JawaPos.com – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mewaspadai kebangkitan Arema FC menjelang pertemuan kedua tim pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/2027. Laga bertajuk Derby Jatim tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Arema FC datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun. Tim berjuluk Singo Edan itu sukses mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-0, kemudian menundukkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 4-1.

Dalam dua pertandingan tersebut, Arema mampu mencetak enam gol dan hanya sekali kebobolan. Catatan itu menjadi perhatian tersendiri bagi Bernardo Tavares karena menunjukkan bahwa tim asuhan Andre Caldas mulai menemukan permainan terbaiknya.

Bernardo pun tidak ingin meremehkan kekuatan lawan. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, Arema FC selalu menjadi tim yang menyulitkan Persebaya setiap kali kedua klub bertemu.

"Arema FC selalu menjadi lawan yang sulit. Setiap kali kami bertanding melawan Arema, kami selalu menemui kesulitan. Pertandingan ini pun tidak akan jauh berbeda," kata pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut.

Meski menyadari tantangan yang akan dihadapi, Bernardo tetap percaya Persebaya memiliki peluang untuk mendapatkan hasil positif. Salah satu modal yang ingin dipertahankan adalah organisasi pertahanan tim yang dinilainya sudah berjalan cukup baik sepanjang kompetisi.

"Oleh karena itu, kami harus terus mempertahankan kualitas organisasi pertahanan kami," imbuhnya.

Di sisi lain, pelatih berusia 46 tahun itu juga meminta anak asuhnya memperbaiki sejumlah kekurangan. Akurasi permainan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian agar Persebaya bisa tampil lebih efektif ketika menghadapi Arema FC.

Bernardo ingin timnya tidak hanya mampu meredam serangan lawan, tetapi juga memaksimalkan setiap peluang untuk menciptakan gol.

"Sambil berupaya meningkatkan akurasi dan memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang. Kami ingin menunjukkan bahwa kami mampu meraih kemenangan atas Arema," ujarnya.

Persiapan Persebaya juga tidak lepas dari faktor kebugaran pemain. Sebelumnya, Bajul Ijo baru saja menjalani pertandingan melawan PSBS Biak di ajang I.League Cup 2026/2027.

Bernardo mengaku masih memantau kondisi sejumlah pemain yang mendapatkan menit bermain cukup banyak dalam pertandingan tersebut. Ia ingin memastikan para pemain benar-benar siap sebelum menentukan komposisi tim untuk menghadapi Arema FC.

"Saat ini kami sedang memantau para pemain yang tampil selama 90 menit atau lebih dari satu jam dalam laga tersebut, untuk melihat apakah mereka bisa bermain atau tidak," jelasnya.

Kondisi dua penjaga gawang, Ernando Ari dan Reza Arya, juga masih menjadi perhatian. Bernardo belum bisa memastikan apakah keduanya dapat diturunkan dalam pertandingan nanti.

"Kita masih punya satu hari lagi, jadi kita lihat saja nanti," pungkas mantan pelatih PSM Makassar tersebut.

Sementara itu, Arema FC juga menghadapi tantangan tersendiri karena harus menjalani pertandingan dalam jarak waktu berdekatan. Setelah menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada Rabu (25/11), Singo Edan harus kembali mempersiapkan diri untuk menghadapi Persebaya.

Pelatih Arema FC, Andre Caldas, mengakui waktu pemulihan pemain cukup terbatas. Namun, ia memastikan tim pelatih telah mengatur program latihan dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik setiap pemain.

Andre menjelaskan, staf pelatih membagi pemain ke dalam dua kelompok berdasarkan kebutuhan pemulihan dan kondisi kebugaran. Pemain yang membutuhkan waktu istirahat mendapatkan penanganan berbeda dari mereka yang siap menjalani latihan penuh.

"Para pemain yang membutuhkan pemulihan setelah pertandingan sebelumnya telah pulih, namun mereka tetap bisa berkontribusi dalam sesi latihan. Sementara pemain lainnya, yang dalam kondisi bugar, menjalani latihan penuh," jelasnya.

Pelatih asal Brasil tersebut juga mengapresiasi kerja staf kepelatihan, khususnya pelatih fisik, dalam mengatur program pemulihan. Menurutnya, komunikasi antara pemain dan tim pelatih menjadi bagian penting untuk menjaga kesiapan menghadapi jadwal padat.

Andre menegaskan Arema tidak ingin menjadikan faktor kelelahan sebagai alasan apabila gagal mendapatkan hasil maksimal.

"Kami sudah mengatasinya dengan baik dan kami siap untuk pertandingan ini," pungkas pelatih berusia 39 tahun tersebut.

Dengan kondisi kedua tim yang memiliki kepentingan besar, Derby Jatim diperkirakan berlangsung ketat. Arema FC ingin melanjutkan tren kemenangan, sedangkan Persebaya berambisi mempertahankan organisasi pertahanan sekaligus meningkatkan efektivitas serangan.