukung.

Kendati demikian, Andre Caldas tidak ingin situasi tersebut dijadikan alasan apabila timnya mengalami kesulitan selama pertandingan.

Dia justru menekankan pentingnya kesiapan mental agar pemain tetap mampu menunjukkan intensitas permainan sesuai tuntutan pertandingan.

Persiapan Arema FC pun tidak hanya berfokus pada penerapan strategi dan peningkatan kondisi fisik menjelang menghadapi Persebaya Surabaya.

Aspek psikologis menjadi perhatian tersendiri karena para pemain harus menemukan dorongan semangat tanpa bantuan langsung dari Aremania.

Andre Caldas Ingatkan Pemain Arema FC: Motivasi Harus Datang dari Diri Sendiri

Andre Caldas menegaskan pemain Arema FC wajib membangun motivasi secara mandiri sebelum memasuki lapangan menghadapi Persebaya Surabaya.

Kesadaran terhadap besarnya arti Derbi Jatim diharapkan menjadi sumber semangat utama meskipun tidak ada Aremania yang menyaksikan langsung dari tribun.

"Para pemain harus memahami sejak sebelum laga dimulai bahwa tidak akan ada suporter yang hadir tidak ada pihak yang akan mendorong semangat kami dari tribun. Oleh karena itu, kami harus mampu memotivasi diri sendiri, menyadari betapa besarnya laga ini, dan mengerahkan segalanya," sambungnya.

Pesan tersebut menjadi bagian penting dari pendekatan Andre Caldas dalam mempersiapkan anak asuhnya menghadapi pertandingan pekan ke-11.

Dia ingin seluruh pemain memahami tanggung jawab mereka sejak sebelum pertandingan dimulai, bukan baru mencari motivasi ketika menghadapi kesulitan.

Tanpa dukungan langsung Aremania, tanggung jawab menjaga semangat pertandingan sepenuhnya berada di tangan pemain dan jajaran pelatih.

Kondisi ini sekaligus menjadi ujian terhadap karakter tim dalam menghadapi pertandingan yang memiliki tekanan emosional tinggi.

Andre Caldas juga menginginkan para pemain tetap menunjukkan komitmen maksimal sepanjang pertandingan berlangsung.

Baginya, bermain tanpa penonton tidak boleh mengurangi keseriusan Arema FC dalam menghadapi rival mereka dari Surabaya.

Aremania Mendambakan Kemenangan, Andre Caldas Tegaskan Tanggung Jawab Tim

Andre Caldas memahami besarnya harapan Aremania untuk melihat Arema FC meraih kemenangan atas Persebaya Surabaya dalam Derbi Jatim.

Meski tidak dapat hadir langsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, keinginan suporter tetap menjadi tanggung jawab yang harus dijawab seluruh anggota tim.

"Suporter kami sangat menginginkan kemenangan ini mereka begitu mendambakannya. Sebagai sebuah tim, baik pemain maupun seluruh anggota tim, kami sadar akan tanggung jawab ini dan bertekad untuk memberikan yang terbaik," kata pelatih berusia 39 tahun itu.

Pernyataan tersebut menegaskan kemenangan dalam Derbi Jatim mempunyai makna besar bagi Arema FC dan pendukungnya.

Andre Caldas ingin para pemain memahami harapan Aremania sebagai dorongan positif untuk memberikan penampilan terbaik sepanjang pertandingan.

Pertandingan melawan Persebaya Surabaya juga menjadi kesempatan bagi Arema FC memperlihatkan kesiapan mental dalam menghadapi rivalitas besar.

Dengan atmosfer stadion yang berbeda, konsentrasi dan motivasi pemain menjadi aspek penting yang mendapat perhatian khusus dari tim pelatih.

Andre Caldas memastikan seluruh elemen Arema FC memahami arti penting pertandingan tersebut meskipun tidak mendapatkan dukungan langsung dari tribun.

Dia menegaskan komitmen timnya tidak akan berubah hanya karena Derbi Jatim harus berlangsung tanpa kehadiran penonton.

"Terlepas dari ada atau tidaknya suporter, kami sangat paham betapa pentingnya pertandingan ini, dan kami akan mengerahkan segalanya," pungkasnya.

Kini, Arema FC menghadapi tantangan untuk membuktikan kesiapan tersebut ketika berhadapan dengan Persebaya Surabaya pada Minggu (29/11/2026).