JawaPos.com - Persita Tangerang harus menghadapi Persib Bandung dengan waktu persiapan yang sangat terbatas. Meski baru saja melakoni pertandingan tandang ke Samarinda, pelatih Carlos Pena menegaskan timnya tetap memiliki motivasi besar untuk menghadapi sang juara bertahan.

Persita dijadwalkan menjamu Persib pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Banten International Stadium, Serang, Minggu (29/11) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan tersebut hanya berjarak tiga hari dari laga tandang Persita melawan Borneo FC di Stadion Segiri, Kamis (26/11). Bahkan, skuad Pendekar Cisadane baru tiba kembali dari Samarinda pada Jumat (27/11).

Situasi itu membuat Carlos Pena tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan tim. Fokus latihan pun lebih banyak diarahkan pada pemulihan kondisi fisik dan analisis permainan Persib melalui rekaman video.

"Persiapan untuk pertandingan besok memang singkat. Pada dasarnya, kami fokus dan menganalisis video lawan dan memulihkan kondisi fisik para pemain, karena kami baru tiba kemarin dari Samarinda," ujar Pena dalam konferensi pers jelang pertandingan, Sabtu (28/11) dilansir iLeague.

Pelatih asal Spanyol itu juga menyoroti perubahan jadwal pertandingan. Duel yang semula direncanakan berlangsung pukul 19.00 WIB akhirnya dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB.

Perubahan tersebut turut memengaruhi persiapan Persita. Namun, Pena tidak ingin persoalan kelelahan dijadikan alasan bagi anak asuhnya untuk tampil di bawah performa terbaik.

Sebaliknya, menghadapi Persib yang berstatus juara bertahan justru menjadi motivasi tambahan bagi para pemainnya.

"Motivasi dan antusiasme untuk memainkan laga seperti ini jauh lebih besar daripada rasa lelah," tegasnya.

Modal Kemenangan Dramatis atas Borneo FC Persita sebenarnya datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Borneo FC di Stadion Segiri.

Dalam pertandingan tersebut, Pendekar Cisadane sempat dua kali tertinggal sebelum akhirnya membalikkan keadaan. Alexandre Ramalingom menjadi salah satu pemain paling menentukan dengan mencetak dua gol.

Dia juga menyumbangkan assist untuk gol kemenangan yang dicetak Rayco Rodriguez pada menit ke-90+1.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Persita untuk menghadapi Persib. Pena menilai timnya telah menunjukkan perkembangan positif sepanjang 10 pertandingan awal musim ini.

"Kami tahu bahwa jika berada di level permainan terbaik, kami bisa mengalahkan siapa pun," kata Pena.

Meski demikian, Pena mengingatkan para pemainnya agar tidak cepat puas dengan hasil positif tersebut. Konsentrasi dan konsistensi tetap menjadi hal penting yang harus dijaga dalam setiap pertandingan.