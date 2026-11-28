JawaPos.com – Marselino Ferdinan akhirnya terlihat langsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, saat Persija Jakarta menghadapi Garudayaksa FC, Sabtu (28/11/2026) malam WIB. Kehadiran rekrutan anyar Macan Kemayoran itu menjadi kabar positif setelah menjalani pemulihan cedera lutut di Spanyol.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, Marselino duduk di tribun VIP bersama sejumlah pemain Persija lainnya yang tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Pemain Timnas Indonesia itu juga sempat melayani permintaan foto dari sejumlah Jakmania cilik.

Sambil memakai topi dan anting di telinga kanan, ini menjadi kali pertama Marselino menyaksikan langsung pertandingan Persija sejak bergabung dengan klub ibu kota. Dia baru saja kembali dari Spanyol setelah menjalani proses pemulihan cedera lutut.

Kehadirannya terasa semakin spesial karena bertepatan dengan perayaan HUT ke-98 Persija Jakarta. Momen tersebut sekaligus memberikan sinyal positif mengenai perkembangan pemulihan kondisi mantan pemain Persebaya Surabaya itu.

Sebagaimana diketahui, Marselino direkrut Persija pada bursa transfer awal musim Super League 2026/2027. Namun, dia belum bergabung dengan skuad Macan Kemayoran karena harus menjalani pemulihan cedera di Spanyol.

Selain Marselino, pelatih Timnas Indonesia John Herdman juga turut hadir menyaksikan pertandingan tersebut. Kehadirannya cukup menarik perhatian mengingat sejumlah pemain yang memperkuat Persija juga masuk dalam skuad Garuda.