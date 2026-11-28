JawaPos.com – Persija Jakarta merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-98 dengan kemenangan telak atas Garudayaksa FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Pelatih Macan Kemayoran, Shin Tae-yong, mengaku bahagia dengan penampilan anak asuhnya yang sukses mengamankan tiga poin.

Persija melumat Garudayaksa FC dengan skor 5-1 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026) malam WIB. Hasil tersebut menjadi kado manis bagi Macan Kemayoran yang tengah merayakan hari jadi klub.

Lima gol Persija dicetak Kwon Chang-hoon pada menit ke-16, disusul brace Alexander Jeremejeff pada menit ke-29 dan ke-62. Wahyu Prasetyo kemudian mencetak gol bunuh diri pada menit ke-66, sebelum Ivan Mamut melengkapi kemenangan tuan rumah pada menit ke-73.

Sementara itu, satu-satunya gol Garudayaksa FC dicetak Brian Rubio pada menit ke-49.

Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada para pemain Persija. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut menilai anak asuhnya mampu menunjukkan penampilan sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung pada momen spesial bagi klub.

“Selamat kepada para pemain atas pertandingan hari ini. Mereka tampil sangat baik,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers seusai laga, Sabtu (28/11).

Menurut Shin, perayaan HUT ke-98 Persija turut memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Terlebih, klub telah menggelar acara peringatan ulang tahun pada pagi hari sebelum pertandingan.

“Selain itu, pagi tadi kami mengadakan acara untuk memperingati ulang tahun ke-98 Persija,” ucapnya.

Shin menilai momentum tersebut memberikan dorongan positif bagi para pemain ketika menghadapi Garudayaksa FC. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh skuad atas penampilan yang ditunjukkan.

“Saya rasa para pemain termotivasi oleh momentum tersebut sehingga mampu tampil sangat baik dalam pertandingan hari ini. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain,” tambah dia.

Hal senada disampaikan winger Persija, Kwon Chang-hoon. Pemain asal Korea Selatan itu bersyukur bisa membantu Macan Kemayoran meraih kemenangan penting pada hari ulang tahun klub.

"Ya, seperti yang disampaikan pelatih, kami bersyukur bisa meraih kemenangan penting pada momen ulang tahun ke-98 klub,” ujar Kwon Chang-hoon.

Kwon juga mengakui Garudayaksa FC datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir. Namun, Persija mampu mengatasi perlawanan tim tamu dengan intensitas permainan yang lebih tinggi.

“Garudayaksa belakangan ini menunjukkan performa yang bagus. Namun, kami mampu mengalahkan Garudayaksa dengan tingkat energi dan intensitas permainan yang lebih tinggi. Untuk itu, kami sangat bersyukur,” pungkasnya.

Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan Persija kembali menguasai puncak klasemen sementara Super League 2026/2027. Macan Kemayoran kini mengoleksi 25 poin dari 11 pertandingan, setelah sebelumnya sempat digeser Dewa United.

Hasil positif tersebut membuat perayaan HUT ke-98 Persija semakin lengkap. Selain meraih kemenangan besar di hadapan pendukung sendiri, Macan Kemayoran juga kembali menempati posisi teratas dalam persaingan liga.