JawaPos.com - PSGC Ciamis membidik kemenangan saat bertandang ke markas PSIS Semarang pada pekan ke-11 Pegadaian Championship 2026/2027. Pelatih Heri Kiswanto menegaskan Laskar Singacala datang ke Stadion Jatidiri dengan target membawa pulang tiga poin.

PSGC akan menghadapi PSIS di Stadion Jatidiri, Minggu (29/11). Pertandingan ini berlangsung dalam situasi berbeda bagi tuan rumah karena untuk pertama kalinya Mahesa Jenar tidak didampingi pelatih kepala Widodo Cahyono Putro.

Hingga kini, manajemen PSIS belum memberikan pengumuman resmi mengenai status Widodo. Belum diketahui apakah pelatih yang akrab disapa WCP tersebut sedang diistirahatkan atau telah mengakhiri kerja sama dengan klub.

Untuk sementara, posisi pelatih dipercayakan kepada caretaker Anang Dwita. Situasi tersebut menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan PSGC menjelang pertandingan.

Pelatih PSGC Heri Kiswanto memastikan anak asuhnya berada dalam kondisi siap menghadapi laga tersebut. Seluruh pemain telah menjalani latihan terakhir untuk menjaga kebugaran sebelum bertanding melawan Mahesa Jenar.

Pelatih yang akrab disapa Herkis itu menilai pertandingan melawan PSIS menjadi kesempatan penting bagi timnya untuk kembali meraih hasil positif. Tambahan poin sangat dibutuhkan PSGC yang masih berada di posisi juru kunci klasemen sementara Wilayah Barat.

"Seluruh pemain juga sudah siap. Tadi pagi kami latihan terakhir untuk mengontrol kebugaran para pemain. Untuk pertandingan besok, tekad kami bersama seluruh tim tentu ingin kembali meraih poin. Bahkan menargetkan tiga poin guna bersaing di papan klasemen," ujar Heri Kiswanto.

Suntikan Motivasi untuk Bangkit Selain kondisi fisik, kepercayaan diri pemain menjadi perhatian khusus tim pelatih. PSGC sebelumnya melewati sejumlah pertandingan dengan hasil yang belum sesuai harapan.

Untuk mengembalikan motivasi skuad, manajemen dan tim pelatih berupaya memberikan pendampingan melalui psikolog. Pendekatan tersebut diharapkan membantu pemain tampil lebih tenang dan menikmati pertandingan.

Herkis berharap kondisi mental yang lebih baik bisa membuat anak asuhnya tampil lepas dan kompetitif di kandang PSIS.

"Kemarin kami mendapat suntikan moral dari psikolog untuk membangkitkan kembali semangat pemain menghadapi pertandingan ke depan. Harapannya mereka bisa bermain lebih enjoy, lepas, dan tampil kompetitif," jelasnya.

Herkis juga tidak terlalu mengkhawatirkan tekanan dari suporter tuan rumah. Menurut dia, para pemain PSGC sudah terbiasa menghadapi pertandingan dengan atmosfer penonton yang ramai.

Keberadaan suporter, baik di dalam maupun di luar lapangan, tidak akan mengubah target yang telah ditetapkan tim. PSGC tetap datang ke Semarang dengan misi meraih kemenangan.

"Anak-anak sudah terbiasa bermain di hadapan suporter. Bagi kami ada atau tak ada suporter, tekad kami tetap sama. Yaitu fokus bermain untuk memenangkan pertandingan," tuturnya.

Pada pertemuan putaran pertama di Stadion Galuh Ciamis, PSGC dan PSIS bermain imbang tanpa gol. Kali ini, Laskar Singacala berharap bisa mendapatkan hasil lebih baik saat bertandang ke Jatidiri.