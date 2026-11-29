JawaPos.com – Borneo FC Samarinda berusaha mengakhiri tren negatif saat menjamu Persik Kediri pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Pertandingan di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (29/11/2026) pukul 19.00 WIB itu menjadi kesempatan bagi Pesut Etam untuk kembali meraih tiga poin.

Borneo FC sedang berada dalam periode kurang baik setelah melewati empat pertandingan domestik tanpa kemenangan. Kekalahan 2-3 dari Persita Tangerang pada laga sebelumnya semakin menambah tekanan bagi tim berjuluk Pesut Etam tersebut.

Karena itu, kemenangan atas Persik menjadi target penting bagi Borneo FC. Selain untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara, hasil positif juga dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain.

Caretaker Borneo FC, Dimas Agung Prasetyawan, memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana. Ia menyebut kondisi pemain cukup baik dan seluruh elemen tim sudah siap menghadapi pertandingan kandang tersebut.

"Secara keseluruhan kami sudah siap. Alhamdulillah, persiapan berjalan dengan baik untuk menghadapi pertandingan besok," kata Dimas.

Kekalahan dari Persita tidak membuat suasana ruang ganti Borneo FC terganggu. Dimas menilai kondisi internal tim masih kondusif. Dukungan dari berbagai pihak di dalam klub juga membuat para pemain tetap fokus menjalani persiapan.

Meski begitu, hasil pertandingan sebelumnya tetap menjadi bahan evaluasi. Borneo FC perlu memperbaiki sejumlah kekurangan agar tidak kembali kehilangan poin, terutama ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Dari segi kebugaran, Borneo FC mendapat kabar cukup baik. Tidak ada pemain yang mengalami cedera serius setelah pertandingan melawan Persita Tangerang. Namun, Rivaldo Eneiro Pakpahan masih menjalani proses pemulihan sehingga belum sepenuhnya tersedia.

Dimas juga menjelaskan situasi pelatih kepala Joaquin Gomez. Pelatih asal Spanyol tersebut masih mendampingi tim, meskipun tidak berada langsung di pinggir lapangan.

Borneo FC juga membutuhkan dukungan suporter untuk mengatasi tekanan setelah serangkaian hasil kurang memuaskan. Pemain Pesut Etam, Ikhsan Nul Zikrak, menyebut seluruh pemain memiliki motivasi tinggi untuk mengamankan tiga poin.

"Kami semua pemain tentu sangat siap untuk pertandingan besok. Ini pertandingan penting untuk memperbaiki posisi dan menjaga momentum tim di klasemen. Kami akan berusaha menampilkan performa terbaik dan memberikan hasil maksimal," kata Ikhsan.

Ikhsan berharap pendukung Pesut Etam datang langsung ke Stadion Segiri untuk memberikan energi tambahan bagi tim.

"Kami sangat berharap para pendukung bisa hadir langsung memenuhi stadion. Dukungan mereka menjadi salah satu hal yang paling kami butuhkan saat ini," ujarnya.

Di sisi lain, Persik Kediri datang dengan modal kepercayaan diri setelah memastikan tempat di babak 12 Besar I.League Cup 2026/2027. Macan Putih sukses mengalahkan Deltras FC dengan skor 3-0 dalam pertandingan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Rabu (25/11).

Kemenangan tersebut menjadi suntikan motivasi bagi skuad asuhan Marcos Reina. Meski memiliki waktu persiapan yang relatif singkat karena agenda I.League Cup, pelatih asal Spanyol itu memastikan timnya siap menghadapi Borneo FC.

"Besok pasti akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami menghadapi tim yang memiliki pemain bagus. Belakangan ini mereka juga melakukan beberapa perubahan. Kami harus sangat berhati-hati. Tapi kami datang ke sini dalam kondisi bagus dan siap meraih poin," kata Marcos Reina.

Marcos juga menegaskan Persik tidak ingin terlalu terpaku pada catatan pertemuan maupun kondisi Borneo FC pada musim sebelumnya. Menurutnya, kedua tim telah mengalami perubahan sehingga pertandingan harus dilihat berdasarkan kekuatan masing-masing saat ini.

"Musim ini berbeda dengan musim lalu. Kita tak bisa melihat masa lalu. Borneo FC banyak berubah, kita juga demikian. Kita harus fokus pada liga saat ini, tim saat ini. Jadi kami akan melakukan yang terbaik untuk meraih tiga poin," tuturnya.

Optimisme Persik turut disampaikan pemainnya, Zanadin Fariz. Ia menyebut suasana ruang ganti sedang kondusif setelah kemenangan atas Deltras. Persiapan taktik juga telah diberikan oleh tim pelatih untuk menghadapi kekuatan tuan rumah.

"Setelah hasil impresif di I.League Cup kemarin, suasana tim sangat kondusif. Pelatih sudah beri kami taktik untuk pertandingan besok. Kami sangat siap menghadapi Borneo FC," katanya.

Persik juga mendapat tambahan kekuatan di sektor pertahanan. Bek asal Korea Selatan, Park Jun-heong, kembali tersedia setelah menjalani hukuman kartu merah. Ia berpeluang kembali berduet dengan Marcelo Djalo untuk mengawal lini belakang Macan Putih.

"Optimisme kami makin bertambah dengan kembalinya Park Jun-heong. Kita lihat besok bagaimana kami menjalankan taktik dan mengantisipasi permainan Borneo FC," ujar Zanadin.

Dari klasemen sementara, Borneo FC berada di peringkat ke-12, sedangkan Persik menempati posisi ke-13. Kedua tim sama-sama mengoleksi 11 poin. Situasi tersebut membuat pertandingan di Stadion Segiri memiliki arti penting bagi keduanya untuk memperbaiki posisi.

Borneo FC memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri dan catatan pertemuan yang lebih baik. Dalam delapan pertemuan yang tercatat di I.League, Pesut Etam meraih enam kemenangan, sedangkan Persik hanya menang sekali dan satu laga lainnya berakhir imbang.

Namun, Persik tidak bisa dianggap remeh. Kemenangan atas Deltras dan kembalinya Park Jun-heong bisa menjadi modal penting bagi tim tamu untuk memberikan perlawanan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Borneo FC memiliki kebutuhan besar untuk bangkit di hadapan pendukung sendiri, sementara Persik datang dengan kepercayaan diri yang meningkat setelah hasil positif di kompetisi piala.

Prediksi skor Borneo FC vs Persik Kediri: 2-1.