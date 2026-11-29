JawaPos.com – Arema FC akan menghadapi Persebaya Surabaya dalam Derby Jawa Timur pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11/2026) pukul 15.30 WIB itu diperkirakan berjalan ketat. Kedua tim datang dengan modal berbeda. Arema FC mulai menemukan permainan terbaiknya bersama pelatih Andre Caldas. Sementara itu, Persebaya masih berusaha menjaga konsistensi hasil meski memiliki rekor pertemuan lebih baik atas Singo Edan.

Secara rekor pertemuan dalam lima pertandingan terakhir di Super League, Persebaya Surabaya memang lebih unggul. Mengacu pada catatan resmi I.League, Bajul Ijo meraih tiga kemenangan dan dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Pada pertemuan terakhir, Persebaya bahkan berhasil mengalahkan Arema dengan skor telak 4-0 pada April 2026. Catatan tersebut menjadi modal psikologis bagi tim tamu menjelang pertandingan kali ini.

Namun, performa kedua tim sangat berbeda menjelang Derby Jatim. Arema FC mulai menunjukkan perkembangan positif bersama Andre Caldas. Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Singo Edan mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan.

Arema juga baru saja meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Isenmulang Kalteng FC. Sebelumnya, mereka berhasil membungkam PSS Sleman dengan skor 3-0. Dua hasil tersebut memperlihatkan peningkatan produktivitas lini serang Arema menjelang duel penting melawan Persebaya.

Berbanding terbalik dengan Arema, Persebaya masih belum menemukan konsistensi hasil. Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Green Force mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Meski demikian, Persebaya memiliki modal positif setelah membantai PSBS Biak dengan skor 5-0. Kemenangan tersebut bisa menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Bernardo Tavares sebelum menghadapi rivalnya.

Dari sisi klasemen, Persebaya sementara menempati peringkat kesembilan dengan 14 poin. Arema berada di posisi ke-11 dengan koleksi 12 poin. Kemenangan akan menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga gengsi dalam persaingan Derby Jatim.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung terbuka. Arema memiliki keuntungan dari momentum dua kemenangan beruntun, sedangkan Persebaya bisa mengandalkan pengalaman dan catatan positif dalam pertemuan sebelumnya.

Meski begitu, Persebaya tidak datang hanya untuk mempertahankan rekor. Winger Green Force Malik Risaldi memastikan timnya telah melakukan persiapan maksimal untuk memburu tiga poin.

"Pertandingan seperti ini tentu memiliki motivasi tersendiri bagi kami. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Persebaya dan Bonek-Bonita. Karena itu, kami harus tetap fokus, bekerja keras, serta saling mendukung agar bisa mendapatkan hasil yang diharapkan," kata Malik Risaldi dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (28/11/2026).

Malik juga berharap persiapan yang telah dijalani bisa membantu tim tampil maksimal sepanjang pertandingan.

"Persiapan tim sejauh ini berjalan cukup baik. Semoga kami bisa menjaga kondisi ini hingga pertandingan nanti dan meraih tiga poin," pungkas Malik.

Melihat performa terkini, Arema memiliki peluang untuk memberikan perlawanan lebih kuat dibandingkan pertemuan sebelumnya. Namun, rekor pertemuan Persebaya dan kualitas serangan kedua tim membuat hasil imbang tetap terbuka.