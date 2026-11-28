JawaPos.com - Persija Jakarta merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-98 dengan hasil manis. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu sukses meraih kemenangan telak 5-1 atas Garudayaksa FC.

Pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027 itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11) malam WIB.

Pertandingan kontra Garudayaksa FC menjadi momen spesial bagi Persija karena berlangsung bertepatan dengan perayaan hari jadi klub ibu kota tersebut.

Kemenangan besar ini sekaligus menjadi kado indah bagi Macan Kemayoran dan mengantarkan mereka kembali ke puncak klasemen sementara Super League 2026/2027.

Persija kini memimpin klasemen Super League dengan mengoleksi 25 poin dari 11 pertandingan. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu unggul dua poin atas Dewa United yang berada di posisi kedua.

Persija Tampil Dominan, Cetak 2 Gol di Babak Pertama Persija tampil agresif sejak menit awal. Para pemain Macan Kemayoran kerap menekan lewat sektor sayap, membuat lini pertahanan Garudayaksa FC cukup kesulitan keluar dari tekanan.

Keran gol Persija akhirnya terbuka pada menit ke-17 melalui Kwon Chang-hoon.

Winger asal Korea Selatan itu mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan umpan dari Arlyansyah Abdulmanan.

Sementara, Garudayaksa FC bukan tanpa ancaman. Tim asuhan Milos Joksic itu kerap mengancam pertahanan tuan rumah lewat sisi sayap kiri.

Mereka bahkan menciptakan peluang terbuka pada menit ke-27 lewat tendangan Jayro Jean, namun masih bisa ditangkap Nadeo Argawinata.

Pada menit ke-29, Persija kembali merobek gawang Garudayaksa FC. Gol kedua mereka dicetak lewat sontekan Alexander Jeremejeff setelah menerima umpan terukur dari Dony Tri Pamungkas.

Meski sudah unggul dua gol, Persija tidak menurunkan tempo permainan.

Skuad asuhan Shin Tae-yong itu terus menekan pertahanan tim tamu meski belum ada peluang emas yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-40.

Garudayaksa FC nyaris memperkecil kedudukan pada menit ke-42. Beruntung, tendangan yang dilepaskan Ryo Matsumura melenceng ke sisi kiri gawang Persija.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Persija unggul 2-0 atas Garudayaksa FC di babak pertama.

Persija Tambah 3 Gol di Babak Kedua Memasuki babak kedua, Garudayaksa FC mulai bermain lebih agresif dengan meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Usaha tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-49.

Brian Rubio sukses memperkecil kedudukan setelah menyambut umpan matang Ryo Matsumura.

Berhasil lepas dari perangkap offside, Rubio kemudian melewati duel dengan Denis Kolinger sebelum melepaskan tembakan dari sudut sempit yang gagal diantisipasi Nadeo Argawinata.

Persija akhirnya berhasil mencetak gol tambahan pada menit ke-62.

Alexander Jeremejeff kembali menunjukkan ketajaman dengan mencetak gol kedua dalam pertandingan ini setelah menyambar umpan mendatar Stjepan Loncar di dalam kotak penalti.

Keunggulan Persija semakin menjauh tiga menit kemudian. Bek Garudayaksa FC, Wahyu Prasetyo mencetak gol bunuh diri setelah gagal mengantisipasi umpan terukur Rayhan Hannan.

Pada menit ke-73, Ivan Mamut yang baru masuk sebagai pemain pengganti langsung menyumbangkan gol kelima bagi Macan Kemayoran.

Gol tersebut berawal dari umpan Victor Dethan di dalam kotak penalti.

Kiper Garudayaksa, Holec, sempat berusaha menjangkau bola, tetapi si kulit bundar justru jatuh ke kaki Mamut. Tanpa membuang kesempatan, dengan tenang menuntaskan peluang menjadi gol.

Unggul empat gol membuat Persija semakin nyaman menggempur pertahanan Garudayaksa FC.

Namun, hingga wasit Yudai Yamamoto meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga, tidak ada tambahan gol yang tercipta.

Macan Kemayoran menutup laga dengan kemenangan telak 5-1 atas tamunya.

Susunan Pemain Persija Vs Garudayaksa FC Persija: Nadeo Argawinata (PG); Kerim Memija, Radovan Pankov (Fabio Calonego 62’), Denis Kolinger, Dony Tri Pamungkas; Rizky Ridho, Stjepan Loncar, Rayhan Hannan; Kwon Chang-hoon (Victor Dethan 69’), Arlyansyah Abdulmanan, Alexander Jeremejeff (Ivan Mamut 69’).

Pelatih: Shin Tae-yong.

Garudayaksa FC: Dominik Holec (PG); Wahyu Prasetyo, Paulo Ricardo, Hamra Hehanusa; Aleksandar Busnic, Theofillo Numberi, Ryo Matsumura, Alfin Kelilauw; Carlos Iury (Christian Frydek 61’), Jayro Jean, Brian Rubio.