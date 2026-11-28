JawaPos.com – Persija Jakarta kembali merebut puncak klasemen sementara Super League 2026/2027 setelah melumat Garudayaksa FC dengan skor 5-1. Kemenangan pada pekan ke-11 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026) malam WIB, sekaligus menjadi kado istimewa untuk perayaan ulang tahun Macan Kemayoran ke-98.

Persija tampil dominan sejak awal pertandingan. Kwon Chang-hoon membuka keunggulan pada menit ke-15, sebelum Alexander Jeremejeff menggandakan skor pada menit ke-29.

Garudayaksa sempat memperkecil ketertinggalan melalui Brian Rubio pada menit ke-50. Namun, Persija kembali menjauh setelah Jeremejeff mencetak gol keduanya pada menit ke-63. Gol bunuh diri Wahyu Prasetyo tiga menit kemudian dan tambahan gol Ivan Mamut pada menit ke-73 memastikan kemenangan telak tuan rumah.

Tambahan tiga poin membuat Persija kini mengantongi 25 poin dari 11 pertandingan. Catatan tersebut diperoleh dari delapan kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Dari segi produktivitas, skuad Macan Kemayoran juga menunjukkan performa menjanjikan. Mereka telah membukukan 25 gol dan hanya kebobolan 10 kali sepanjang kompetisi musim ini.

Persija kini unggul dua poin atas Dewa United Banten FC yang menempati posisi kedua dengan koleksi 23 poin. Sebelumnya, Banten Warriors sempat mengambil alih puncak klasemen setelah mencatatkan kemenangan meyakinkan 3-0 saat bertandang ke markas PSM Makassar.

Namun, posisi teratas tersebut tidak bertahan lama. Persija langsung merebut kembali takhta klasemen setelah mengamankan kemenangan besar atas Garudayaksa.

Sementara itu, Bali United FC menempati peringkat ketiga dengan raihan 22 poin. Serdadu Tridatu mempertahankan posisinya setelah tampil impresif dengan membungkam Bhayangkara Lampung FC empat gol tanpa balas.

Persaingan di papan atas Super League 2026/2027 masih berpotensi mengalami perubahan. Sebab, rangkaian pertandingan pekan ke-11 belum sepenuhnya rampung dan masih menyisakan tiga laga yang dijadwalkan berlangsung Minggu (29/11/2026).

Dua pertandingan yang cukup menarik perhatian adalah pertemuan Arema FC kontra Persebaya Surabaya dalam derbi Jawa Timur. Selain itu, Persita Tangerang dijadwalkan menjamu Persib Bandung.

Hasil dari kedua pertandingan tersebut berpeluang memengaruhi peta persaingan klasemen sementara. Persita yang kini mengoleksi 21 poin dan Persib dengan 19 poin masih memiliki kesempatan memperbaiki posisi mereka di papan atas.

Berikut klasemen sementara Super League 2026/2027 setelah pertandingan Sabtu (28/11/2026) malam WIB: