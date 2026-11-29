JawaPos.com – Kendal Tornado FC berpeluang melanjutkan tren positif saat menjamu Persiba Balikpapan pada pekan ke-11 Pegadaian Championship 2026/2027. Laskar Badai Pantura membutuhkan kemenangan untuk merebut kembali posisi puncak klasemen Grup Timur yang sementara lepas dari genggaman.

Kendal Tornado FC akan menghadapi Persiba Balikpapan di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (29/11/2026) pukul 19.00 WIB. Bermain di kandang, tim besutan Stefan Keeltjes tersebut lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin.

Target kemenangan semakin penting setelah dua pesaing terdekat mereka, Persela Lamongan dan PS Barito Putera, berhasil meraih hasil positif pada pertandingan Sabtu (28/11). Situasi tersebut membuat persaingan di papan atas semakin ketat.

Hingga pekan ke-10, Kendal Tornado FC menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan. Laskar Badai Pantura mengoleksi enam kemenangan dan empat hasil imbang. Mereka juga memiliki catatan pertahanan yang solid dengan hanya kebobolan lima gol.

Sebaliknya, Persiba Balikpapan masih kesulitan menemukan konsistensi. Beruang Madu baru mengumpulkan dua kemenangan dari sepuluh pertandingan. Mereka juga sudah kebobolan 20 gol dan masih berada di papan bawah klasemen.

Meski demikian, Persiba tidak bisa dianggap remeh. Tim besutan Eka Raka Galih tersebut sempat menunjukkan perkembangan dengan meraih dua kemenangan beruntun atas PSBS Biak dan Persis Solo sebelum kembali kehilangan poin saat menghadapi Barito Putera.

Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, menyadari pentingnya pertandingan melawan Persiba. Ia menegaskan anak asuhnya harus memaksimalkan kesempatan bermain di kandang sendiri untuk mendapatkan poin penuh.

"Besok laga kandang kami dan tidak ada kata lain selain wajib dimenangkan. Apalagi kita tahu Persela dan Barito Putera meraih kemenangan sore ini," kata Stefan dalam konferensi pers prapertandingan, Sabtu (28/11).

Stefan mengaku tetap memantau perkembangan tim meskipun tidak bisa mendampingi langsung sesi latihan selama sepekan terakhir. Ia mendapatkan laporan kondisi dan perkembangan para pemain melalui rekaman video yang dikirimkan tim analis.

"Saya bisa monitor pemain-pemain bagaimana mereka berlatih, mempersiapkan diri sebelum lawan Persiba lewat video yang dikirimkan oleh tim analis," ujarnya.

Dari pantauan tersebut, Stefan melihat perkembangan positif dalam persiapan Laskar Badai Pantura. Hal itu menjadi modal penting sebelum menghadapi Persiba yang juga berambisi mendapatkan hasil maksimal.

Keyakinan serupa disampaikan pemain Kendal Tornado FC, Yudha Alkanza. Ia memastikan persiapan tim berjalan lancar dan seluruh pemain memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan tren positif.

"Alhamdulillah persiapan melawan Persiba Balikpapan berjalan lancar dan kami siap bekerja keras di lapangan," tegas Yudha.

Di kubu lawan, pelatih Persiba, Eka Raka Galih, mengakui kualitas Kendal Tornado FC. Ia menyebut tuan rumah memiliki komposisi pemain yang merata dan sejauh ini mampu mempertahankan rekor tidak terkalahkan.

"Kami tahu Kendal Tornado saat ini berada di puncak klasemen dan menjadi tim yang belum terkalahkan. Saya bersama staf pelatih sudah melihat beberapa pertandingan mereka melalui rekaman video, termasuk pertandingan terakhir saat menang atas PSBS Biak," kata Eka.

Meski demikian, Eka mengaku sudah mengidentifikasi sejumlah kelemahan lawan yang berpeluang dimanfaatkan Persiba. Tim pelatih juga menyiapkan beberapa skema permainan untuk menghadapi tekanan tuan rumah.

"Saya melihat ada perkembangan positif dari pemain. Kami ingin mengulang hasil baik itu saat menghadapi Kendal Tornado dan saya pastikan tim akan berusaha tampil jauh lebih baik dari pertandingan sebelumnya," tambahnya.

Optimisme juga disampaikan pemain Persiba, Takumu Nishihara. Ia memastikan seluruh pemain siap memberikan perlawanan maksimal meski harus menghadapi salah satu tim paling konsisten di kompetisi musim ini.

"Kami sudah siap untuk pertandingan besok. Kami akan bermain 100 persen dan memberikan kemampuan maksimal," kata Takumu.

Dari catatan pertemuan, Kendal Tornado FC memiliki keunggulan yang cukup mencolok. Dalam empat pertemuan terakhir, Laskar Badai Pantura selalu berhasil mengalahkan Persiba. Bahkan, pada pertemuan pertama musim ini, Kendal menang 3-0 di kandang Persiba pada 16 Oktober 2026.

Kendali permainan dan solidnya pertahanan menjadi modal penting bagi Kendal Tornado untuk kembali meraih hasil positif. Sementara itu, Persiba harus bekerja keras memperbaiki organisasi pertahanan jika tidak ingin kembali kesulitan menghadapi tuan rumah.

Melihat konsistensi sepanjang musim, keunggulan kandang, dan rekor pertemuan, Kendal Tornado FC lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan. Persiba berpeluang memberikan perlawanan, tetapi Laskar Badai Pantura memiliki modal lebih kuat untuk mengamankan tiga poin.